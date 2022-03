¿Quién diseña en Andalucía los looks de novia más buscados? Creadores de gran reputación y años de experiencia están detrás de los vestidos más virales

El verano de 2021 está siendo una temporada frenética de bodas. Desde la aristocracia a las celebrities, pasando por las influencers, cada vez son más las parejas que se dan el ‘sí, quiero’ en estos días. En consecuencia, no faltan novias virales en las redes sociales, con vestidos que triunfan por su estilo atemporal y su buen gusto. Si hubiera que destacar entre zonas los looks más compartidos en la red, Andalucía sería la más prolífica en el tema, la región de la que son las imágenes que más triunfan. Pero, ¿qué tiene el sur para haberse convertido en el centro de todas las miradas? Lo cierto es que entre los estilismos destacados hay un factor en común: cuatro diseñadores de éxito, con una amplia experiencia en el sector, que no dan a basto por su éxito. Hablamos con ellos para descubrir qué hace a las novias andaluzas tan especiales.

Clásica pero con toques originales

“La novia andaluza es más atrevida, se divierte con el proceso y utiliza su look como muestra de su personalidad. Disfrutamos muchísimo con la idea de que cada vez se atrevan con gestos menos comunes”. Lo explica Antonio García, director creativo del atelier y firma homónima y una de las agujas más conocidas de nuestro país. Su trabajo es uno de los que mejor acogida tiene en las redes sociales, pero ¿qué es lo que más gusta a sus seguidores? “Precisamente los looks más atrevidos pero que a la vez siguen siendo elegantes, equilibrados y con armonía”, explica.

En su historial figuran novias como Inma Noya, Laura Folgado o Vanesa Tudela (esta última bajo estas líneas), mujeres anónimas que han triunfado en la red por su originalidad (tejidos diferentes, escotes favorecedores y mangas románticas) y por el sello Antonio García: una forma diferente de entender lo clásico. “Lo especial de nuestro estilo es fundamentalmente la sensación de equilibrio y de ligereza. Lo que más nos solicitan es precisamente la sencillez especial, ese tono clásico pero absolutamente contemporáneo y nada aburrido”, aclara Antonio.

Diseño sin estereotipos

Reconoce Antonio García que en el universo nupcial no son las tendencias las que deciden el éxito de un look, depende, en realidad, de la novia y de loreflejada que se sienta con el diseño en cuestión: “Por encima de tendencias, lo que más nos apasiona de nuestras clientas es la búsqueda de huir de estereotipos, de querer diferenciarse sin caer en el disfraz”. Con él coincide otro peso pesado del diseño nupcial, una firma discreta que lleva desde 1974 siendo un referente dentro y fuera y de Sevilla (primero con moda infantil y desde 2001 con diseños nupciales). En palabras de Carmen Maza: “en el mundo de nuestros trajes de novias no hay tendencias, la novia con su personalidad marca la tendencia”.

La firma está detrás de dos de los looks de nuestras novias virales: Sandra, la sevillana que apostó por un look sin estridencias, que completó con una tiara de esmeraldas y Lucía, que se casó en Jerez de la Frontera con un vestido de aires vintage. Antes y detrás de ellas han llegado muchas más y especialmente este 2021, con la visibilidad de las redes sociales, su número de seguidores va creciendo con fans de toda España. “Cuando vienen a vernos casi todas usan las palabras sencillez y originalidad. Y lo más importante: ¡no quieren sentirse disfrazadas!”, explica la diseñadora. Tanto ella como su equipo entienden que lo que las diferencia es el estilo que consiguen plasmar en cada novia, pero avisan, prefieren no hacer distinciones: “pensamos que la novia andaluza es igual a cualquier otra novia, lo que quiere ese día es sentirse la más bella del mundo”.

El romanticismo hecho vestido

Si bien no todas las novias en Andalucía son iguales, para ellas es importante la calidad del diseño y lo hecho a medida es un valor seguro. Teresa Baena, la diseñadora favorita de las novias más delicadas, lo sabe y por eso defiende el trabajo manual en su taller: “las futuras novias acuden a nuestro atelier en busca de románticos diseños, seña de identidad de nuestra firma. Vestidos con encajes de anticuario, jaretas o bordados y nuestras reconocidas enaguas, son algunos de los detalles y piezas que más nos solicitan”. Entre sus seguidoras en redes sociales no solo gustan las publicaciones de novias anónimas, también las que demuestran la minuciosidad del proceso de producción de cada diseño. “Nos gusta compartir detalles del proceso de diseño, confección, tejidos o momentos en el atelier que implican conocer todo lo que se esconde tras la firma, nuestro equipo y la labor artesanal que conlleva cada uno de nuestros vestidos”.

En ese proceso de creación de cada prenda hay hueco para descubrir, recomendar y dar más espacio a unas tendencias frente a otras, por ello la firma tiene su favorita, la que llaman ‘vestidos joya’: “Nos apasiona la tendencia nupcial actual en la que prevalecen los vestidos sin cola, menos royal pero, sin embargo, muy elaborados. Diseños con encajes, bordados y detalles únicos de tendencia vintage que los hacen, por sí mismos, tremendamente especiales”. A esta apuesta se apuntan algunas de sus novias, no solo andaluzas, también del resto de España y el extranjero. Y destaca que las prometidas del sur han ido modificando sus preferencias: “la novia andaluza actual ha evolucionado considerablemente en busca de nuevas opciones en las que tienen cabida la adaptación de ciertas tradiciones”. Como también convencen los diseños cómodos que se transforman en diferentes momentos de la celebración.

“Vestidos eternos”

Aunque que la novia andaluza ha ido evolucionando, para Manuel Obando -con una dilatada carrera profesional que comenzó en los años 80- sigue gustando la concepción de novia de siempre, muy femenina que sabe apreciar la buena costura: “Creo que lo que mas triunfa de nuestro trabajo es que hacemos ‘NOVIAS DE VERDAD’. Un vestido de novia debe ser fiel a su concepto, no ser un vestido de noche, o un traje largo que podrías lucir en cualquier otra ocasión. Esto no esta reñido con que sea súper favorecedor”.

Es precisamente esa búsqueda de lo atemporal la que marca la propuesta de Manuel Obando, siempre huyendo de las tendencias para conseguir “vestidos eternos que resistan el filtro del tiempo”, con la intención de que el diseño pase de generación en generación sin miedo a fechas de caducidad. Para ello cada vestido debe estar perfectamente ejecutado y ese es uno de los valores principales en esta casa: “como siempre digo el secreto de los vestidos está en el esqueleto, el interior, las entretelas, los plastrones, el corselette etcétera”. Pero, por encima de todo, reconoce Obando, lo que hace especial el proceso es la relación con cada clienta y “el resultado son vestidos muy, muy personales”, defiende. Una premisa que es, sin duda, el factor de éxito en las novias del sur.