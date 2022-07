Casilda Aguilera, la novia del vestido desmontable con caftán bordado y toques lenceros

De entre la variedad de tendencias de vestidos de novia que protagonizan esta temporada, hay un estilo que no hemos dejado de ver en los looks nupciales de las diferentes novias que han dado el 'sí, quiero' últimamente. La sencillez está primando en numerosas elecciones: conjuntos minimalistas, de líneas rectas y tejidos satinados que además de resultar elegantes, también juegan con la ventaja de ser completamente reutilizables. Esa es la sensación que transmitía el look de Casilda Aguilera, quien ha celebrado este fin de semana su enlace con Yago Antón en una bonita ceremonia, en la que han destacado las elecciones funcionales que la periodista ha lucido para su gran día. Comenzando por su vestido, un diseño desmontable con el que se ha ahorrado un segundo cambio.

Se trata del modelo 'Abie', diseñado por Roberto Diz para Victoria Colección: un vestido de triacetato recto con escote de pico y tirantes. Cuenta con un caftán bordado superpuesto, con cola, mangas de globo y cuello plisado, que Casilda ha querido mantener durante las primeras horas del enlace. Decidió también acompañarlo con un velo de tul que caía desde su coleta ondulada, un accesorio que más tarde se quitó, junto al caftán, para poder estar mucho más cómoda y bailar en su boda, que se alargó durante toda la noche y la mañana siguiente.

No ha pasado desapercibido tampoco el calzado que escogió, una sandalias blancas de tacón y tiras cruzadas, que encajaban a la perfección con su look nupcial. Sencillas, elegantes y todoterreno, cada vez es más frecuente observar cómo este tipo de zapato se cuela en las bodas para después formar parte del fondo de armario de muchas novias. Y es que estos tacones de altura media son perfectos si después quieres aprovecharlos en otros conjuntos.

Eso sí, Casilda decidió después sustituir las sandalias por una opción mucho más cómoda: unas alpargatas blancas con cuña que pudimos apreciar durante el baile que protagonizó junto a su marido. Este calzado goza de buena acogida entre los looks de invitada de las españolas este verano, pero también se sitúa como una de las alternativas más prácticas para novias.

