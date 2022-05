Los mejores trucos de estilistas nupciales vistos en la red

A la hora de idear el look de novia perfecto, el primer requisito es que la novia sea fiel a su estilo, algo en lo que también coinciden los grandes diseñadores de moda nupcial. "Para mí es fundamental que la personalidad de cada novia se vea reflejada en el diseño y que no pierdan su esencia. Por ello, mi propósito como diseñadora es saber captar su idea y diseñarle un vestido que potencie sus puntos fuertes, sea fiel a ellas mismas y que al mismo tiempo, reúna el estilo de la casa", nos contaba Beatriz Álvaro. Quizá por eso sean muchas las novias que buceen en la Red para encontrar la mejor inspiración de cara a su estilismo. En formato de imagen, de vídeo o de infografía, son numerosas las prescriptoras e influencers que demuestran sus conocimientos en la materia. Y, entre ellas, son las estilistas nupciales quienes acumulan una gran comunidad y desvelan algunos de los consejos y trucos más compartidos.

Sobre el velo

El elemento que es un indispensable para incontables novias, pone una nota sofisticada y misteriosa a cada look. El velo nupcial y su elección generan numerosas dudas en las prometidas y Nayri, la fundadora del perfil @weddingfashionexpert, nos cuenta cómo debe colocarse este accesorio atemporal. Con la ayuda de un peinecillo, situaremos la pieza en la coronilla o en la zona superior de la cabeza, pero nunca a media altura o en la zona baja, porque el efecto no resultará favorecedor, parecerá que se nos va a caer y no quedará bonito en las fotografías. Bien situado, el velo dulcifica las facciones de la novia y aporta luz al rostro.

Además, Nayri recuerda que los vestidos de novia con color, que son tendencia, también pueden lucirse con velo. Para triunfar con estos complementos, mejor siempre decantarse por un tono menos del que caracteriza al vestido. Así lo aconseja la experta, que pone como ejemplo un diseño color champán. Junto al vestido champán de corte sirena con bordados en pedrería que luce en uno de sus vídeos, apuesta por un velo en tono marfil, que destaca sobre el look, pero no oscurece los rasgos de la protagonista ni tampoco produce un contraste excesivo en relación con el traje.

Sobre sostenibilidad

Además de las posibilidades de los complementos nupciales, la novia debe hacerse la gran pregunta: '¿qué tipo de vestido quiero?' Si la respuesta es uno sostenible, coincidirá con la visión que propone Gown Eyed Girl. La tiktoker con casi un millón de seguidores es toda una prescriptora de estilo para las prometidas. Esta estilista nupcial apuesta por los diseños de segunda mano para el gran día defendiendo todas sus ventajas: que son numerosos los estilos disponibles, que no han pasado de moda y que no siempre son de inspiración clásica. Para combinarlos, tal y como muestra en la red, mejor optar por accesorios sencillos en colores tradicionales.

Sobre tendencias

Las mangas transparentes son una de las tendencias de 2022 que fascinan a Talia Cosentino (@taliacosentino). La influencer estadounidense ha creado una comunidad de seguidores en constante crecimiento y sus vídeos acumulan cientos, incluso miles, de 'likes'. Sus contenidos dedicados a tendencias vaticinan lo que triunfará en los próximos meses y así sucedió con las mangas transparentes y románticas de esta temporada. Una opción que puede lucirse junto a falsos escotes, escotes cuadrados, off-the-shoulders, de pico, corsé o deep-plunge. Disimulan brazos cuando no están en su mejor versión y sientan bien a todas las siluetas.

Otra de las grandes tendencias ante las que ha sucumbido Talia son las manicuras en tonos suaves. La clásica francesa, en rosa, en crema o incluso en blanco, las uñas ganan protagonismo con en el look nupcial. Con estas tonalidades, la novia conseguirá que la mano se vea más estilizada, sin caer en los contrastes, y bronceada. Talia se decanta por las propuestas con una capa de efecto brillante, diseño almendrado o puntiagudo y, si la novia se convence, por incorporar detalles fantasía sobre la uña (desde perlas hasta flores, pasando por purpurina) que pueden transformar un look muy sencillo en uno especial.

Sobre invitados

Talia Consentino, además, da consejos de cara a la organización de la boda. En lo relativo al baile nupcial, nos descubre un truco fácil que puede animar a los invitados a unirse a la pareja en la pista. La idea surgió de un enlace al que ella misma asistió. Los invitados, especialmente los de mayor edad, no querían bailar ni sabían cómo debían unirse a los demás. La novia cogió el micrófono y fue llamando al grupo de asistentes con diferentes premisas: "Si llevas más de 30 años en tu matrimonio, únete al baile. Si estás aquí con una cita, ven a la pista...". Un ingenioso juego con el que habrá mayor animación y todos los convidados podrán conversar entre ellos.