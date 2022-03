Los mejores tratamientos para novias que quieren cuidarse por dentro y por fuera

Que una novia luzca radiante en su gran día no es casualidad, influyen numerosos factores y no solo depende de aquellos profesionales que la maquillen. “Me parece muy importante que las novias se cuiden la piel los meses previos a la boda, esto hará que el maquillaje luzca mejor y dure mucho más. No solo con una buena rutina facial en casa supervisada por un especialista, sino también con tratamientos en cabina”. Con estas palabras, la maquilladora Yael Maquieira recalcaba hace unos meses lo que suponía cuidarse la piel como parte del resultado final en el look de novia. Conocedoras de la importancia de pasar por un salón de belleza o centro estético especializado para la ocasión, cada vez son más las prometidas que prueban los últimos tratamientos para el gran día.

Repartidos por la geografía española, algunos de estos servicios son novedades punteras, mientras que otros se han convertido en indiscutibles referentes. Más allá de una nutrición respetuosa, de la cosmética diaria o de suplementos que suponen un impulso de energía para la piel (como las novedades recién presentadas de Solaray), las diferentes opciones para cuidar rostro, cuerpo, cabello e uñas se adaptan a las necesidades de las novias en salones de lujo y ubicaciones premium con amplia experiencia en el sector. Estas son las firmas y centros en los que más confían las novias.

Clandestino de Salón Moncho Moreno (Madrid)

Todo un fenómeno viral en las redes sociales, el madrileño Salón Moncho Moreno es un referente en el cuidado del cabello y sus tratamientos causan sensación entre las prometidas. Lo último entre sus propuestas es Clandestino, “un tratamiento reparador que trabaja a nivel interno del cabello y se encarga de rejuvenecerlo y repararlo desde el interior”, nos explican desde la casa. Su fórmula secreta implica pasos como la limpieza o la aplicación de calor, para que los productos sean más efectivos; técnicas con las que también se busca que la melena se quiebre menos.

Quienes lo han probado no pueden más que recomendar este servicio que puede adaptarse a las necesidades de nutrición de cada melena y aplicarse cada dos o tres meses: “aunque depende de cada cabello, de sus características y de cómo reciba el tratamiento, cuya efectividad es duradera”. Para acompañar la experiencia de la novia y hacerla aún más completa la cadena de salones acaba de presentar sus diferentes espacios para beauty parties, reuniones y despedidas de soltera especiales en los que disfrutar de una experiencia inolvidable. Además, pensando en todas aquellas prometidas que residen fuera de Madrid o que no acuden asiduamente al salón de belleza, la firma ha lanzado Clandestino en su versión para casa, con todo el material necesario para no tener que renunciar a una melena de celebrity. El pack completo está a la venta en sus salones y en su web por 89,90€.

Soin Désaltérant Booster D'énergie de María Galland (varias ubicaciones)

Para rostros cansados y fatigados el novedoso tratamiento profesional Soin Désaltérant Booster D'énergie de María Galland, que puede encontrarse en los centros de Carmen Navarro, es una bomba regeneradora para la piel. Un baño de hidratación y frescura durante 75 minutos que actúa calmando la sed de la piel y reduciendo los signos de fatiga, en palabras de la propia firma. Con ello se busca que La piel luzca más lisa, suave y flexible, además de quedar más protegida, al finalizar el tratamiento. Y a juzgar por lo que indican, su efectividad es indudable: “una eficacia probada al 100% en los estudios realizados”.

Diamond life infusion de Blauceldona (Barcelona)

En Barcelona también hay rincones repletos de magia y expertise en los que las novias pueden cuidar su piel. Blauceldona es un centro de referencia que apuesta por tratamientos tan reputados como su Diamond Life Infusion, capaz de preparar la piel del rostro antes del gran día. “Esta revolucionaria experiencia proporciona una acción rejuvenecedora sin precedentes a través de la regulación de los 4 Biomarcadores clave de la Edad de la Piel. Este tratamiento intensivo global proporciona una piel más firme, luminosa y visiblemente más joven. Redefine el contorno facial, mejorando la textura cutánea y disminuyendo las arrugas y líneas de expresión en tan sólo una sesión”, explica este centro de belleza en su web. El prometedor tratamiento se puede regalar y su precio es de 150€.

Beauty Party de Mia Wellness Center (Sevilla)

Bien sea porque las amigas deseen sorprender a la novia o porque la novia quiera pasar tiempo con sus amigas, las beauty parties de Mia Wellness Center en Sevilla merecen mucho la pena. Mientras todas disfrutan de una agradable jornada, pueden poner a punto su piel y “escapar del estrés del día a día”, defienden en su web. Higiene facial, manicura y pedicura y masaje relajante son algunas de las opciones que podrán escoger quienes contraten este servicio, cada vez más bsucado, con una horquilla de precio que va desde los 60 a los 80 euros por persona.

Pack novia a medio plazo de The Beauty Concept (Madrid)

Controlar los malos hábitos y los excesos previos a la boda son dos de las recomendaciones que dan a las novias en The Beauty Concept. Pero, ¿cuándo empezar con los tratamientos? En este centro de belleza aconsejan entre ocho y doce semanas antes de la boda, cuando se realizará un diagnóstico para conocer qué necesita la novia. Sin embargo, si la prometida tiene claro lo que necesita, bastará con confiar en el pack novia a medio plazo que incluye cuatro tratamientos faciales personalizados, tratamiento de ojos, 2 manicuras y pedicuras, un peeling corporal, 3 masajes corporales, rayos UVA, diseño de cejas y depilación completa. Una puesta a punto de lo más completa.

Princesa por un día de Ángela Rueda (Valencia)

En Valencia, el prestigioso centro de Ángela Rueda dispone de varios servicios especializados, pensados exclusivamente para las necesidades de las novias. Princesa por un día es el nombre de uno de los más aclamados y completos. La propuesta promete transformar por completo rostro y cuerpo de la novia con los siguientes pasos: The Cure (higiene facial), diseño cejas, depilación con hilo, tratamiento iluminador corporal de champán y rosas, tratamiento de 3 oros para el rostro y manicura y pedicura. Se unen así diferentes tratamientos para unos mejores resultados.

Flash Belleza Novia de Maribel Yébenes (Málaga)

Pocos nombres transmiten tanta confianza como lo hace el de Maribel Yébenes en el universo de la belleza. Con centros en Madrid, Málaga y Estados Unidos, su propuesta para las novias pasa por conseguir que presenten un rostro luminoso y descansado y una piel uniforme e hidratada. Para ello su tratamiento Flash Belleza, con un precio de 350€, explora todas las zonas del cuerpo que debe tener listas la novia. “Este pack de belleza para novia se compone de un tratamiento flash facial único que se personaliza en función de las necesidades que la piel presente y que garantiza un rostro luminoso, terso y libre de imperfecciones, para un brillo especial que no dejará a nadie indiferente”, cuentan en su web. En el pack no faltan su tratamiento corporal piel de seda, la manicura y la pedicura y el tinte y rizo de pestañas.

Iluminador Novi@s de Dr. Javier Arnáiz (Santander)

La última de las experiencias, pero no por ello menos importante, nos lleva al tratamiento Iluminador Novi@s que la clínica del Dr. Javier Arnáiz ofrece en Santander, con gran éxito. “Se basa en la aplicación de peelings químicos junto con la tecnología más avanzada en limpieza facial, combinando dermoabrasión, extracción y la luminosidad que aporta un sérum de vitamina C”, contaban desde el centro a Tu Boda ¡HOLA!. No obstante, en su clínica animan a los novios a contactar con un mínimo de dos meses de antelación a la boda, para que su equipo estudie el tratamiento necesario en cada caso y que los resultados sean todo un éxito.