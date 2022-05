Los expertos nos cuentan cómo cuidar el pelo para llegar con 'melenón' a tu boda

Además de un proceso repleto de instantes emocionantes (y a veces estresantes), el camino hacia el día de tu boda es también una excusa para comenzar a dedicarte tiempo a ti y hacer todas esas cosas que siempre tenías pendientes. En mi caso, cuando empecé a centrarme en los preparativos después de definir los puntos clave como lugar, sitio y fotógrafos, tuve claro que era el momento de dejar de poner excusas y empezar a cuidar más mi cabello. Sin embargo, hay tantísimas recomendaciones, consejos, tratamientos y estrategias que puede resultar abrumador, por lo que decidí preguntar a algunos de los estilistas más destacados de nuestro país y convertir mis dudas personales en una completa guía que espero ayude a muchas novias en mi misma situación. Estos meses he reafirmado que no hay ningún milagro para conseguir una melena de ensueño, sino genética y una combinación de factores clave que, poco a poco, van logrando fortalecer y aportar vitalidad al cabello.

¿Cuándo empiezo con la 'operación pelazo de boda'?

Seguro que una de las primeras preguntas que te ha surgido es con cuánto tiempo ir al salón de belleza antes de la boda, y los expertos coinciden en que cuanto antes mejor. Aunque pienses que acudir con un año (o más) de antelación es demasiado, ese tiempo siempre va a jugar a tu favor. Además, como nos explica Moncho Moreno, propietario del salón homónimo de Madrid, así tendrás margen si en tu primera visita no sales convecida: "Si es tu salón de referencia ya la conoces y gestionas el trabajo con facilidad, pero si es la primera vez que va, deberá ser lo antes posible para que se cree un feeling. Lo más importante al principio es ese feeling".

Una vez hayas sentido ese 'flechazo' con tu estilista, se realiza un estudio. "Tenemos que ver qué tipo de novia y qué es lo que le gusta, el estilismo adecuado para el tipo de boda: no es lo mismo casarse descalza en Ibiza que con una alfombra roja en los Jerónimos, no tiene nada que ver" cuenta Moncho. Cuando se tenga más o menos claro cuál es el objetivo (aunque, evidentemente, puedes cambiar de idea en cuanto al peinado a lo largo del proceso), se establece un calendario con temas de color, corte y tratamientos totalmente personalizado en función de tus necesidades. "Yo recomiendo a las novias que no lo dejen para el último minuto, que sigan una rutina progresiva y sean fieles a lo que quieren, que no se dejen confundir por todas esas voces que tienen alrededor porque al final todo el mundo opina y te crea confusión. Y que no escatimen, que vayan a lo que consideren lo mejor, que se dejen asesorar por un gran profesional y ver quién les entiende mejor en ese día concretamente".

Mejor algo más corto pero sano e hidratado

Al empezar con esta rutina, hay que tener en cuenta que está compuesta por varios factores. Como dice Moncho, "continuar el trabajo en casa es la clave: es un trabajo en equipo, yo lo hago en el salón y tú haces el mantenimiento". Por un lado, la alimentación, el beber mucha agua, hacer ejercicio y el estar (en la medida de lo posible) relajada, pueden afectar mucho al cabello, así como a la piel. Además, los productos que se utilizan en casa son muy importantes, tanto la parte de nutricosmética como los cosméticos tópicos. "A partir de eso, lo que cada experto recomiende para cada tipo de cabello, siendo muy importante hacer un seguimiento visual periódico, que el profesiona vea lo que está ocurriendo y cómo va evolucionando".

Un detalle que señala el estilista es que no debemos obsesionarnos con dejarnos el pelo largo aunque queramos lucir un recogido o moño que lo requiera, puesto que los postizos y extensiones que hay hoy en día son muy naturales y pueden apañar, sino que es más relevante que, aunque nos crezca poco, esté sano. "A veces es una cuestión errónea y no tiene sentido. Es mucho más importante la salud capilar y el aspecto del cabello, tenerlo estupendo y espectacular para el día de la boda es fundamental, mucho más que la longitud, que puede corregirse".

Los tratamientos más recomendados

Como nos explica Moncho, hay que diferenciar entre dos tipos de tratamientos, unos que reestructuran y reparan el cabello desde dentro, cuyo resultado no es tan inmediato pero son los que realmente ayudan a fortalecer el pelo, y los de 'sensaciones', que hacen que se te vea el pelo mucho más brillante e hidratado con efecto flash pero no son tan efectivos. Lo ideal, como nos cuenta, es combinar ambos. "Nuestro tratamiento estrella es el Clandestino, que evita la rotura capilar. La clave es que tu cabello no se rompe durante tres meses. Así vas consiguiendo grosor capilar certificado, es un tratamiento espectacular que no falla. Va a mejorar y engrosar cualquier pelo fino y estropeado".

Este tipo de procedimientos tienen que comenzar a hacerse varios meses antes de la boda, para ir dando sesiones periódicas y notar realmente un cambio en la estructura. Una vez se acerque la fecha, conviene mezclarlos con otros más 'de sensaciones, como los denomina él': "se puede combinar con bótox, colágeno... Si no consigues llegar al grosor o brillo que quieres, a través de estos tratamientos cerca de la boda ya puedes conseguirlos, pero no son tan curativos". Por otra parte, también se recomienda compaginarlo con nutricosmética, ya sea en pastillas, gominolas o cualquier otro formato que retroalimente el bulso y haga que el pelo crezca más fuerte. Si tienes cualquier duda con respecto a esto, lo ideal es que pidas opinión a un dermatólogo que te indique el producto más adecuado para ti en función de tus necesidades.

Bruno Pantoja, dueño de los salones sevillanos UO, recalca la importancia de que los tratamientos y recomendaciones estén totalmente personalizados para cada persona y tipo de pelo. "Para los cabellos finos utilizaríamos un tratamiento de proteína para fortalecer y darle más cuerpo a la melena, para los cabellos gruesos y secos utilizaríamos un tratamiento de hidratación para revitalizar desde la raíz, y para los cabellos coloreados o tratados químicamente utilizamos tratamientos diferentes y específicos para el mantenimiento y la salud del cabello" explica.

El corte, fundamental para que la melena se vea sana

Aunque a veces nos empeñemos en no querer cortar, es fundamental hacerlo (al menos las puntas) para que se vea un cabello sano y más grueso. "Para que se vea sano y recto creo que lo más indicado, siempre teniendo en cuenta que cada cabello es diferente y recibe un tiempo personalizado, es generalmente realizar un repaso con una antelación de entre tres o cuatro días aproximadamente para conseguir un resultado sano pero a la vez integrado con el cabello" cuenta Bruno.

Moncho coincide en que no pasa nada por cortarte el pelo en una fecha muy próxima a la boda, y se aventura incluso a decir que, en ocasiones, lo hace el propio día. "Un buen corte hecho unos días antes por un buen profesional va a ser un éxito seguro, en mi caso no tendría problema ni siquiera en arreglarte la punta el propio día de tu boda, pero hay que ser muy purista y solo pasar la tijera por los sitios justos. El corte de engrosamiento es nuestro corte estrella, lo realizo yo cortando muy poquito, quitando solo la plumilla, ese cabello que sobra para que crezca mucho más fuerte y gordo y que no impide tener el estilo que quieras. Nunca vas a perder el grosor ni sensación de pelo fuerte, lo contrario, se hace a través de unos hilos japoneses y de un corte al bies, muy seco, directo y reforzando la punta para que crezca mejor".

Claves para dar con el color perfecto

Uno de los grandes quebraderos de cabeza de las novias es el color, puesto que muchas nos planteamos algún cambio sutil de cara al gran día, generalmente en busca de naturalidad y brillo. ¿Con cuánto tiempo de antelación conviene empezar a aplicar mechas y tintes? Ana Lérida, fundadora del famoso salón de Barcelona especializado en coloración, recomienda un asesoramiento personalizado 6 meses antes de la boda: "vemos el color real que tienen y el que buscan, es un proceso lento que precisa de 2 o 3 visitas previas al salón para crearlo sin dañar la estructura del cabello".

Cuando nos damos mechas más claras que nuestro pelo, por finas que sean pueden acabar tendiendo a oxidarse o adquirir tonos pajizos, pero se pueden evitar "con el tratamiento adecuado y personalizando el reflejo natural de cada novia, en los tonos fríos esta la magia de neutralizar los cálidos" destaca Ana. Gabriel Llano, prestigioso estilista de nuestro país y responsable, entre otros muchos, del look nupcial de Isabelle Junot, añade que también es importante "usar un matiz para que no pase y, por supuesto, después mascarillas de color, o producto hidratantes que nos ayuden a cerrar la cutícula".

Ambos opinan que, generalmente, son necesarias unas tres sesiones para conseguir el tono perfecto. "En la primera sesión lo corregimos en un 90% Pero hacen falta una segunda para conseguir el 100% y una tercera para que el cabello lo recuerde" cuenta Ana. Y, ¿cuándo conviene hacerse el último retoque antes de la boda? "depende de cada novia, el crecimiento del Cabello es de un centímetro o centímetro y medio al mes, si hay canas una semana antes máximo, si es un cabello con mechas 15 días antes sería perfecto, la semana de la boda la dejaremos para los tratamientos de brillo e hidratación".

Gabriel coincide, "yo previo a una boda me gusta hacer el color como 10 días antes de la boda, o 15 días en caso de las mechas porque así le damos opción para que el se mezcle bien con el cabello natural" además, destaca que, para que el tono selle perfecto, el pelo no lo expulse y no se oxide, conviene cerrar la cutícula mediante tratamientos específicos. "Lo más importante es la hidratación y nutrición. Nosotros trabajamos el filling y el antiaging, fantásticos para mantener el brillo y hacer que el color no varíe hacia tonalidades indeseadas". En cuanto a qué es lo que considera lo más importante de cara a una boda, lo tiene claro: "que sigamos siendo nosotros, es decir, no disfrazarse. Me parece esencial que respetemos las pautas que forman parte de nuestra personalidad un día tan importante".

Sí a las extensiones, pero teniendo en cuenta estos consejos

Aunque es más que habitual que las novias recurran a extensiones en su boda, hay quien todavía siente recelo o prefiere evitarlas porque piensa que va a quedar demasiado artificial, pero lo cierto es que, eligiendo unas de calidad que encajen con el tono de base y corten de manera natural, es muy difícil que se noten. Desde Extensionmanía, uno de los proveedores más recomendados por los estilistas, nos explican que lo ideal es optar por unas de cabello natural que aporten dimensión y cuerpo de forma sutil. "Muchas novias quieren peinados que son imposibles por su tipo de cabello, ya sea porque tienen poca densidad, es muy fino o simplemente porque es demasiado corto" nos cuentan. "Además, la ventaja de llevar extensiones es que hace que las ondas se marcan más, por lo que el peinado prevalece intacto durante más tiempo" añaden.

Como nos explican, existen dos tipos de colocación: "las extensiones de clip, que se pueden colocar y retirar el mismo día, y las de método fijo, que se retocan cada 6-8 semanas cuando crece la raíz". ¿Cuál elegir? como todo, depende del resultado que desees conseguir. Si quieres tener melenón en tu fiesta preboda, el día de la boda y a lo largo de toda la luna de miel, evidentemente lo mejor para ti es que apuestes por las fijas, ya sea durante unas semanas o de manera indefinida. Sin embargo, lo más común a día de hoy es que las novias busquen únicamente un extra de volumen, largo y densidad para el gran día, en cuyo caso lo perfecto (además de más económico y sencillo de colocar) son las de clip, más comunes entre las celebrities de lo que pensamos.

En cuanto a las claves para que queden naturales, destacan que "el truco definitivo es estar bien asesorada por una estilista con experiencia en extensiones, que pueda valorar tu cabello y hacerte una recomendación. También, que haya suficiente cantidad de extensiones para que quede mimetizado con la melena y, por supuesto, que sean de cabello natural para evitar que brille". Evidentemente, un factor fundamental es que el color encaje a la perfección con el tuyo, por lo que los proveedores especializados cuentan con infinidad de colores (algunos incluso con mechas o reflejos): "Una de las cosas que más sorprende a nuestros clientes, incluso a los de la tienda online, es cómo podemos acertar el color sin necesidad de teñirlo y es que trabajamos con colores que se mimetizan perfectamente y normalmente ni hace falta adaptar". Eso sí, en caso de que sea necesario, se pueden teñir, siempre a un tono más oscuro pero nunca decolorar.

Otra pregunta muy repetida es cuánto tiempo antes de la boda hay que ir a comprarlas. "Es importante tener el peinado claro para poder hacer una buena recomendación. También si el color que se va a llevar el día de la boda es el definitivo, eso es muy importante para elegir bien el tono. Pueden venir hasta una semana antes, pero lo ideal es, al menos, acudir con un mes de antelación y que puedan hacer las pruebas de peinado con las extensiones". De todas formas, si sigues sin estar convencia, lo ideal es pedir una asesoría de belleza gratis y sin compromiso para hacerte una idea de cómo te quedaría, probando distintos tipos de extensiones y tonos hasta dar con el que más se adapte a ti.