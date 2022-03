Extensiones de pestañas: el secreto de las novias que quieren intensificar su mirada

La línea que a veces separa el mundo de la moda del nupcial es difusa. Ya lo decía Rosa Clará en una entrevista concedida a HOLA.com: "el mundo online ha puesto la moda al alcance de muchísima gente y esto, hace años, era más complicado. Ahora las novias siguen la moda y las tendencias, tienen una cultura en moda que antes no había". Tal vez por eso no solo se conforman con un diseño que represente su estilo y su personalidad, sino también una prenda que siga las tendencias. Eso sí, sin caer en excesos, porque la mayoría son partidarias de un vestido de novia que sobreviva al paso del tiempo. Este cambio de mentalidad no solo se refleja en el diseño principal del gran día, también en el resto de complementos que acompañan el look nupcial y en el maquillaje o el peinado. Tal vez por eso cada vez es más frecuente ver chicas que optan por labios rojos para su enlace, o manicuras llamativas con las que romper todos los cánones que imperaban hasta ahora.

Seguir las tendencias en cuestión de maquillaje no está reñido con la naturalidad. Basta con introducir pequeños toques que ayuden a dar un aspecto más sofisticado al look para lograrlo, como optar por un labial algo más subido o unas sombras de ojos un poco diferentes. Sin embargo, aunque muchas apuestan por introducir notas de color en sus labios o manos, la mayoría de las novias prefieren potenciar la mirada. "Hay que intentar sacarle el máximo partido a los ojos. Dependiendo de la forma que tengamos intentaremos corregir pequeñas cosas como alargar el ojo, agrandarlo, que no se vea el párpado caído", explica Yael Maquiera, make up artist especializada en novias y encargada de los maquillajes de María Pombo –también del de su enlace–.

Las técnicas para lograrlo son muchas. La experta es partidaria de las sombras de ojos en colores tierras, toques dorados, rosas y vino. También de profundizar la mirada con eyeliner finito y elegante. Pero lo que siempre recomienda a las novias es apostar por extensiones de pestañas. "De esta manera no tenemos que estar pendientes de la máscara de pestañas y será como llevar una postiza, quedan muy bonitas. ¡Pero que sean lo más natural posible ya que si nos pasamos nos veremos muy artificiales!", explica. Para las que no se atreven aconseja rizar bien las pestañas y utilizar una máscara waterproof. "Intentaría no recargar mucho la pestaña para que quede separada y hacia fuera", apunta.

Todo lo que necesitas saber sobre las extensiones de pestañas

Son muchas las celebrities y anónimas que recurren a esta técnica para dar un mayor espesor, volumen y longitud a sus pestañas. Este procedimiento consiste en colocar una extensión por cada pestaña natural. Un trabajo laborioso, de cerca de hora y media de duración, con un efecto de lo más favorecedor y disponible en diferentes acabados. Porque dependiendo del resultado final que se busque, los expertos ofrecen diferentes packs. Además, para que el resultado sea óptimo, es importante personalizar la técnica y adaptarla a las necesidades de cada chica. "Hay muchas ocasiones en las que el cliente nos pide, por ejemplo, un efecto ojo de gato en el que las pestañas del extremo son más largas. Y aunque sea un efecto espectacular, no siempre lo recomendamos", explicaba Alba Lahesa, co-fundadora de Lashes and Go a HOLA.com.

Desde el salón madrileño indican también que estas extensiones "son ligeras, tienen un peso similar a la máscara de pestañas. Con la caída natural de tus pestañas, caerán consecuentemente algunas extensiones, y esa es la razón por la que se aconseja una reposición cada tres o cuatro semanas". Pero también es importante cuidarlas durante el tiempo que duran puestas para alargar su vida lo máximo posible. Los expertos recomiendan prescindir de productos waterproof o con base oleosa y recurrir a cosméticos que, en lugar de este ingrediente, utilicen agua.

¿Y las pestañas magnéticas?

Si te gusta estar al día de las novedades relacionadas con el mundo de la belleza –y te apetece aplicarlas en tu gran día– es posible que haya escuchado hablar de las pestañas magnéticas, una nueva técnica que algunos califican como el relevo de las postizas. Esta opción busca los mismos resultados: mayor longitud, espesor y volumen. Pero el modo de aplicarlas es distinto. En el caso de las pestañas postizas se utiliza un pegamento probado oftalmológicamente, en el de las magnéticas, un delineador negro que tiene la propiedad de actuar como un imán.

"La mayoría de las mujeres están más acostumbradas a la aplicación de un eyeliner que no al pegamento que se suele usar para la versión clásica de este complemento para la mirada. Así, es tan fácil como reproducir el gesto ya conocido del día a día y situar las pestañas encima", explicaban en una entrevista a HOLA.com los expertos de Ardell, una de las marcas de pestañas postizas más utilizadas por los que más saben de cosmética. Ellos son los artífices de un delineador waterproof, que asegura una mayor duración, pero que es sencillo de retirar. Tan solo hay que tirar suavemente de los postizos y eliminar los restos de eyeliner de las bandas imantadas de cada tira para poder reutilizarlos. Una nueva opción, también muy adecuada, para aquellas novias que prefieran apostar por un elemento que no dure varias semanas.