Por qué los labios rojos sí son para las novias

No es ningún secreto que las novias actuales, comparadas con las chicas que se casaban hace unos años, siguen más los dictados de la moda y se atreven con corte o siluetas que estaban reservadas para las invitadas. "Ahora las novias siguen la moda y las tendencias, tienen una cultura en moda que antes no había", confirmaba la diseñadora Rosa Clará en una entrevista concedida a HOLA.com. Algo que, además de traducirse en vestidos que, aunque sencillos, tienen detalles que los hacen especiales, influye en la elección de los accesorios y el maquillaje. Si hasta ahora teníamos claro que el look natural era el más favorecedor para las novias, diseñadores y redes sociales parecen indicar que no siempre es así. Y es que los labios rojos también son aptos para el gran día.

Las barras de labios son uno de los cosméticos más vendidos en todo el mundo. También en España. En nuestro país el rojo con acabado mate es, según datos de una encuesta realizada por Perfume's Club, el preferido de un 55,9% de las mujeres. Frente a un 26,4% que prefieren el rosa y un 17,7% que se decantan por el nude. Teniendo en cuenta que un 67% de las que respondieron la encuesta aseguran que la barra de labios es imprescindible en su rutina de maquillaje, podríamos concluir que una buena parte de las españolas colorea sus labios de rojo a diario. Entonces, si los diseñadores aconsejan a las novias que no traicionen su estilo en el gran día, ¿con el maquillaje debería pasar lo mismo? "Es muy importante no verse disfrazada, hay que intentar ser lo más fiel a uno mismo. Que pasen los años, veamos las fotos de nuestra boda y nos sintamos identificadas. Creo que el día de tu boda es el que más seguirá de ti misma te tienes que sentir", explica Yael Maquiera, make up artist especializada en novias y encargada de los maquillajes de María Pombo –también del de su enlace–. "El rojo es fácil de llevar. Si es tu estilo y te favorece, ¡adelante! Pero tienes que dar con la barra adecuada, que no te seque el labio, que no se corra…", puntualiza Goyo Acevedo, uno de los maquilladores más buscados por las novias españolas.

Labios rojos, la opinión de los expertos

"Creo que un maquillaje natural siempre será una apuesta segura. Piel luminosa, destacando los rasgos más bonitos de la novia. Aunque también es verdad que las novias de hoy en día buscan darle un toque sofisticado a su look", explica Yael. La maquilladora asegura que las novias cada vez arriesgan más con su maquillaje, algo que se puede confirmar a través de las redes sociales, donde el número de chicas que apuestan por colorear sus labios de rojos o burdeos para el gran día crece poco a poco. "En cualquier caso evitaría los tonos rojos y naranjas que tiren a marrón, eso podría provocar un efecto amarillento en los dientes. Lo mismo tengo que decir de los labiales mate y de larga duración: en general cuartean y resecan los labios, alejándonos de la frescura que queremos conseguir. La tendencia es romper con lo convencional y arriesgar un poco más", apunta la experta. Y añade. "Personalmente el rojo en los labios me gusta mucho. Creo que aporta alegría al rostro a la vez que le da un toque vintage y sexy".

Goyo, por su parte, asegura que él no es muy partidario de esta tendencia. "Yo no soy muy fan del labio rojo para el día de la boda, excepto si en tu día a día sueles llevarlo. Suelo ser más bien de trabajar el ojo. Aparte, una novia no tiene que estar pendiente de si tiene bien el labio o no, si se le ha corrido, ha perdido color… Tiene que disfrutar, que para eso ha contratado a un profesional. Los ojos, sin embargo, cuando están bien maquillados aguantan perfectamente aún con lágrimas y emociones", asegura el maquillador.

En lo que ambos coinciden es que, si se van a llevar los labios de un color llamativo, deben estar bien trabajados para que el resultado sea perfecto. "Es muy importante exfoliar e hidratar el labio el día anterior, así conseguiremos ese efecto jugoso y sano. Otro de los pasos que recomiendo es perfilar y rellenar el labio con un lápiz para reforzar la barra que haya elegido la novia". Goyo puntualiza que para crear un efecto de boca bonita y carnosa lo mejor es elegir un labial que no tenga mucho brillo, pero que tampoco sea completamente mate.

Otros consejos para estar radiante en el día B

Goyo asegura, igual que los diseñadores, que el maquillaje debe respetar el estilo de la novia, se debe ver su personalidad. Después lo fundamental es no caer en errores de principiante. "El error de muchas novias es querer ir demasiado morenas el día de su boda. No tienen en cuenta que un vestido blanco puro y nuevo sube el tono, por la luz que da al rostro. Alguna vez me ha pasado que me han pedido subir el tono de moreno, pero siempre les digo que se vistan primero, a ver cómo se ven". Yael, por su parte, cree que evitar abusar del contouring es fundamental. "Siempre intento destacar los rasgos naturales de la novia, aunque eso es algo muy personal", puntualiza.

¿Y si se destacan los labios, también los ojos? "Lo bonito del maquillaje es que no tiene normas, es muy personal y depende de varias cosas, como por ejemplo de la hora del enlace, de la localización (campo, playa, ciudad) pero, sobre todo, del estilo y personalidad de cada novia. En cualquier caso, soy de la opinión de solo destacar una cosa, o bien destacas ojos, o bien destacas labios", explica Yael.