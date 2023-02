¿No te convence el clásico vestido de novia? Los looks de dos piezas son para ti

Según los datos de los expertos y las firmas del sector, no cabe duda de que los vestidos de novia son la opción favorita para dar el 'sí quiero'. Cuando una prometida comienza a imaginar su estilismo nupcial suele verse con un diseño de corte princesa, uno de líneas rectas o uno sencillo, pero siempre con una sola prenda. Sin embargo, entre quienes se encuentran en el proceso de organizar su boda también hay atrevidas, futuras recién casadas que huyen de las líneas más clásicas y buscan una propuesta original. Para ellas, los looks de dos piezas podrían ser la mejor opción, un conjunto de creaciones, aptas para todos los gustos, que consiguen el mismo efecto deslumbrante que la versión tradicional, pero resultan más especiales y, por tanto, menos previsibles.

En nuestra guía ilustrada queremos ahondar en las diferentes elecciones de moda que puede hacer una prometida cuando busca un efecto rompedor, a través de los looks de dos piezas. Mujeres que pueden inspirarse en los estilismos que celebrities como Olivia Palermo (con un jersey, unos shorts y una sobrefalda con vuelo), Natalia Vodianova (con un conjunto de blusa y falda lápiz) e incluso Brigitte Bardot (con un vestido corto), hicieron en sus enlaces. Porque seguro que existe esa propuesta, que puedes reciclar tras tu 'sí, quiero', perfecta para ti.

Romántico

El look de novia perfecto es en realidad aquel que cumple los deseos de cada mujer. Los de estilo romántico están al alza, diseños que parecen recién salidos de un cuento, con detalles de inspiración teatral o histórica y tejidos que no pasan desapercibidos. Es lo que sucede con los looks de dos piezas con escote off the shoulders y mangas abullonadas, creaciones muy femeninas que recuerdan al vestuario de las mejores películas. ¿Y cuando se busca añadir un toque más especial? Se puede recurrir a los estampados florales, que hemos visto en las pasarelas para esta temporada y que suelen darse en tejidos muy exclusivos.

Minimalista

Al pensar en un look de novia de dos piezas, es habitual que el traje de chaqueta sea la primera opción que viene a la mente. Es cierto que existen muchas otras propuestas de estilismo, pero quizás esta sea la más versátil de todas, aquella que puede reutilizarse en eventos posteriores (o incluso a diario, en el trabajo) con mayor facilidad. Se trata de un conjunto al que recurren numerosas prometidas que celebran una boda civil, también aquellas que buscan un cambio para el baile nupcial en su gran día o quienes desean una propuesta favorecedora, pero no excesiva, para su preboda o postboda. Una elección solo apta para amantes del minimalismo.

'Sexy'

Dentro de ese grupo de novias que no quieren un vestido clásico para dar el 'sí, quiero', también hay un conjunto de mujeres atrevidas que apuestan por un look que marque su silueta. Dar con el estilismo en clave sexy más adecuado al estilo de la prometida puede pasar por una propuesta de dos piezas con un punto diferente: un top ceñido y estrecho, con escote marcado y una falda con vuelo y una abertura para enseñar la pierna, podrían ser una buena opción. Las firmas nupciales con alcance internacional cuentan con creaciones de este tipo en sus colecciones 2023, en las que triunfa el efecto corsé.

Moderno

Dentro de una elección tan creativa como casarse con un look de dos piezas también hay versiones modernas con las que la novia puede ir un paso más allá e incorporar grandes tendencias de la temporada. Las propuestas que se engloban dentro de esta corriente de estilo mezclan detalles como los escotes pronunciados, las faldas con aberturas, las mangas largas, las hombreras o los cuellos de chaqueta para construir un estilismo con el que se puede presumir de abdomen y que encantará a las más jóvenes, las novias ‘posmilénicas’.

Bohemio

Buceando entre las tendencias nupciales más populares de la red, es habitual toparse con diseños de dos piezas y de estilo bohemio. Para las novias que se sienten identificadas con este estilo, los looks con falda y cuerpo, marcados por los detalles artesanales y con un punto silvestre, suelen ser la primera de las opciones. Estilismos en los que tienen presencia los cropped tops y las faldas con vuelo y que se complementan con botas, zapatos de esparto, botines, sombreros, coronas de flores, collares largos, pañuelos estampados o chalecos. Ideas perfectas para celebrar un enlace en plena naturaleza.