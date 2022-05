¿Looks de novia para presumir de abdomen? Ideas con acierto y estilo

Cada novia conoce a la perfección sus puntos fuertes y sus debilidades. Son esas fortalezas las que los diseñadores buscan potenciar con cada nuevo vestido nupcial, una pieza con la que las protagonistas deben sentirse favorecidas y fieles a su esencia. Este era el objetivo que Alessandra Rinaudo, directora artística de Pronovias, se puso al dar forma a los estilismos de boda de Isabelle Junot: "escuchar su visión, sus pensamientos, todos los detalles de su boda…para plasmarlo y hacerlo realidad”. Así lo hizo no solo con su espectacular look de inspiración clásica (para la ceremonia religiosa), sino con su segundo estilismo, compuesto de un crop top y falda de estilo bohemio, que ha logrado que estos diseños nupciales de dos piezas vuelvan a estar en el punto de mira.

Presumir de abdomen

Isabelle Junot triunfó con su primer vestido de corte tradicional, de escote cuadrado, silueta princesa y mangas largas en su gran día, celebrado el pasado 2 de abril de 2022, junto a Álvaro Falcó. Pero, fue precisamente el segundo look de su esperado enlace el que dejó a todos sin palabras. La it girl quiso presumir de abdomen en un día tan señalado, gracias a un conjunto de top semitransparente y falda midi, realizado en un exclusivo encaje por la misma firma que ideó su primera propuesta. Isabelle siguió así los pasos de otras celebrities y royals que no pudieron resistir la tentación de contar con un diseño diferente para la celebración y el convite de su boda.

Entre esas mujeres con estilo que confiaron en un cambio de look nupcial están Beatrice Borromeo, Meghan Markle, Heidi Klum y Eva González. Es precisamente esta última la que aprovechó para mostrar su silueta definida y abdominales en el momento del baile nupcial, con un vestido de Pronovias muy sencillo, que contaba con una abertura y detalle cut-out en la zona de la espalda, con aplicación joya incorporada. Un vestido tan inolvidable como el dos piezas que vistió Rocky Barnes en su post-boda. Un conjunto blanco de lino, con chaqueta bordada con hombreras, que a la modelo e influencer le permitía presumir de oblicuos marcados.

Con falda

Viendo el éxito de la nueva Marquesa de Cubas con su look y escuchando las necesidades de otras prometidas, las firmas made in Spain han sumado propuestas más atrevidas a sus nuevas colecciones. Las novias modernas reclaman cortes más versátiles y diseños juveniles y frescos, que se adapten a las tendencias que triunfan en las fiestas de la temporada. En la casa malagueña Miphai lo saben bien, por eso en su colección 2022 se adelantaron incorporando diseños con segunda vida tras la boda. Los de dos piezas, como este con el top (49€) y la falda (169€) Cuba, ganan cada vez más adeptas, permiten lucir un estilismo asequible y favorecen a quienes cuentan con un vientre moldeado.

Quienes prefieren, por el contrario, una falda más tradicional y majestuosa, pueden centrar su búsqueda en un crop top especial y otorgar todo el protagonismo a la otra pieza. En el mercado existen multitud de opciones, pero aquellas que centran la atención en el pecho, con detalles tendencia (como las perlas, las lazadas o las plumas) o escotes originales (como el Bardot o el de lágrima, justo bajo estas líneas), están teniendo mucho éxito, también recomendadas por las estilistas nupciales. La firma Jesús Peiró, todo un referente en materia nupcial, incorpora estos conjuntos a su colección para esta temporada, una alternativa ideal para prometidas de verano. La de la imagen se compone de un cuerpo drapeado en microplisé a modo de lazo y de una voluminosa falda en tul.

Entre los nuevos talentos también se ha abierto un espacio a los looks más modernos, con los que mostrar los abdominales. Las prometidas que deseen un look diferente, a medio camino entre un estilismo de alfombra roja y una propuesta cinematográfica, deben tener en su radar a Ángel Marco Atelier. El diseñador barcelonés apuesta por una costura vanguardista y artística, para novias que no quieren caer en lo tradicional, en su colección Nymphs 2022.

Con pantalón

Aunque el volumen conquista a las prometidas más románticas, existen alternativas aptas para novias que huyen de los códigos estéticos más tradicionales. El pantalón es una de las prendas que se ha instalado en el imaginario colectivo de bodas civiles y enlaces íntimos. Su capacidad para resultar favorecedor y equilibrar la silueta femenina ha convertido esta pieza en el objeto de deseo ante el que caen rendidas novias que celebran prebodas, postbodas o que buscan un segundo estilismo para su gran día. El conjunto de cuerpo jacquard y pantalón de crepé satén, de la colección prêt-à-porter de L'Arca Barcelona presenta escote redondo y pata de elefante, perfectos para una boda urbana. "Un traje de novia diferente con marcado look masculino que nos transporta al mítico vestuario de Diane Keaton en la película Annie Hall (1977)", explica la firma.

Frente a los pantalones, existen faldas que estilizan del mismo modo junto a un top de novia original. Es una de las propuestas que se mantiene, temporada tras temporada, en el catálogo de la firma sevillana Panambi. Su top Anie, con mangas abullonadas y un botón muy especial, es una prenda por la que no pasa el tiempo, mientras que su falda Cata, con una cola corta y una botonadura clásica, hace las delicias de las prometidas modernas.