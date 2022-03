Todo lo que una novia debería hacer por su melena antes de la boda

El vestido de novia es una de las elecciones que más preocupa a las chicas que se van a casar. Por eso no sorprende que escuchen el consejo de profesionales del sector para tomar una decisión. El diseñador José María García, director creativo de Ze García, aseguraba que para dar con el vestido ideal era importante imaginar al máximo la atmósfera de la ceremonia para adaptarlo a la situación. Pero si de lo que se trata es de acertar con todo el look nupcial, igual de relevante que este diseño es seleccionar adecuadamente el resto de elementos que lo componen. Y no solo los accesorios, también el peinado.

"Lo primero sería buscar inspiraciones del tipo de peinado que le gustaría lucir el día de su boda, pedir cita para un asesoramiento en salón y poder trabajar sobre esa idea el resultado final", explica Elías Pedrosa, Director Creativo de Oculto Hair Club, un salón de peluquería premium inspirado en los espacios más vanguardistas de ciudades como Tokio, Nueva York o Los Ángeles. Un oasis, en el centro de Madrid, de diseño industrial en el que el arte (tienen una galería) y el salón de belleza conviven en perfecta sintonía.

"Yo siempre digo que el asesoramiento es el 80% del servicio, si no hay un buen asesoramiento difícilmente se va a llevar al resultado deseado, con lo cual para mí es imprescindible. Se tiene que tener en cuenta tanto el estilo de la novia, como el estilo que ha escogido lucir el día de su boda y el vestido". Eso sí, si algo tiene claro el creativo es que hay que deshacerse de todo tipo de ideas preconcebidas. "Siempre digo a las novias que no fuercen un estilo solo por que creen que es el adecuado para el día de su boda. Existen muchas opciones con las que se pueden sentir cómodas que es lo principal en un día tan especial. No todo gira en torno a los recogido, y muchas veces tenemos que realzar nuestra belleza natural simplemente, para dar luz a nuestra imagen".

Aunque los recogidos clásicos siguen gustando, cada vez es más frecuente ver a novias con el cabello suelto, peinados muy desenfadados o el pelo corto, lo cierto es que sus imágenes siguen llamando nuestra atención en redes sociales. Algo que, tal como explica Elías, está empezando a cambiar. "Muchas novias optan por peinados más sencillos y más naturales. Unas ondas suaves y despeinadas, un recogido sencillo que después de la ceremonia pueden soltar y llevar una onda despeinada… La tendencia es un estilo más desenfadado". Pero se opte por una opción u otra cuidar el cabello en los meses previos a la boda es básico para que el resultado sea el mejor.

Cuidar la melena en el salón y en casa

"Cuanto más sano y brillante luzca el cabello, el resultado será mejor. En los recogidos es imprescindible que el cabello esté sano y flexible para que se vea bien pulido de raíz a la punta, y sea más fácil de trabajar", explica el Director Creativo de Oculto Hair Club. Y en las melenas sueltas, más de lo mismo. Elías cuenta que el cabello, como la piel del rostro, hay que cuidarla en casa a diario, aunque se acuda de vez en cuando al salón de belleza para realizar los tratamientos más adecuados para cada persona. ¿Los cuidados básicos? "Debemos lavar el cabello y acondicionarlo o hidratarlo siempre después del champú. Desenredarlo con cariño y utilizar un serum hidratante a diario es suficiente para mantener la puntas selladas y sanas", apunta.

Eso no quita para que la novia acuda al salón en busca de un tratamiento que le ayude a mantener su melena en perfectas condiciones. "Una vez al mes debería de acudir al salón a realizar algún tratamiento hidratante y reestructurante más intensivo", añade Elías. Pero no todas las chicas disponen del mismo tiempo ni presupuesto. Por suerte, según nos explica el experto, existen opciones también para ellas. "Yo aconsejo siempre un tratamiento de hidratación y brillo combinado. En Oculto tenemos el tratamiento Gloss que cubre esas dos necesidades y su precio es bastante accesible (60€)".

¿Cortar o no cortar el cabello?

Las chicas que tengan previsto casarse en los próximos meses o tengan una amiga que haya dado el 'sí, quiero' hace poco, seguro que han dudado en más de una ocasión si cortarse o no el pelo antes de su boda. No un cambio radical, pero sí lo suficiente para sanear la melena. Llega entonces la eterna pregunta, ¿si lo corto, podré llevar el peinado que quiero? "Siempre escuchamos a la novia decir que se está dejando el cabello largo para la boda. Para mi el error principal es cuando el cabello está largo pero no está nada sano, e insistimos en mantenerlo largo. Muchas veces es mejor perder algunos centímetros que llevar una punta mate y desgastada". El experto coincide con otros compañeros de profesión en que para que la melena esté bonita y crezca sana y sin romperse, es bueno fijar una cita con las tijeras cada 8-10 semanas.

La importancia de la coloración

Al imaginar una melena bonita se suele pensar, en primer lugar, en un cabello brillante e hidratado. Pero hay otros factores que contribuyen a un mejor aspecto, como la coloración. "En el caso de una melena natural yo aconsejo mantenerla, puede ser un shock días antes de la boda, en los que la novia anda con nervios y a veces algo insegura con sus decisiones, cambiar el color del cabello. Aunque sí soy partidario de dar algunas babylights muy suaves y finitas, un par de tonos más claros que el tono natural, para conseguir un efecto de aclarado natural, como del sol. En el caso de que la novia ya lleve color y necesite retocarlo, es aconsejable hacerlo un par de semanas antes de la boda, para que el cabello recupere la hidratación y haya crecido un poco y se mezcle la mecha un poco", apunta el experto. Además, es importante tener claro el peinado, para potenciar con la coloración algunas zonas, sin olvidar que el cabello debe verse lo más natural posible.