Los secretos de las 'wedding planners' para que una boda se haga viral

No es casualidad que al buscar ‘boda viral’ en Internet se desplieguen más de 28 millones de resultados en cuestión de pocos segundos. Si hace unos años el objetivo de las parejas era que el invitado a su enlace recordara la exquisitez de su menú, ahora la prioridad es, sin duda, el entretenimiento y eso, en muchos casos, se traduce en un gran éxito en la red (buscado o no) de los detalles de ese festejo. Consultando a las wedding planners españolas acerca de cómo lograr esa boda viral, hemos descubierto las claves que hacen de una celebración un elemento que apetece compartir en los perfiles sociales y, al mismo tiempo, hemos recogido la idea de que, realmente, son pocos los novios que condicionan su gran día por querer convertirse en un fenómeno digital.

Una consecuencia no programada

“Realmente es raro que nuestros novios quieran directamente que sus bodas sean virales y desde luego, menos que lo pidan. Otra cosa es que sin quererlo acaben siéndolo por muchos motivos. Al final, cualquier novio quiere impresionar a sus invitados y tener una boda distinta, y como publicista que soy (además de wedding planner) desde luego que esa es la forma de conseguir que algo acabe siendo viral: con novedad”. Son palabras de Eva, de Bodas Colorín, que recogen el sentir general de la mayor parte de wedding planners españolas: los novios se encuentran con ese éxito, no lo buscan desde el principio.

“A la hora de organizar una boda, en Weddings With Love no partimos de la premisa de que ésta pueda ser viral, para nosotras el objetivo prioritario es apostar por la excelencia y la máxima calidad del servicio, una exquisita decoración y los mejores proveedores del sector para nuestras parejas y así crear ¡una boda experiencial de 10!”, cuentan las sevillanas Lidia y Patricia. A ello añaden que, de esa experiencia memorable que desean los novios nace el éxito, consecuencia de la creatividad del evento, de los looks o de la propia notoriedad de los protagonistas. “Aunque, muchas veces, un detalle que no imaginábamos, de momento se viraliza sin intención alguna”, apuntan.

Ingredientes que suman

A diferencia de estas expertas, desde Sophie Kors Wedding señalan que sí se han topado con alguna pareja que claramente quería que su boda fuese un fenómeno digital. “Justo el año pasado organizamos una boda en Madrid y la novia, a la que le encanta la moda y las tendencias, escogió muy bien todos los elementos para que su boda fuera viral, y así fue. Desde su vestido, diseñado por Inuñez, con una capa donde se bordaron estrellas plateadas, hasta sus zapatos y el resto de looks que llevó en su boda fueron de 10. También la carpa de luces tipo cuento de hadas, donde cenaron, fue pura magia y si eso combinado con los centros de mesa de Floreale que tenían una base de espejo y donde se reflejaban dichas luces de hada, hicieron esta boda fuese viral”, explican.

En consecuencia, se podría decir que la viralidad de una boda es cuestión de una suma de ingredientes y, en un segundo plano, resultado de una buena foto y un buen fotógrafo. “Las bodas Fit for Weddings que se han hecho virales, ha sido por novias que le han querido dar un estilo especial a su gran día, ya sea con el vestido, con la estética o la decoración. Ellas arriesgan con algún vestido o detalle en su look, que acaba gustando mucho, o apuestan por un estilo muy clásico y convencional que suele gustar a la mayoría. Algo muy importante y que marca la diferencia es la elección de un buen diseñador”, indican desde Fit for Weddings. Los vestidos a medida que parten de la personalidad de cada novia (incluso por encima de tendencias) cautivan a los seguidores del sector nupcial.

“Pero una boda es un conjunto, y no solamente destaca por los looks nupciales, sino también cuando la decoración y puesta en escena hace un efecto wow a primera vista. De esas que enamoran a todo el mundo y no dejan a nadie indiferente. Para conseguir esto, otra cosa muy importante es contar con los mejores proveedores para que ese efecto esté asegurado”, recomiendan desde Fit for Weddings. Con ellas coincide el equipo de Sophie Kors Weddings: “todos los detalles suman al final, pero en nuestra opinión el look de la novia y la decoración son en los que la gente se fija más. Si la novia lleva, como en este caso, una capa original, los últimos Jimmy Choo del mercado, el peinado más favorecedor, ciertas joyas… Todo cuenta”.

La magia de las redes sociales

La clave de estos fenómenos digitales reside, en parte, en las plataformas en las que triunfan. “El público es sabio y hoy día sabemos que resulta difícil lograr el ‘factor sorpresa’ cuando hablamos de bodas, sin embargo, tenemos el enorme privilegio de lograr que ese efecto se produzca de forma natural en redes como Instagram o Tik Tok llegando, de forma viral en muchas ocasiones, a nuevas parejas que también sueñan con vivir una exclusiva experiencia, junto a sus invitados, en torno a su gran día”, reconocen desde Weddings with love.

Por otro lado, nada funcionará, ni recogerá el mejor reconocimiento público, si no es auténtico, nos dicen desde Bodas Colorín. “Es importante hacer algo diferente. Coger una foto de Pinterest y copiarla no hará que tu boda sea viral, porque realmente nadie dirá: quiero compartir esto para que otros lo vean. Creo que lo primero es hacer que la boda sea de vuestro estilo, que sea para vosotros, por encima de las redes y después, con vuestros gustos, hacer que sea algo nunca visto”. Además, a esta cuestión se suma el hecho de dar con la imagen perfecta, señala la experta: “un consejo importante es buscar la foto. Y esto no se traduce solo en conseguir una foto para redes. Hacer que una esquina, la entrada, algo concreto de tu boda sea espectacular hace que sea más fácil conseguirlo de cara al presupuesto y a la vez, los invitados recordarán siempre mejor ese algo, que decoración esparcida por toda la boda. Puede que tu boda entera no sea viral, pero parte seguro que sí”.

Y es que son los detalles los que hacen que un look, un detalle decorativo o un montaje triunfen en la red. Las expertas de Petite Mafalda hablan de que, salvo que seas una estrella de Internet o gran influencer, como Chiara Ferragni, el éxito residirá en una buena foto. “En el caso de una boda ‘normal’, no se hace viral el evento si no una foto concreta, normalmente de la novia. Hay fotos de novias que hemos visto hasta en la sopa porque la foto gusta y da likes, para que esto pase tienen que darse dos factores importantes: que guste el look de la novia y que la foto sea buena. Hay ‘novias virales’ de las que solo hemos visto la espalda del vestido porque esa foto en concreto ha gustado, sin embargo no sabemos ni como es el vestido por delante, ni siquiera como es su cara. La foto bonita ha sido de espaldas y miles de cuentas la han compartido”.

Nunca a toda costa

Aunque puede sumar un plus a la experiencia de casarse, no es recomendable obsesionarse con un enlace viral. “Sí, hay muchas novias (porque suelen ser ellas) que organizan su boda siguiendo determinados patrones con el fin de que su boda salga en alguna cuenta influyente. Contratan proveedores conocidos para que estos compartan imágenes y luego ellas mismas envían sus fotos a las publicaciones. ¿El fin? Puede ser simplemente búsqueda de notoriedad y ‘me gustas’ así como la aprobación del resto o por otro lado, muchas veces esas novias tienen un negocio concreto, relacionado con el sector nupcial o no, y a través de su boda pueden conseguir darle visibilidad”, describen desde Petite Mafalda.

Los expertos aconsejan, en cualquier caso, priorizar otros factores durante la organización del gran día. “Creo que lo que principalmente deberían evitar los novios es poner la viralidad como respuesta a sus decisiones. Al final, es algo que puede suceder (o no), pero su boda será para siempre, al menos para su familia y amigos...Eso lo tienen seguro. El resto, puede que venga o puede que no. Realmente lo importante es que les guste a ellos”, recuerdan desde Bodas Colorín.