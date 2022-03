Tiara y vestido sencillo: la fórmula de éxito de las novias andaluzas

Abrir el joyero familiar es un acto que tiene lugar en contadas ocasiones, ante situaciones excepcionales y que anuncia que algo importante va a suceder. Quizá la cita más señalada en el calendario para recurrir a esos accesorios extraordinarios sea la boda de un miembro de la familia. Madrinas, hermanas de los protagonistas y, especialmente, la novia se adentran en la tarea de encontrar el vestido perfecto para acompañar unas piezas con tanto significado. Para las prometidas esta es una decisión que debe tenerse en cuenta desde la visita al primer atelier y que condicionará el look por completo. Buceando entre las novias más virales de las redes sociales, es fácil dar con la fórmula exitosa para un estilismo nupcial inolvidable: la que proponen las novias andaluzas y que es capaz de inspirar a otras regiones de España.

- ¡Preciosas! Las novias más virales e inspiradoras del año

La sencillez para el look nupcial

Hablamos de la conjunción de una tiara repleta de simbolismo y de un vestido sencillo para el gran día. Con ambos ingredientes se consigue una armonía estética muy elegante que ha hecho que muchos de esos looks se hayan quedado grabados en la memoria colectiva. Uno de ellos es el que lució Aida que, para su enlace en Jerez de la Frontera, se decantó por un diseño de Sophie et Voilá, que posteriormente modificó. Cuatro días antes de su celebración, decidió añadir una falda de María Roch y una una capa de organza a las mangas, gracias a la mano de una modista. El contrapunto a una propuesta tan sofisticada y moderna se encontraba en su diadema, una pieza que perteneció a su abuela, con una preciosa piedra central, que dejó a los invitados boquiabiertos.

- La boda en Sevilla de Sandra, la novia del vestido sencillo y la tiara de esmeraldas

Muy sencillo, pero hecho a medida, casi como un guante, era el vestido de novia de Sandra, que aún recibe aplausos en las redes sociales. La sevillana se casó en la Parroquia de San Lorenzo de la capital andaluza, el 13 de marzo de este mismo año. Para una ocasión tan memorable confió en la diseñadora Carmen Maza que dio forma a un look con el que no pudo sentirse más cómoda. “Lo mejor es que acertaron en todo, así quedó mi vestido con el que me casé. Para mi fue alucinante gustarme, sentirme yo misma”, reconocía a ¡HOLA! Novias. Como punto estrella del estilismo, destacaba su tiara, una joya familiar realizada con diamantes y esmeraldas, que daba luz a su rostro.

- Valle, la novia del lazo viral que se inspiró en las hermanas Johansson

Herencia familiar

El mismo efecto deslumbrante tuvo la corona que llevó Valle en su boda, el 18 de septiembre en Benacazón. La novia andaluza que se inspiró en las hermanas Johansson, contó con Manuel Obando para la realización de su vestido, que destacaba por llevar una espectacular lazada en la espalda. "La corona es una pieza familiar de los Alvear: la han llevado mi abuela y mi bisabuela. En un principio no pensaba ponérmela porque me había acostumbrado a verla, pero, al fallecer mi abuela unas semanas antes de la boda, me dio mucha pena y la llevé acordándome de ella. Me encantó habérmela puesto, aunque me la quité pronto por el valor sentimental y económico que tiene”, nos comentaba. La joya tenía, además, unos pendientes vintage a juego.

- Dónde encontrar el vestido de novia de tus sueños según tu Comunidad Autónoma

También en septiembre y con una lazada, aunque algo más discreta, se casó, en Málaga, Teresa. Al igual que muchas otras novias andaluzas recurrió a la fórmula de vestido sencillo y tiara, que tanto favorece. Su diseño, con mangas abullonadas transparentes y una falda camisera, era una creación de Navascués muy elegante, de la que se hicieron eco numerosos blogs. La novia se dejó puesta la pieza del joyero hasta que empezó la fiesta, a diferencia de otras protagonistas. El Real Guadalhorce Club de Golf, el catering Doña Francisquita y la floristería de Susana Sánchez fueron algunos de los proveedores que participaron en esta boda viral.

- La boda de Ana en Córdoba con una tiara familiar y un vestido en homenaje a su madre

El espectacular tándem de estilo también funcionó para Ana, que hace tan solo unos días nos contaba su historia. Se casó en Córdoba el 27 de marzo de este año, con un vestido de novia ideado por Jorge Vázquez que estaba inspirado por el look nupcial de su madre. El diseñador dejó para el cuerpo unas líneas limpias y centró el protagonismo en la cola del diseño, realizada con organza plisada. "Decidí llevar coleta, ya que quería llevar el pelo recogido, es un peinado que llevo habitualmente y me gustó cómo quedaba con la tiara familiar que llevé”, explicaba sobre su acertado peinado.

- 20 direcciones en Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba para celebrar una boda de película

Una tendencia que no caduca

Además de los enlaces más recientes, años atrás también hubo novias andaluzas virales que, por su buen gusto a la hora de construir esta combinación mágica, siguen inspirándonos a pesar del tiempo. Un ejemplo claro de ello es Carmen, que dio el ‘sí, quiero’ en el sevillano pueblo de Osuna en septiembre de 2018 y aún sigue generando fascinación. Apostó por el equipo de Antonio García para hacer realidad el vestido de sus sueños, de silueta línea A, atemporal y con unas mangas muy originales. Además, acompañó su preciosa tiara con un moño de bailarina pulido, muy sofisticado.

- Un vestido desmontable para María, la novia sevillana que quería ser diferente a las demás

El último ejemplo de esta combinación ganadora lo encontramos en María, que aunque no buscaba ser una novia sencilla, sí que apostó por la discreción en algunas zonas de su diseño. El vestido fue un trabajo de Marcela Mansergas: realizado en crepé de seda, contaba con unas bonitas mangas de encaje y enaguas hechas a mano. La tiara, obra de Marucca, cumplía una de las tradiciones nupciales más populares, la de poner esa nota de azul en el estilismo, algo que era muy importante para la novia. María confesaba que para ella era indispensable conocer las normas y la etiqueta habitual en un día como este, con el fin de poder estar tranquila. Fue una de las pocas novias que se dieron el ‘sí, quiero’ poco antes de que se decretara el estado de alarma: sin mascarillas ni condicionantes. Y desde entonces esta fórmula de tiara y vestido sencillo no ha caducado.