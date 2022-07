Consejos muy útiles para llegar al 'Día B' con la piel más bonita que nunca

La cuenta atrás para una boda supone cumplir unos plazos, cerrar acuerdos con proveedores y definir los imprescindibles del gran día. Para muchas novias, a esa lista de tareas también se suma un plan en clave de belleza, para cuidar la piel. ¿El objetivo? Llegar al gran día con el rostro en su mejor versión, mediante tratamientos punteros, aconsejados por los expertos, en función de las necesidades que presente cada dermis. Desde los protocolos más exclusivos que se ofrecen en los mejores centros de belleza de nuestro país, hasta las rutinas que cada mujer debe seguir en casa, son muchos los factores a tener en cuenta para deslumbrar en el gran día. Hoy los descubrimos todos de la mano de los expertos, para que puedas ponerte en marcha con las ideas claras.

La rutina facial perfecta

Los primeros pasos para sacar lo mejor del rostro, comienzan con un compromiso de la propia novia con su cuidado diario. Para acertar en la metodología a seguir, aconseja Carmen Juan, técnico estético de la Unidad de Belleza y Bienestar del Grupo Pedro Jaén La Moraleja, es importante ponerse en manos de expertos. "Lo idóneo es acudir al dermatólogo para que haga un diagnóstico de posibles patologías cutáneas de base y recomiende a la rutina de cuidado facial más adecuada. Como mínimo, es conveniente contar con el asesoramiento de un profesional de estética con experiencia en dermatología, para que pueda hacer una valoración de las necesidades cosméticas de la piel y pueda detectar alteraciones cutáneas que deba remitir al dermatólogo", explica.

Indica Myriam Yébenes, directora de la firma Maribel Yébenes, que cada piel es un mundo, lo que supone que necesite cuidados diferentes: "siempre recomendamos primero pasar por diagnóstico en la Unidad Científica de la Piel, porque cada rutina dependerá de la edad y de la necesidad de la piel. A nivel facial dependerá de si busca cerrar el poro, si tiene acné, si quiere disminuir las arrugas, mejorar las cicatrices, reafirmar la piel, etcétera. A nivel corporal, igual: si busca reducir en ciertas zonas, mejorar la celulitis y la flacidez, reafirmar".

Sin embargo, María Rosa García Maroto, directora Médico de Medicina Estética en Clínique La Prairie de Madrid, tiene claro que la novia puede ir dando unos primeros pasos indispensables, tratando la piel del cuello y el escote. "Aplicaremos una crema efecto peeling para limpiar y eliminar las células muertas de la piel. Usaremos por el día un sérum con vitamina C, para unificar la coloración y posteriormente una crema hidratante. Por la noche aplicaremos una crema con ácido glicólico (en pieles jóvenes y con tendencia grasa) o retinol a dosis bajas (en caso de pieles maduras)", aconseja. Eso sí, cada protocolo puede variar en relación al objetivo que se desee conseguir.

Atención a los tiempos

La pregunta entonces es obligada: ¿cuándo empezar la puesta a punto? Desde el primer momento la novia deberá ponerse manos a la obra, para algunas será más sencillo que para otras, dice Carmen Juan: "una mujer que siga una rutina de cuidado facial adecuada que le vaya bien, debe continuar en esa línea y conseguir ese extra para el gran día mediante los tratamientos y protocolos profesionales. Por el contrario, una chica que no preste demasiada atención al cuidado de su piel deberá emplearse más a fondo". Pero, para estas últimas, la boda puede ser la excusa perfecta, argumenta: “quizá es una buena motivación para instaurar buenos hábitos de cuidado facial que perduren en el tiempo”. En cualquier caso, todas ellas deberán comenzar un protocolo de novias un año antes: “si queremos que los tratamientos que apliquemos vayan surtiendo efecto”.

Los expertos coinciden en que el plazo mínimo para comenzar esos cuidados 'extra' son los seis meses previos al gran día, aunque existen otras posibilidades, para rezagadas, como programas que comienzan tres meses antes del enlace, que nos cuenta Myriam Yébenes. "Nuestra recomendación es que seis meses antes de la boda realices las infiltraciones y trates el acné en caso de tener, ya que con los nervios puede empezar a salir más. Tres meses antes, deberás realizar dos sesiones al mes de facial y una de corporal, que aporten mucha hidratación, reafirmen la piel y den mucha luminosidad. El mes de antes, conviene realizar una buena higiene facial y un tratamiento flash de belleza facial y corporal", señala.

Para quienes prefieran apurar algo más el calendario, María Rosa García Maroto tiene otra propuesta. "Un mes antes de la boda hay que usar cosméticos adecuados en la preparación de la piel, realizando una exfoliación y limpieza profunda profesional. Dependiendo del estado y la edad de la novia, tras una evaluación personalizada, mantenemos los procedimientos más adecuados como son: peelings, láser, radiofrecuencia…", apunta la experta.

La regla imprescindible

Si preguntamos a los expertos acerca de esas cuestiones que son de obligado cumplimiento entre las novias, descubrimos que hay mucho por hacer. "Lo primero es recibir una limpieza facial profesional, así como evitar la exposición solar", recomiendan desde Clínique La Prairie de Madrid. A ello la Unidad de Belleza y Bienestar del Grupo Pedro Jaén La Moraleja suma otros deberes: "Es recomendable seguir las mismas pautas que cualquier paciente que quiera cuidarse: limpieza, hidratación, antioxidantes, fotoprotección y renovación. Además, hay que procurar dormir al menos ocho horas y que ese sueño sea reparador, no fumar, no hacer dietas de adelgazamiento exprés y ser constante en la rutina de cuidado facial". Desde Maribel Yébenes van un paso más allá y entienden que en belleza nupcial no pueden faltar los rituales de cosmética facial, la doble limpieza, la exfoliación, la oxigenacion o el 'glow renew', tan reconocido entre sus tratamientos.

Errores a evitar

Más allá de malos hábitos vetados, como el tabaco, los expertos aconsejan alejarse del sol en horas punta y no olvidar el protector solar. También consideran inapropiado manipular las zonas en las que aparece un 'granito', pues es posible que se infecte. Cambiar de cosmética muy cerca de la fecha de la boda; infiltrar bótox 15 días o un mes antes del enlace, cortes de pelo radicales o cambios de color, serían las líneas rojas de los centros Maribel Yébenes. "Evitaría el uso de tratamientos bronceadores que nos den un tono de piel que pueda quedar artificial, poco uniforme o que nos confiera un aspecto poco acorde al que solemos tener en nuestro día a día. De lo que se trata es de estar radiante, no diferente", comparte Carmen Juan, de Grupo Pedro Jaén.

La importancia de los hábitos

Sabemos el impacto negativo que tiene la exposición solar excesiva sobre la piel, que puede llevar a arrugas, deshidratación y aparición de manchas, pero existen otros factores a tener en cuenta de cara al cuidado del rostro. "Nuestro estilo de vida influye en la belleza y en la salud. Hay que conocer y utilizar las soluciones a tu alcance para prevenir y minimizar al máximo su efecto sobre nuestro rostro y cuerpo", dice Myriam Yébenes. Por eso, se debe dar importancia a los cambios de temperatura y a la radiación solar, al mismo tiempo que a la nutrición. "Las alteraciones externas como son los climas muy secos, deshidratan la piel, mientras que los húmedos nos hidratan y son más aconsejables", señala María Rosa García.

Lo que comemos repercute en el estado de nuestra piel y, en consecuencia, de lo bonita que se ve en el día B. "La alimentación no solo consigue que tengas una piel radiante, libre de celulitis y totalmente tersa, sino también una buena salud y mayor calidad de vida para estar radiante el día de la boda. Una buena rutina de deporte y dormir 7-8 horas al día también ayudará a tener una buena cara en este día tan importante", aconseja Myriam.

Tratamientos estrella

Para lograr el mejor resultado, mejor dar un impulso a la piel con los tratamientos apropiados. "Previo diagnóstico, mantenemos que los procedimientos más adecuados para cada persona son nuestra higiene facial, peeling facial, distintos tipos de láser dependiendo de cada persona (láser Génesis, láser CO2…), radiofrecuencia y/o ultrasonidos según el grado de flacidez", resume María Rosa García, de Clinique La Prairie. En Grupo Pedro Jaén La Moraleja cuentan con su propio protocolo especial para novias, que contempla una higiene facial con cosméticos específicos, adaptados a cada tipo de piel. "Además, recomendamos sesiones de radiofrecuencia intercaladas con nuestro tratamiento remodeling face (un tratamiento personalizado que combina la acción de tres tipos de corrientes con un cóctel de principios activos, con los que conseguimos un efecto lifting desde la primera sesión) y un tratamiento de oxigenación e iluminación para lograr un efecto flash, justo unos días antes de la ceremonia", apuntan.

En el conjunto de propuestas nupciales que ofrecen los centros Maribel Yébenes no faltan Carbon Peel, para acabar con las imperfecciones y Glow Renew, para aportar hidratación. Y hay más por su parte: "todos los programas que realizamos son totalmente personalizados, donde combinamos diferentes tecnologías para mejorar el resultado, pero en estos programas nunca puede faltar el tratamiento imperial lo mas próximo a la boda, para asi obtener un efecto flash. Además, Jovena es el primer tratamiento que combina simultáneamente la RF con la termocontracción, que proporciona un efecto lifting inmediato".

Los días previos

Además de todos estos detalles, los expertos aconsejan no realizar experimentos los días previos a la boda, para evitar sorpresas desagradables. "Lo mejor es no experimentar con cosméticos o tratamientos médico- estéticos que no se hayan probado antes o con activos como el retinol o los ácidos sin la suficiente antelación, ya que nuestra piel puede reaccionar negativamente y hacer que experimentemos justo el efecto contrario al que buscamos, que es lucir buena cara", indican desde el Grupo Pedro Jaén La Moraleja. Con ello coinciden en Clinique La Prairie donde aconsejan evitar también procedimientos o láseres que por su intensidad necesiten un tiempo de recuperación mayor a tres o cuatro días. Tener especial atención con los componentes que nos generan alergia es la última recomendación de Myriam Yébenes, porque, como ella misma explica, estos días: "con los nervios, se suelen tener las defensas más bajas". Y todo, para bien o para mal, puede multiplicarse.