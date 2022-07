Formas de acertar con las transparencias en tu vestido de novia

En los últimos años, el concepto de look nupcial ha evolucionado. Ya no existen unos pocos estilos con los que las prometidas pueden sentirse identificadas, sino un sinfín de opciones y estéticas sin límites. Cada novia puede apostar por un diseño, tendencia o no, con el acudir al altar. Es por eso que existen fenómenos virales tan opuestos como los vestidos mini, los estilismos con notas de color o las propuestas para enseñar abdomen. Dentro del grupo de creaciones que triunfan en la red, hay hueco para las transparencias, que añaden una nota de glamour a las prendas más sencillas.

Precisamente esta alternativa a las creaciones más tradicionales puede lucirse de formas muy diferentes. Por ejemplo, con un sobrevestido, como hizo la periodista Casilda Aguilera; en un modelo romántico, como la influencer Alba Duch o en un look desmontable, como Ane, una de nuestras novias virales. Hoy queremos descubrirte todas las facetas de esta tendencia, aptas para distintos tipos de cuerpo y estilos.

En las mangas

Uno de los elementos con más poder para transformar un look de novia es la manga del vestido. Ya sea con volúmenes, sencilla o de un tejido especial, la manga es capaz de conseguir armonizar el diseño en conjunto y estilizar a quien lo lleva puesto. Las transparencias pueden incorporarse en esta zona para conseguir una propuesta clásica, con la que acudir a un enlace religioso o desmontable, que permita, retirándolas, obtener un estilismo nuevo.

En la espalda

De estilo ilusión, en ochos, tipo trapecio, cruzada o en forma de lágrima. Son muchas y muy diversas las opciones de contar con una espalda impresionante en el look de novia, dándole así importancia a la zona trasera del vestido. Las transparencias pueden ser las protagonistas de un falso escote en esta zona, creando un bonito efecto con bordados o detalles de encaje. Si, además, le sumamos unos bonitos botones el resultado será mucho más romántico.

En la falda

Aunque las opciones más sencillas son las preferidas por las novias más virales, es posible encontrar faldas con transparencias. A modo de sobrefalda en el vestido o con una tira semitransparente en la zona, las firmas españolas están incorporando esta posibilidad, una elección que goza de una buena acogida entre prometidas bohemias y modernas. Eso sí, no es apta para enlaces de invierno.

Con pantalón

Las novias que huyan de los diseños convencionales encontrarán en las propuestas con pantalón el mejor de sus aliados. Con el poder de estilizar todas las siluetas, estos looks resultan favorecedores y atemporales. Además de camuflar las zonas más complicadas, también resultan especialmente cómodos, por ello es habitual que las más prácticas se decanten por estas piezas. Tanto en los pantalones como en el top que los acompaña, se pueden incorporar las transparencias con facilidad. ¿Lo mejor? El estilismo al completo puede reutilizarse en otros eventos tras el gran día.

En el busto

Si lo tuyo no son los pantalones, pero un diseño tradicional no te enamora, hay una tercera opción igual de acertada. Hablamos de los vestidos de dos piezas para novias, una alternativa que se puede encontrar en propuestas de corte princesa, línea A o recta. Las transparencias pueden poner la nota más personal al look en la zona superior, en el busto, con un top repleto de detalles.

Al completo

¿Por qué optar por pequeños detalles o zonas con transparencias cuando puedes tenerlo todo? Cada vez más novias, que celebran enlaces civiles y buscan un estilismo ‘sexy’, entienden la propuesta de un diseño completamente transparente como la más favorecedora. El fenómeno del naked dress que fascina a las celebrities salta a las bodas para ser el vestido ideal de celebraciones desenfadadas, junto al mar o en el campo.

En la cintura

Si hubiera que destacar una tendencia ‘zoomer’ en los looks de invitada de la temporada, posiblemente la más buscada fuera la de los diseños ‘cut-out’. Recogiendo el éxito de estos diseños que enamoran a la generación Z, nace unas de las propuestas más creativas en materia de transparencias para novia: colocarlas en la cintura. Si tu objetivo es presumir de abdomen al mismo tiempo que luces un vestido moderno, esta es la opción más adecuada para ti. No olvides añadir unas joyas con protagonismo.