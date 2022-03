Tratamientos para presumir de 'cuerpazo' el día de la boda

El día de la boda una novia quiere estar radiante. Por eso no sorprende que muchas chicas sigan un calendario de belleza en los meses previos al gran día. Desean un rostro hidratado y luminoso, una melena perfecta y llena de brillo, un maquillaje que potencie sus rasgos más bonitos… ¿Y el cuerpo? Sí, también quieren presumir de figura. Aunque es importante hidratarse el cuerpo todos los días, seguir una alimentación equilibrada y hacer deporte para presumir de silueta, recurrir al salón de belleza para lograr un plus es siempre una buena idea. Y es que existen un sinfín de tratamientos, desde los pensados para eliminar la grasa más rebelde a aquellos que ayudan a conectar cuerpo y mente. Reafirmantes, muy hidratantes, equilibrantes… Estos son los que los expertos recomiendan a las novias.

Adiós a la grasa localizada

Desde Clinique La Praire lo tienen claro. Para las expertas el tratamiento CoolSculpting es el que, sin duda, recomendarían a todas las novias. Nos explican que gracias a él se puede eliminar la grasa localizada, esa que ni las dietas ni el deporte logran hacer desaparecer. "Una solución innovadora y no invasiva para reducir las células grasas mediante la aplicación de enfriamiento controlado en determinadas zonas. Esta técnica utiliza la tecnología de criolipólisis, que consiste en enfriar las células grasas para que se puedan autoeliminar por drenaje linfático. El tratamiento se realiza bajo supervisión médica para garantizar resultados seguros y efectivos", explican. ¿Las zonas en las que se puede realizar? Abdomen, brazos, muslos y glúteos.

Cuándo hacerlo: entre 1 y 3 meses antes de la boda.

Precio: desde 1.300€.

La hidratación más completa

Presumir de una piel bonita e hidratada es algo que demandan muchas novias, y no solo en el rostro, sino en todo el cuerpo. Es importante pensar que muchas chicas apuestan por vestidos con escote en la espalda, prendas que dejan los brazos a la vista y, cada vez con más frecuencia, diseños que no llegan hasta el suelo. Por ello desde The Secret Lab nos hablan de Cleopatra's Secret. "Este es nuestro protocolo estrella. Limpiamos y exfoliamos químicamente la piel de todo el cuerpo, realizamos un increíble masaje relajante y aplicamos una loción hidratante rejuvenecedora que contiene aceites de los 5 continentes (Kendi de Asia, Macadamia de Oceania, Argán de África, Oliva de Europa y Aguacate de América ) y el secreto más preciado de Cleopatra: leche de burra, conocida por sus propiedades hidratantes y su doble efecto antioxidante y regenerador de la piel", apuntan.

Cuándo hacerlo: una semana antes de la boda.

Precio: 60€/60min.

Bienestar corporal y espiritual

Aplicar los cuidados adecuados, seguir una alimentación sana y equilibrada, dormir bien… y evitar el estrés. Esos serían los cuatro pilares fundamentales de una piel bonita. Sin embrago, con el día de la boda cerca los nervios afloran y es común que las novias se sientan sobrepasadas. Para aliviarlas y contribuir a mejorar el aspecto de la piel de su cuerpo, desde Marta García Esteticistas recomiendan Spa Ritual MG, una terapia de reequilibrio corporal basada en la neuro-aromaterapia. "La técnica provoca un mayor aumento de la sensación de bienestar a nivel corporal y espiritual. Consta de varias fases. La primera es una exfoliación con aceite de rosas, algas diatomeas y nuez de argán en polvo. Para nutrir la piel y asegurar el efecto antiedad, eliminar impurezas y células muertas y afinar el tejido, se trabaja de forma especial escote y espalda o zonas rugosas como rodillas, talones... La segunda fase, es una purificación con arcillas, para liberar toxinas a través de sus efectos térmicos y sus propiedades remineralizantes, revitalizantes y tonificantes. La última parte es el masaje sensorial, Neuro-Aroma Floral Massage, un masaje con cálidos saquitos florales (Jazmín, Azahar, Pétalos de Rosa Púrpura y Trigo Sarraceno) que libera la fatiga corporal, es enérgetico, dinamizante y favorece la circulación", nos cuentan.

Cuándo hacerlo: el día antes de la boda.

Precio: 256 €/2 horas

Una piel mucho más sana

Aseguran los expertos que el primer paso para que la piel esté más bonita e hidratada es eliminar las impurezas que impiden la penetración de los agentes hidratantes. Algo que se suele conseguir, en primer lugar, con una exfoliación en profundidad. Por eso no sorprende que cuando preguntamos a Roisso por su tratamiento estrella para novias ­–y también para ellos– recomienden Ritual Bienestar Roisso. "Comenzamos el ritual con una apertura ganglionar, limpiamos la piel, exfoliamos todo el cuerpo y, sin necesidad de ducha, retiramos el mismo mediante masajes circulares hasta hacerlo desaparecer y estimular la circulación sanguínea. La exfoliación previa tratamiento favorecerá su efectividad. Con la exfoliación no sólo eliminamos las células muertas de la capa superior de la piel, sino que la alisa y afina su textura. Favorece la penetración de los principios activos que aplicaremos a posterior con un masaje de 25 minutos. Una vez finalizado el masaje envolvemos cuidadosamente el cuerpo con una envoltura corporal que es una mezcla de plantas, aceites esenciales y barro rico en nutrientes. Una vez finalizado nuestro tratamiento nos encontraremos con una piel libre de impurezas, con el mejoraremos la microcirculación para potenciar la eliminación de toxinas, y la piel logrará un aspecto uniforme y más suave al tacto con lo que tu belleza se multiplicará", aseguran.

Cuándo hacerlo: dos o tres días antes de la boda.

Precio: 65 euros.