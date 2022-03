Del masaje que triunfa en Brasil al tratamiento de moda entre las novias

Cuentan numerosos maquilladores nupciales, quienes pasan horas y horas con las novias justo antes de que acudan al altar, que ellas desprenden una luz especial, algo que las hace estar realmente radiantes en su gran día. Más allá de la sonrisa de felicidad y la emoción que acompaña a una celebración tan señalada, en esas prometidas con ‘buena cara’ y una silueta envidiable intervienen factores más allá de la ilusión del momento. Dos de ellos son el maquillaje elegido y el diseño del vestido (capaz de realzar la silueta de cada mujer), pero hay otros motivos que están relacionados con los meses previos al enlace. Hablamos de esos tratamientos especiales para quienes van a dar el ‘sí, quiero’, capaces de sacar a la luz la mejor versión de la protagonista del día. Los centros de belleza más reputados del país han añadido nuevos servicios y renovado otros para que las que celebren su boda en 2022 triunfen sin condicionantes.

Un cuerpo en su mejor versión

A modo de ‘beauty party’, con amigas en el momento de la despedida de soltera, unos días previos al de la boda junto a las damas de honor o como regalo personal para la novia, el pack Especial Novias Royal de Royal Touch by Fernanda Silva es el tratamiento más completo. En las sedes madrileña y barcelonesa de la firma, sus profesionales ofrecen a las novias un trato exquisito y a medida, con las mejores técnicas traídas de Brasil. Su formato especial para el gran día incluye: un desayuno ‘detox’ con zumo de frutas y té drenante, una evaluación corporal, una exfoliación profunda con productos brasileños, una limpieza de piel con productos especiales, un masaje drenante moldeador para acentuar las curvas para el día de la boda, un spa para pies y manos, la pedicura y la manicura completa. Y, además, cierran el ciclo con un producto detox con manta para hidratar la piel profundamente y un drenaje facial y corporal.

El ritual dura cuatro horas, pero merece la pena dado que sus resultados funcionan y hacen que sean muchas las que repitan después de su enlace. La clave del tratamiento reside en el masaje Royal Touch, un emblema de la casa. “Es una combinación del famoso drenaje linfático con movimientos del masaje moldeador. El objetivo de este tratamiento es eliminar los líquidos acumulados por el cuerpo, reducir la hinchazón, disminuir las medidas y moldear la figura”, explican desde la casa. Todo ello en un ambiente relajado, femenino y con unos sutiles aromas perfectos para desconectar, que ya han conquistado a las influencers Gala González, Paula Ordovás y Sofía Paramio.

Ponerse a punto no depende solo de lo que hay fuera, también de lo que alimenta desde dentro. Por ello en Assari han ideado un plan nutricional pensado para las novias, con el que evitar que los nervios y el estrés previos al gran día repercutan negativamente en su organismo. Bajo el nombre de Detox 2 Semanas se busca recuperar el peso ideal, mejorar el aspecto de la piel y asegurar el estado de bienestar dos semanas antes del ‘sí, quiero’. “Si se acerca el día de tu boda y sientes que tu cuerpo está saturado, que te falta energía y que necesitas mejorar tu alimentación, realizar un plan detox bajo la supervisión de un nutricionista profesional es la forma más segura y sana de conseguirlo”, indica Inma Blanquer, directora del Centro Assari.

Rostro con un brillo especial

De Madrid viajamos a Córdoba, porque el conocido Lucía Ramírez Beauty Center ofrece a las novias una amplia selección de tratamientos pensados específicamente para su gran día. Con el fin de recobrar la luz del rostro y olvidarse de las ojeras, en este espacio triunfa su Tratamiento contorno de ojos: “con el que conseguiremos descansar la dermis de su alrededor para eliminar las bolsas y ojeras y conseguir una mirada perfecta en tu gran día”, defienden desde este salón. Esa selección de soluciones a medida para las novias también es un reclamo del centro de belleza Cosma, en Murcia. Su Pack Programa Novias incide sobre el cuerpo y el rostro al mismo tiempo con una higiene facial con mesoterapia virtual, un peeling corporal con aromaterapia, un tratamiento de luminosidad facial y, durante el día B, el maquillaje de la novia.

Frente a propuestas que empiezan a despuntar, hay otras que son grandes clásicos para las futuras recién casadas. Una de ellas es el Tratamiento vitamina C facial que ofrece el salón Germaine de Capuccini Goya, en Madrid. Un iluminador natural, como es la vitamina C, es también un potente antioxidante que reduce arrugas. Defienden desde la firma que sus resultados son inmediatos y que el tratamiento incorpora una evaluación, un proceso de desmaquillado y tonificación, mesoterapia electrónica, radiofrecuencia y masajes.

Otra gran institución, en Sevilla, es Clínica Golden, que cuenta con un efectivo tratamiento antiojeras que hará que las novias se quiten un gran peso de encima. “La piel del contorno de los ojos es muy sensible y frágil, por lo que con la edad y el cansancio las ojeras suelen aparecer. Aunque también pueden presentarse en pacientes jóvenes ya que tienen un componente hereditario”, explican en su web. Esta solución está indicada para todas aquellas mujeres que quieran recuperar la luz de su mirada y tiene una duración de entre 14 y 18 meses. Además, se realiza a partir de un gel inyectable formulado con ácido hialurónico y un cóctel de sustancias dermoreestructurantes, “diseñado específicamente para tratar la zona del contorno de los ojos”, matizan.

Por último en el apartado de cuidado de la piel, las Clínicas Massana, de Castilla y León, emplean la técnica de la Luz Intensa Pulsada con todas esas novias que desean deshacerse de manchas y rojeces. El tratamiento promete borrar imperfecciones de la piel provocadas por el paso del tiempo, el sol y otros agentes externos, pero también, explican, consigue rejuvenecer la piel del rostro y aportarle firmeza.

Melena perfecta

El cabello es otra de las zonas a las que las novias prestan especial atención en su cuenta atrás. Porque un peinado nupcial que se recuerde depende de cómo se cuide la melena, en el prestigioso centro mallorquín Silke von Rolbiezki Salon presentan su tratamiento Gloss, para conseguir un cabello más brillante y bonito, que puede ir a modo de recogido o suelto, como la protagonista del gran día desee.

En casa

Frente a quienes prefieren acudir a los salones más punteros del país, existen novias que optan por cuidarse desde casa. Si bien los tratamientos que ofrecen los profesionales profundizan con mayor intensidad, cada vez son más las firmas que implementan soluciones ‘do it yourself’ igual de efectivas. Desde el archiconocido Pack Rescate de Moncho Moreno para fortalecer el cabello, hasta los cosméticos sostenibles de Alevoo, con aceite de oliva virgen extra para recuperar la piel tras los excesos con una fórmula respetuosa, pasando por las nuevas toallitas matificantes coreanas (Cuki Cat, de la firma You Are The Princess) para evitar los molestos brillos del rostro. Porque hay soluciones ‘beauty’ para todos los tipos de novia.