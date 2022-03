Cómo dar intensidad a la mirada sin renunciar a un maquillaje nupcial natural

A las novias actuales les gusta seguir las tendencias y eso es algo que no solo se refleja en los vestidos que eligen para su gran día –las mangas abullonadas o los tejidos ligeros y fluidos son los preferidos–, también en los accesorios, que quieren volver a utilizar después de su enlace, o el maquillaje. Si hasta ahora teníamos claro que el look natural era el más favorecedor para las novias, diseñadores y redes sociales parecen indicar que no siempre es así. Tal como hemos podido comprobar los labios rojos también son aptos para el gran día. Es más, son muchos los expertos que aconsejan recurrir a este tono si es el que, de forma habitual, más suele llevar la novia. Con la manicura sucede lo mismo. Frente a los tonos rosa y nude, los granates, negros y el nail art ganan espacio. Pero, ¿qué sucede con el resto del maquillaje?

"Creo que un maquillaje natural siempre será una apuesta segura. Piel luminosa, destacando los rasgos más bonitos de la novia. Aunque también es verdad que las novias de hoy en día buscan darle un toque sofisticado a su look", nos explica Yael Maquiera, make up artist especializada en novias y encargada de los maquillajes de María Pombo –también del de su enlace–. Trabajar la piel se convierte en uno de los pasos esenciales para corregir imperfecciones, conseguir una mayor luminosidad y lograr ese efecto jugoso que muchas chicas buscan. Pero también es importante prestar atención a la mirada. "Hay que intentar sacarle el máximo partido a los ojos. Dependiendo de la forma que tengamos intentaremos corregir pequeñas cosas como alargar el ojo, agrandarlo, que no se vea el párpado caído", apunta la experta.

¿Qué no debe faltar en un buen maquillaje de ojos? ¿O en qué se debe centrar la atención?

Lo más importante una buena técnica para corregir o transformar el ojo si fuera necesario. La intención es lucir una mirada lo más favorecedora posible. También es muy importante saber escoger una buena combinación de sombras acorde con los ojos, piel, estilo de la novia.

¿Es importante tener en cuenta si la boda es de día o de noche para elegir el tono o la intensidad de las sombras?

Sí, es muy importante. Yo suelo recomendar maquillajes más naturales y luminosos para las bodas de día y, si la boda se alarga o hay cambio de vestido, aprovecharlos y subir la intensidad del maquillaje. Para la tarde si suelo enmarcar un poco más el ojo con sombras oscuras, pero siempre intentando que sea un maquillaje luminoso.

¿Qué tipo de maquillaje aconsejas para acertar siempre?

Yo siempre apuesto por tonos naturales, tierras, toques dorados, rosas y vino, que está muy en tendencia ahora. Ah, y naranjitas. También me gusta arcar la raíz de la pestaña con un eyeliner finito y elegante. Pero esto depende mucho de la personalidad de la novia. Yo he maquillado a novias que me han pedido sombra verde, azul... y las defendían muy bien porque eran sus colores. En general, las tonalidades nude son colores que nos suelen favorecer a todas. Los más difíciles de llevar son los tonos muy oscuros –se puede ver muy apagado el maquillaje– o los tonos demasiado rojizos que pueden dar aspecto de cansancio.

Las pestañas suelen preocupar a muchas chicas. ¿Cómo se pueden trabajar para el gran día?

Yo siempre recomiendo extensión de pestañas, pero que sean lo más natural posible ya que si nos pasamos nos veremos muy artificiales. Pero de esta manera no tenemos que estar pendientes de la máscara de pestañas y será como llevar una postiza, ¡quedan muy bonitas! En el caso de no llevar, siempre rizaría bien la pestaña antes de aplicar la máscara y utilizaría una máscara waterproof, ya que son muchas emociones juntas y se puede escapar alguna lagrimita. Intentaría no recargar mucho la pestaña para que quede separada y hacia fuera.

Tener unas cejas cuidadas o descuidadas, ¿puede cambiar radicalmente el resultado del maquillaje?

Una ceja definida y bien diseñada es el 50% de nuestro maquillaje de ojos. Es muy importante tener una forma adecuada a nuestro rostro y maquillarla de forma natural para darle intensidad a la mirada.

¿Qué consejo les darías a las chicas que dudan sobre la forma de maquillar sus ojos para la boda?

Que se dejen aconsejar por un profesional y que le dediquen tiempo en la prueba de maquillaje. Lo ideal es probar diferentes formas de ojo y tonos.