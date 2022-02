Todo lo que necesitas saber si planeas hacerte un vestido de novia a medida

El vestido de novia es esa prenda que marca el comienzo de una nueva etapa, un look que únicamente se viste en esa ocasión especial. De su elección, por tanto, depende que la protagonista del gran día se sienta cómoda y favorecida, sin dejarse llevar por aquello que indiquen terceros. Desde estilismos de colección hasta propuestas a medida, decidir qué estilo de diseño se prefiere es el primero de los pasos. Las creaciones de alta costura, realizadas en exclusiva para una novia, ganan cada vez más adeptas y están repletas de ventajas. La exclusividad, la delicadeza y la precisión en la confección son solo algunos de los puntos fuertes de este maravilloso proceso, pero hay más. La diseñadora Beatriz Álvaro, un referente de lo hecho a medida en el sector nupcial, nos desvela los secretos de estos vestidos y su exquisito proceso de trabajo en esta entrevista.

¡HOLA! Novias: Vuestros diseños no pasan desapercibidos, ¿qué crees que los hace tan especiales?

Beatriz Álvaro: Uno de nuestros puntos fuertes es que seguimos innovando y renovándonos día tras día. Estamos en constante búsqueda de nuevas formas para hacer diseños únicos y diferentes. Temporada tras temporada sacamos colecciones cápsula con diseños más frescos y vanguardistas que sirven de inspiración a las novias futuras y a todo el sector nupcial. Además, contamos con el minucioso trabajo de los detalles, la calidad y la exclusividad de nuestros tejidos. Para mí una de las cosas más importantes sigue siendo aquello que no podemos ver desde una pantalla o en Instagram, que tienes que ver de cerca: la textura del tejido, la calidad de la confección y el trabajo de cada detalle. Creo que es fundamental avanzar y renovarse pero sin perder nunca nuestra identidad.

¿Son esos detalles los que marcan la diferencia entre un diseño de colección y uno a medida?

Sí, sin duda. Cuando haces un diseño a medida, hay infinidad de posibilidades, nunca hacemos un vestido igual. Lo hacemos personalizado, diseñando al milímetro para cada novia. Es un proceso más lento, pero precioso porque tienes la oportunidad de ver paso a paso cómo se va creando la pieza final. Realmente es así como se trabaja en Alta Costura, se hace un prototipo y se va moldeando sobre el diseño hasta dar con las formas perfectas. Esa es la magia de crear a medida. Sin embargo, un diseño de colección tiene la gran limitación de que por mucho que cambies algo, todos van a terminar siendo iguales.

¿Qué es lo primero que deben tener en cuenta las novias que quieren hacerse un vestido a medida?

Un vestido a medida está perfectamente adaptado a tu cuerpo porque está hecho para ti desde el propio patrón. El vestido está diseñado exclusivamente para cada novia. Cada detalle para nosotras es importante. No sólo vendemos un vestido, si no que ofrecemos una experiencia, un servicio de asesoramiento del look completo. Nos gusta acompañar a nuestras novias en todo el proceso y participar en las decisiones que van tomando.

Otro de los factores más importantes por los que hacerse un vestido a medida es la participación de la clienta en el proceso. Todas somos un equipo. Tienen la oportunidad de estar con la propia diseñadora, ver las manos de quienes realizan su vestido y la confianza de que el vestido va a estar bien cuidado en el propio atelier.

¿Cuáles son los pasos a seguir y en qué consiste el proceso?

Con esto de la pandemia, nos hemos actualizado y renovado ofreciendo la opción de hacer una videollamada previa con la novia para tener un primer contacto, conocernos, que nos cuente la idea de vestido que tiene y poder realizarle varias propuestas de diseño para el día que venga de manera presencial. De esta forma, hacemos que ella se sienta más cómoda, adelantamos trabajo y podemos ofrecerle una mayor cantidad de ideas de diseño. Posteriormente, en la primera cita, probamos algunos vestidos que tenemos confeccionados para ir buscando la línea y forma que más les guste e ir modelando sobre su propio cuerpo.

También me gusta que nuestras clientas puedan ver y tocar los tejidos a tamaño real, por lo que tener la suerte de contar con taller propio, nos permite sacar los rollos de telas e ir viéndolos a la par del diseño. De esta manera, ellas mismas pueden hacerse una idea de cómo les quedará su vestido final desde la primera cita en el atelier.

¿En diseños de Alta Costura, el proceso de trabajo es igual? ¿Qué destaca en los vestidos de novia de este tipo?

Un vestido de Alta Costura está exclusivamente diseñado, pensado y confeccionado para ti. Es un proceso de trabajo totalmente personalizado donde tenemos la oportunidad de centrarnos en cada una de nuestras novias como si fuera única. Después de tener una entrevista con ellas y conocernos personalmente, hacemos un trabajo exhaustivo de diseño donde les realizamos diferentes propuestas que luego en persona, seguimos desarrollando y amoldando hasta llegar al diseño perfecto. Por ello, cuando diseñamos es fundamental saber cuanta más información mejor de la novia; dónde se van a casar, cuáles son sus gustos, con qué se sienten más cómodas... Esto nos permite acercarnos más a su estilo y poder diseñar un vestido que potencie y defina a la novia. Además, en Alta Costura trabajamos priorizando la calidad, el savoir faire y la exclusividad.

¿Con qué materiales se trabaja en vuestro atelier un diseño a medida?

Como ‘enamorada’ de los tejidos, siempre estoy en búsqueda de nuevas adquisiciones y del ‘tejido perfecto’. Me gusta ir a todas las ferias posibles para estar siempre al día de las novedades y poder tener la vanguardia en nuestro atelier. Nos gusta que todos los tejidos con los que trabajemos sean de muy alta calidad, ya que creo que es fundamental para un buen resultado. Además del lado innovador, seguimos creyendo en la maravillosa artesanía que tenemos trabajando mano a mano con bordadores y artesanos nacionales.

Al principio las novias pueden estar algo perdidas, ¿sueles orientar a las que llegan al atelier o ellas tienen una idea muy clara?

Tenemos de todos los tipos. Novias que lo tienen súper claro y novias que no tienen ninguna idea y se dejan asesorar completamente por nosotras. Para mí es fundamental que la personalidad de cada novia se vea reflejada en el diseño y que no pierdan su esencia. Por ello, mi propósito como diseñadora es saber captar su idea y diseñarle un vestido que potencie sus puntos fuertes, sea fiel a ellas mismas y que al mismo tiempo, reúna el estilo de la casa.

¿Hay algún look que te haya hecho especial ilusión hacer?

Bueno, creo que quedarme con un vestido sólo sería tan complicado como elegir a cuál de mis hijos quiero más. Siempre lo digo, para mí los vestidos son como ‘mis bebés’, mis ‘pequeñas joyas' y cada una, por sencilla que sea, tiene algo especial que hace que se me quede grabado en la memoria. Pero si me preguntas por un vestido anecdótico que jamás olvidaré, es un vestido de novia que hice para una amiga hace unos años.

Ella quería algo muy especial, así que decidimos hacerle un diseño de gasa con cortes transversales a modo de volantes y en degradé de color. Queríamos que fuera voluminoso, así que empezamos a añadir capas y capas de gasa para conseguir la consistencia que realmente yo quería para que quedase espectacular. Hasta tal punto, que el vestido se empezó a convertir en una obra de ingeniería donde la gasa reinaba; el taller, las modistas no veían fin y pensábamos que no llegábamos a tiempo para la boda. Fue un momento de agobio y tensión, pero justamente ese proceso artesanal de crear, fluir y dejarse llevar por lo que el diseño iba pidiendo es todo lo que para m, significa la Alta Costura y por lo que, hoy en día, este trabajo sigue siendo mi mayor pasión.

¿Qué tendencias imperan esta temporada en los vestidos de novia a medida?

Esta temporada priman los vestidos muy fluidos, cómodos, con movimiento. Telas vaporosas como la bambula o la muselina de seda, organzas rústicas bordadas, el juego de tonalidades con tonos más tostados, mezclas de texturas. Los detalles cobran mucha importancia y más si tienen un toque vintage. Vuelven el tweed, las perlas y los botones joya para adornar tanto los vestidos como los accesorios de novia. En cuanto a diseño, los cuellos cisne estilo victoriano, mangas abullonadas, puños muy decorados, drapeados y frunces, largo midi y vestidos desmontables. Segundas piezas como chalecos y capas que permiten a las novias llevar colas más pequeñas y a la vez conseguir looks mucho más modernos.

¿Qué consejo darías a alguien que no tiene claro qué hacer con su look nupcial?

Que sean ellas mismas, que se sientan cómodas, que piensen en cómo les gustaría ir aunque sea más atrevido porque sólo es una vez en la vida, que se arriesguen y se dejen aconsejar, pero que nunca pierdan su personalidad. Además, les animo a que prueben la experiencia de hacerse un vestido a medida, no sólo por el trato personalizado del vestido, si no por la relación tan especial y personal que se crea entre el equipo, la novia y su familia. Aquí no son un número más, se crean vínculos que duran toda la vida, se viven momentos muy emotivos junto a la familia que se guardan para el recuerdo y no hay momento que más ilusión me haga cuando meses o años más tarde, aparecen otra vez por el atelier con una nueva generación a su mano o viniendo de acompañante porque ahora le toca a la hermana pequeña.