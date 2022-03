5 tratamientos de belleza para presumir de piel radiante el día de la boda

Suele ser bastante frecuente que las novias, conforme se acerca su gran día, se realicen algún tratamiento facial con el que mejorar el aspecto de su piel. Y es que, aunque la mayoría confiesen que se toman más en serio lo de cuidar su alimentación y hacer deporte en los meses previos a la boda, muchas acuden a su centro de belleza de confianza para estar aún más radiantes. Aunque eliminar las primeras arrugas suele ser algo demandado, lo cierto es que la mayoría buscan protocolos que les ayuden a presumir de un rostro que, además de mostrar su felicidad, esté lleno de luz. Algo que, aunque es posible potenciar gracias a la elección de los pendientes correctos, se consigue aplicando sobre la piel los productos más adecuados. Por eso, para que tu piel esté muy luminosa y tú muy guapa en tu gran día, hemos seleccionado algunos de los protocolos más interesantes para las novias.

Mascarilla electrohilada de ácido hialurónico

Qué: después de una cita con la novia, en la que determinan si este tratamiento es el más adecuado para ella, se realiza una limpieza en profundidad de la piel, para que esté receptiva al tratamiento y lo asimile mejor. Una vez preparada, se colocan en determinadas zonas del rostro –las que el experto decida– parches de ácido hialurónico puro en pequeñas piezas y se deja actuar. Gracias a su alta concentración, este tratamiento repara y regenera la piel, ayuda a tensarla, acelera la renovación celular, frena el desarrollo de arrugas profundas, unifica el tono de la piel y le devuelve su luminosidad.

Dónde: The Beauty Concept

Cuándo hacerlo: dos veces al año, con seis meses de diferencia, y una semana antes de la boda, ya que los mayores resultados se ven entre 4 y 5 días después.

Tiempo: 90 minutos.

Precio: 375 euros.

Masaje Kobido

Qué: este tratamiento, también conocido como lifting facial japonés –en The Secret Lab lo llaman The Secret Japan–, es una combinación de maniobras de masaje que trabaja la musculatura del rostro con movimientos superficiales, puntos neurosensoriales y meridianos energéticos. Gracias a este ritual es posible conseguir una piel más firme, luminosa e hidratada. Es decir, más bonita para el gran día. ¿A qué debe su efectividad? A diferencia que otros masajes, combina reflexología facial, técnicas de digitopresión con palillos orientales, drenaje con rodillos de jade y aromaterapia, perfecta para equilibrar la piel y relajar la mente.

Dónde: The Secret Lab

Tiempo: 90 minutos.

Precio: 150 euros.

Sueros biológicos y mascarillas de colágeno

Qué: Conseguir una piel ultra luminosa es el reto de infinidad de novias para su gran día. Para lograrlo, desde Le Petit Salon proponen Facial Diamond. Este tratamiento es, en realidad, un protocolo facial que trata de devolver a la piel su luz gracias a que los expertos aplican sobre el rostro sueros biológicos y mascarillas de colágeno, con las que conseguir hidratar en profundidad la piel, reforzarla desde dentro y prevenir los signos de la edad. Lo mejor es que mientras esperas a que los cosméticos actúen, podrás disfrutar de un masaje de piel o de manos, tú decides.

Dónde: Le Petit Salon

Tiempo: 90 minutos.

Precio: 150 euros.

Carboxiterapia

Qué: Eliminar todas las impurezas, las muestras del estrés diario, los primeros signos del envejecimiento y dar a la piel un plus de luminosidad. Eso es lo que se consigue con la Carboxiterapia de Natura Bissé. Este completo tratamiento combina un triple sistema exfoliación y masaje facial Push Up. Aunque puedas pensar que se trata de un ritual un poco agresivo –por lo de la triple exfoliación– en realidad está pensado para todo tipo de pieles, ya que está basado en una acción química, enzimática y micromecánica. Además, es altamente eficaz gracias a sus componentes básicos: ácido glicólico, polvo carbónico y activadores botánicos.

Dónde: Backstage BCN

Tiempo: 80 minutos.

Precio: 70 euros.

Blanching

Qué: No llevar un estilo de vida demasiado saludable, los factores genéticos y los agentes externos pueden ser culpables de la aparición de las primeras arrugas. Líneas de expresión que es posible eliminar gracias al blanching. Esta técnica busca eliminar las líneas de expresión provocadas por la pérdida de humedad y la falta de colágeno en nuestra piel. Algo que consigue al infiltrar, superficialmente, ácido hialurónico de última generación. Lo mejor es que no cambia la expresión del rostro, no deja abultamientos o exceso de producto y no requiere anestesia. Además, después de realizarlo, la piel se ve visiblemente más hidratada y luminosa.

Dónde: Clínicas Dr. Carla Barber

Tiempo: depende de cada caso.

Precio: desde 300 euros.