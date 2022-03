Piel radiante y melena bonita: los tratamientos de belleza preferidos de los expertos para novias

Presumir de una piel luminosa y una melena brillante son dos de las condiciones que suelen poner la mayoría de la novias para el día de su boda. Quieren estar más guapas que nunca, y aunque la felicidad del día también se refleja en la piel, muchas de ellas acuden a centros de belleza con semanas o meses de antelación para prepararse para el gran día. Expertos, como la maquilladora Yael Maquieira, make up artist especializada en novias y encargada de favorecer a María y Marta Pombo en sus respectivas bodas, nos explicó en una entrevista concedida a HOLA.com que, además de utilizar buenos productos en el gran día y aplicarlos en su justa medida, es importante preparase previamente. No solo seguir un buen cuidado facial diario que ayude a conseguir una piel correctamente hidratada y nutrida basta. También es bueno optar por tratamientos de choque que den, por ejemplo, un plus de luminosidad al rostro. Trucos que apenas se notan pero que pueden hacer más de lo que imaginas por tu maquillaje. ¿No sabes por dónde empezar? Pedimos a los que más saben que nos desvelen sus preferidos para las novias.

The Secret Lab: tratamiento de luminosidad

Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas, expertas en dermocosmética y directoras de The Secret Lab lo tienen claro, el tratamiento de recomendarían a cualquier novia es es Indiba Especial Perricone. "Cuando realizamos el planning de tratamientos a las novias, éste es el último que recomendamos hacer y, a ser posible, la víspera del gran día. ¿Por qué? Porque después de haber limpiado, hidratado, regenerado, oxigenado y preparado muy bien la piel de la novia durante las semanas previas a la boda, el tratamiento Indiba Especial Perricone es el chute final de luminosidad, jugosidad y reafirmación para que su rostro luzca espectacular y con un aspecto descansado. Deja la piel muy bien preparada para el posterior trabajo del maquillador, porque relaja las líneas de expresión y disimula los signos de cansancio (bolsas y ojeras).... ¡es el mejor aliado para que no se note que no pegas ojo por los nervios!", explican.

¿En qué consiste el tratamiento? Este protocolo, totalmente personalizado, se divide en las siguientes fases. Primero se realiza una doble limpieza en el rostro, utilizando un limpiador específico para cada tipo de piel, y una solución micelar con ácido hialurónico y enzimas de huevas de salmón, que limpia y exfolia la piel en un solo paso. Despues se aplica radiofrecuencia Indiba "en el que se circulan los electrodos capacitivo y resistivo por rostro y cuello, consiguiendo hidratar la piel, estimular la síntesis de colágeno y elastina, atenuar las líneas de expresión, aportar firmeza, drenar bolsas y ojeras. La piel queda preparada para la aplicación de los activos", explican desde el salón. El tratamiento se completa con un masaje manual con efecto lifting, una mascarilla de Chloro plasma o Cocoa, la aplicación de sueros seleccionados por su poder hidratante, reafirmante, antioxidante, iluminador... Y, para terminar, se utiliza una crema hidratante y un contorno de ojos adecuado para cada tipo de piel.

Clinique La Prairie Madrid: mejorar el aspecto de la piel

La Dra. María Rosa García Maroto, médico estético y directora médica de Clinique La Prairie Madrid, tiene muy claro lo que recomendaría a una novia antes de su enlace. "De cara a una celebración tan especial y única recomendamos aquellos tratamientos indicados para mejorar la piel, hidratarla y que, en definitiva, se vea radiante". La experta habla, por ejemplo, de una limpieza o higiene facial que ayude a eliminar las células muertas y la impurezas de la piel que "sirve para preparar el rostro para recibir el resto de los tratamientos". Otra de sus opciones preferidas son el Laser Génesis para cerrar los poros, unificar el tono de la piel y activar la formación de colágeno consiguiendo un efecto reafirmante; infiltración de un coctel de vitaminas y antioxidantes para revitalizar la piel y dar luminosidad; e infiltración de ácido hialurónico para aportar un extra de hidratación al rostro, cuello y escote. "Estos tratamientos se recomienda hacerlos un mes antes de la boda para que el resultado sea palpable y que el día de la boda la novia esté radiante".

Pero no solo nos habla de opciones para presumir de un rostro luminoso, también de tratamientos corporales, con los que moldear la silueta. "Si se busca perder grasa sin necesidad de cirugía, nuestra recomendación es CoolSculpting. Si se realiza 1 a 3 meses antes de la boda, la novia conseguirá perder la grasa que ni las dietas ni el deporte le permiten quitar", apunta.

Moncho Moreno: una melena brillante y nutrida

No solo una piel bonita e hidratada, que permita presumir de un rostro radiante, es importante para una novia. También su melena. Aunque muchas chicas optan por recoger su cabello para el gran día, cada vez son más las que prefieren lucirlo suelto. Pero tanto si se opta por una u otra opción, un pelo brillante y sedoso es fundamental para que el peinado luzca en todo su esplendor. Por eso Gabriel Llano, director creativo del salón Moncho Moreno, no lo duda y recomienda el tratamiento Clandestino, con el que se consigue una regeneración capilar desde su interior. "Se puede realizar tanto como un tratamiento de choque de hidratación previo a la boda, para que el cabello se vea más bonito, brillante y suelto el gran día, como utilizarlo para reconstruir poco a poco la melena. Esto quiere decir que se puede aplicar de manera mensual para ir reviviendo el cabello, aportarle colágeno y ácido hialurónico y de esa manera reconstruir la fibra capilar", explica el experto, que recomienda la segunda opción. Y es que si algo tiene de especial este tratamiento, y por lo que es el más recomendado para las novias, es que limpia, mejora y restaura el cabello hasta recuperar su juventud, brillo, grosor y color.