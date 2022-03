Rosa Clará: 'Aconsejo a las novias que huyan de los excesos'

La Lonja de Barcelona o Lonja de Mar es uno de esos edificios llenos de historia. La construcción actual, neoclásica, data del siglo XVIII y se ha convertido en la sucesora de edificaciones más antiguas. En su interior, por ejemplo, destaca el Salón de la Contratación, una gran sala de época medieval. Un espacio que ha sido elegido por Rosa Clará para presentar, en el marco de Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, su colección de Alta Costura para 2020. La diseñadora, que inició su trayectoria en el mundo nupcial hace un cuarto de siglo, se renueva año tras año. Busca, en sus diseños, innovación tanto en patrones como en tejidos. En esta ocasión, los escotes se convierten en los grandes protagonistas y los tules ligeros y los mikados de seda, en sus materiales preferidos. Elecciones que dibujan a una novia que, como la creativa explica en una entrevista previa al desfile a HOLA.com, huye de lo excesivo.

¿Qué vamos a encontrar en esta colección?

Presentamos la colección de Alta Costura de Rosa Clará para 2020. Es una colección con líneas muy arquitectónicas, vestidos muy sencillos, pero con mucho trabajo de artesanía. A destacar quizá la influencia del art decó que hemos tenido en todo lo que son los encajes. Veremos muchos encajes lineales, bordados con micropedrería, muy especiales, muy diferentes. Los escotes sensuales son tendencia desde hace un tiempo, pero este año hemos incorporado muchos escotes halter y muchos cuellos cisne que creemos que favorecen muchísimo.

Ese tipo de escote es el que eligió Meghan Markle para su segundo vestido nupcial, ¿una elección que influye en las novias de 2020?

Claro que influye. Creo que Meghan Markle iba divina con sus dos vestidos y estoy convencida de que lo que vemos en la calle, lo que las novias nos piden, está influido por su elección. Al final el escote halter es muy favorecedor: favorece el cuello, el hombro… es una de las partes mas sexy y femenina que puede enseñar una mujer.

Además de vestidos, ¿vamos a encontrar otra prenda como protagonista?

También contamos con una línea de pantalones muy minimalistas, pero con muchos tejido, que se mueven muy bien al caminar, para un tipo de novia que busca esta prenda, que no le gusta mucho ir con falda y el pantalón les apetece.

Una de las peculiaridades de la firma es la innovación constante. ¿Dónde la encontramos en la colección de Alta Costura para 2020?

En cuanto a patrones hemos hecho muchos grandes cambios, con mucho patronaje interior. Hay faldas de tul espectaculares que ganan volumen gracias a unos godets interiores muy trabajados. El tul extra ligero y extra suave, los mikados de seda natural, el raso de seda natural y los brocados de seda natural, son los protagonistas de la colección.

¿A qué tipo de mujer está dirigida esta colección?

Al año hacemos 16 colecciones de novia diferentes, con marcas diferentes, y cuatro de fiesta. Esta, en concreto, está dirigida a un tipo de mujer que no quiere excesos de ningún tipo el día de su boda. Pero si que en un momento determinado puede querer un volumen, o faldas más ligeras. Cuesta un poco definir el tipo de mujer, pero diría que busca estar divina y guapa el día de su boda. Busca vestidos con una calidad en los tejidos y un corte impecable y esto es lo que estamos ofreciendo.

Tras más de 25 años de experiencia en el sector, ¿ha visto una marcada evolución los gustos de las novias?

Ha evolucionado muchísimo. El mundo online ha puesto la moda al alcance de muchísima gente y esto, hace años, era más complicado. Ahora las novias siguen la moda y las tendencias, tienen una cultura en moda que antes no había. Quizá el segundo cambio es la edad. En España, Italia … nos cuesta ver novias que sean menores de 30, no en otros países como Estados Unidos. Al casarse más mayores saben más lo que quieren, se dejan influir mucho menos. Saben muy bien lo que no quieren.

¿Podríamos decir que las tendencias de moda influyen cada vez más en el sector nupcial?

A nosotros nos han influido siempre. Yo siempre he querido liberar a la novia de lo aburrido, miro a lo tradicional, pero innovando en tendencias, en escotes, en tejidos… en todo lo que podemos.

Entre sus clientas se encuentran algunas novias celebrities. ¿Cómo es encontrar el diseño perfecto para ellas?

Es emocionante. Nos metemos tanto en sus bodas que al final vivimos su ilusión. Da igual si es hija de un presidente de gobierno, una política, una actriz… El momento de la boda de una mujer es un momento muy emocionante. Lo digo siempre, pero nos llena de orgullos que mujeres que visten moda, que pueden elegir cualquier marca del mundo opten por nosotros. Tengo que decir que todo el mundo sale emocionado y contento, nunca hemos tenidos ningún problema con ninguna de estas novias VIP sino todo lo contrario, suele quedar una amistad para siempre y una relación que perdura en los años.

Decía antes que las novias de Rosa Clará huyen de los excesos. En ese caso, ¿complementos sí, no, de qué tipo?

Incluimos complementos, sobre todo velos. A mí los velos me gustan mucho. Se puede colocar de mil formas, tener texturas muy diferentes… no tiene que ser el tradicional de siempre. Pero llevar algo de tul creo que le da un aura especial a la novia. Creo que termina el vestido. Además, del velo creo que los zapatos son muy importantes. Son muchas horas de pie y una novia debe estar cómoda para disfrutar de su boda. Muchas veces les aconsejo que valoren la opción de cambiarse.

Un consejo para las novias de 2020.

Sobre todo que se prueben las colecciones. No solo hay una foto detrás de un vestido, sino un diseño con mucha artesanía, mucha elaboración. También que huyan de los excesos. Son niñas jóvenes, guapas, no necesitan excesos de ningún tipo.