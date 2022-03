5 tratamientos de belleza que harán mucho por tu maquillaje nupcial

La mayoría de las novias suele apostar por la naturalidad en el maquillaje el día de su boda. En ese momento quieren estar más guapas que nunca y que su piel, además de bonita, se vea muy luminosa. Yael Maquieira, make up artist especializada en novias y encargada de favorecer a María y Marta Pombo en sus respectivas bodas, nos explicó en una entrevista concedida a HOLA.com que, además de utilizar buenos productos en el gran día y aplicarlos en su justa medida, es importante preparase previamente. Es decir, no solo seguir un buen cuidado facial diario que ayude a conseguir una piel correctamente hidratada y nutrida, también optar por tratamientos de choque que den un plus de luminosidad al rostro, trabajar correctamente la forma de las cejas o probar extensiones de pestañas para que la mirada sea más intensa. Trucos que apenas se notan pero que pueden hacer más de lo que imaginas por tu maquillaje.

1. Un buen cuidado facial diario

Aunque muchas chicas se plantean mimar más la piel de su rostro cuando ven la fecha de la boda más o menos cerca, lo cierto es que este tipo de cuidados es recomendable introducirlos en nuestra rutina. Según explican los expertos, los factores genéticos solo influirían un 20% en el envejecimiento de la piel, mientras que el 80% haría referencia al estilo de vida. Y aunque eso incluya una alimentación sana, hacer algo de deporte y evitar hábitos poco saludables como el consumo de alcohol o tabaco, los productos que se aplican también tienen mucho que ver. Los que más entienden de belleza recomiendan que esa rutina esté adecuada a la piel y a las necesidades de cada novia. No deberían utilizar los mismos productos aquellas que tienen la piel sensible que las que suelen tener tendencia a los granitos o al acné. Si tienes dudas sobre cuáles son los cosméticos más adecuados para ti, lo mejor es que acudas a un dermatólogo o centro de belleza para que te asesoren correctamente.

2. Limpieza y exfoliación de rostro y labios

Los expertos lo tienen claro: si quieres una piel perfecta hay que exfoliarla. Este tratamiento ayuda a eliminar las células muertas, impurezas y limpia los poros. Beneficios que hacen no solo que los cosméticos penetren mejor, sino que favorecen la renovación celular. Aunque muchas chicas todavía piensan que no es bueno exfoliar las pieles muy sensibles, todo depende de los productos que se empleen. Además, una de las ventajas es que puedes hacerlo en casa o, si quieres un tratamiento más profundo o efectivo, acudir a un centro de estética. En Clinique La Prairie, que ha abierto sus puertas hace pocas semanas en Madrid, es posible encontrar el tratamiento Hollywood Peel. "Se trata de un peeling profundo para la piel que consiste en aplicar una mascarilla de carbón vegetal que realiza una limpieza de las impurezas en la epidermis. Posteriormente esta se retira con un láser que realiza un peeling profundo. Tiene la ventaja de realizar una exfoliación profunda sin enrojecer la piel y el paciente se puede reincorporar de inmediato a su vida cotidiana", nos explican desde la clínica.

Cuando hablamos de tratamientos de exfoliación, unos de los grandes olvidados son los labios. Existen exfoliantes pensados y creados específicamente para cuidar la delicada piel de esta zona del rostro. Tal como explicaba Elena Comes, directora de los centros Le Petit Salon en Madrid y Valencia, a HOLA.com, "el beneficio principal de exfoliar labios es retirar las células muertas provocadas por la regeneración celular para que después la hidratación sea más efectiva". De este modo lograrás que tus labios se vean mucho más bonitos, hidratados y, cuando utilices barra de labios el día de tu boda, aunque sea de un tono intenso o de larga duración, el resultado será perfecto.

3. Un plus de luminosidad para la piel

Cuidar día a día la piel con productos específicos es imprescindible para que esté correctamente hidratada, pero también es bueno recurrir a tratamientos de belleza concretos para lograr otros beneficios, como una mayor luminosidad y vitalidad en el rostro o un aspecto más descansado. Entre las muchas opciones que ofrecen centros como The Beuaty Concept está su tratamiento de vitaminas. Un protocolo de rápida actuación cuyos fluidos están especialmente diseñados para que se absorban perfectamente por la piel sin dejar restos ni sensación de poco confort. Además, este tratamiento contiene una alta concentración de sustancias activas que logran, desde su aplicación, una mayor hidratación, oxigenación y regeneración de la piel.

4. Diseño de cejas a medida

No todas las chicas les dan la importancia que deberían, pero las cejas tienen la capacidad de modificar la expresión del rostro. Por eso, un buen diseño antes de la boda es imprescindible para que el maquillaje favorezca. Anastasia Soare, la mayor gurú en el cuidado de las cejas del mundo, explicaba en una entrevista concedida a HOLA.com, que unas cejas perfectas deben "comenzar a la altura de la mitad del agujero de la nariz y su final debe coincidir en una línea que una la aleta de la nariz con la esquina exterior del ojo. El centro del iris debe estar a la altura del punto más alto de las cejas". Lo mejor es que busques un centro especializado en este tipo de tratamientos. En Madrid, por ejemplo, The Secret Lab ofrece su diseño de cejas por un precio muy competitivo (22 euros). Si vives en Bilbao, el salón de belleza Chic Bilbao puede ser una buena opción, ya que también realizan este tipo de tratamientos.

5. Extensiones de pestañas

No es casualidad que, en su día a día, muchas celebrities utilicen extensiones de pestañas para conseguir una mayor densidad, longitud y volumen. Un tratamiento bastante laborioso que consiste en colocar una extensión por cada pestaña. Aitana Ocaña, Paula Echavarría o Blanca Suárez han explicado en más de una ocasión que ellas las utilizan. La cantante, por ejemplo, confía en los centros Pestañas Premium, que tienen espacio en Madrid y Valencia y ofrecen distintos acabados. Si nunca has recurrido a este tipo de tratamiento, los expertos aconsejan probarlos varios meses antes de la boda, para ver el efecto y evitar que, si lo haces con poco tiempo, te veas un poco rara. También que no elijas el pack con más relleno, sino uno con un acabado más natural. Pero si quieres presumir de pestañas de impacto y te da un poco de miedo esta técnica, una de las últimas novedades en cosmética son las pestañas magnéticas. Su efecto es el mismo de las postizas, pero cambia su forma de aplicarlas ya que en lugar de emplear un pegamento aprobado oftalmológicamente, se utiliza un delineador negro con el que se traza la línea del ojo y que tiene la propiedad de actuar como un imán. Además, como explicaban los expertos de Ardell, una de las marcas de pestañas postizas más utilizadas, a HOLA.com, "la mayoría de las mujeres están más acostumbradas a la aplicación de un eyeliner que no al pegamento que se suele usar para la versión clásica de este complemento para la mirada. Así, es tan fácil como reproducir el gesto ya conocido del día a día y situar las pestañas encima".