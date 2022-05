La historia de Guiomar, una novia con look desmontable y capucha de guipur Nuestra protagonista organizó un enlace íntimo hace dos años y ahora ha podido celebrar su gran día en Valladolid por todo lo alto

En 2020, nos contaron numerosas parejas cómo la pandemia había trastocado sus planes. Los prometidos tenían que armarse de paciencia y tirar de resiliencia para hacer frente a una situación inesperada, que obligaba a posponer sus bodas o celebrar enlaces íntimos, dando prioridad a su amor. Eran muchos los que se dejaban en el tintero a sus seres queridos con la esperanza de, en un futuro no muy lejano, poder festejar por todo lo alto a su lado aquel día tan importante. Así sucedió con Guiomar, una novia con mucho estilo cuya boda ha dado la vuelta a la red. "Nos casamos el 19 de Septiembre de 2020, una celebración íntima en la iglesia, sólo con nuestros padres, hermanos y abuelas, en medio de la pandemia. Para nosotros era muy importante seguir adelante con nuestro compromiso, pero teníamos claro que en cuanto se pudiera, lo celebraríamos con toda la familia y amigos", nos explica.

VER GALERÍA

- Todo lo que necesitas para organizar esa segunda boda, más multitudinaria, cuando todo pase

Una historia de amor especial

Así sucedió. Un año después nuestra protagonista y su ya marido, Antonio Nicolás, se dieron el ‘sí, quiero’ rodeados de todos aquellos en los que pensaron en su gran día. "En el Lago de Maíto (Valladolid), lo celebramos por todo lo alto. Fue inolvidable y nos sentimos muy afortunados de, pese a las circunstancias, haber tenido dos celebraciones tan increíbles", reconoce Guiomar. Era el paso más esperado para una relación que se forjó una década antes. "Nos conocimos en París en 2012, cuando estábamos de Erasmus. Unos años más tarde, yo vivía en Barcelona e hice un viaje a la ciudad francesa con una amiga. A pesar de que ya no teníamos contacto, el destino quiso que nos volviéramos a reencontrar", apunta.

El destino tenia preparado para ellos un sinfín de aventuras, por eso, reconoce la novia: "definitivamente fueron el momento y el lugar perfectos". Después de dos largos años de relación a distancia, se dieron una oportunidad con un nuevo paso: "decidimos que Madrid sería nuestro siguiente destino para empezar una vida juntos y desde entonces no nos hemos separado". Empezó así un viaje que terminó con esta segunda boda, tras un 2020 poco previsible, y con un look de novia que ha cautivado a mujeres de todas las edades.

VER GALERÍA

- Vestidos de novia desmontables: ¿sabes cómo acertar con los diseños multiposición?

Vestido desmontable y capucha ‘a la francesa’

Bucear en la red en estos momentos es toparse con una o varias imágenes del estilismo nupcial de nuestra protagonista, que es viral por su originalidad y por ser fiel a su verdadera inspiración: Francia. El estilo y la filosofía gala que los unió estuvieron muy presentes en su enlace, desde la decoración a su vestido. "El concepto de nuestra boda cambió y con él mi vestido. De hecho, cuando nos casamos por la Iglesia llevé el vestido con el que se casó mi madre, le hicieron algunos cambios y me hizo muchísima ilusión poder llevarlo", recuerda.

VER GALERÍA

- María de la Orden se casa con un vestido 'midi' y pamela 'made in Spain'

Sin embargo, para la gran celebración, Guiomar prefería un diseño más atrevido: "más 'yo', menos solemne, algo original…Y estoy muy contenta con el resultado". Espectacular fue la propuesta que Nuôt Atelier ideó a medida para ella, un vestido desmontable que evolucionaba al ritmo que lo hacía su boda, dando lugar a tres looks diferentes. "Lidia, de Nuôt Atelier, y yo hablamos muchísimo durante el proceso creativo, fue muy inspirador. Ella supo identificar mi estilo rápidamente, y me propuso llevar la capa, para darle un toque más especial a la ceremonia y que me la pudiera quitar en el banquete", indica.

Sin duda, el detalle más impresionante del vestido lo ponía una capucha de guipur, el mismo que destacaba en sus mangas: "tenía las mangas a juego con la capa de guipur francés, país al que tengo especial cariño pues fue donde nos conocimos…¡Era la combinación perfecta!". Al retirar la capa y la cola, el diseño mostraba una silueta recta con el escote off-the-shoulders tendencia del momento. En cada uno de los pasos del proceso, Guiomar no estuvo sola: "mi madre y mi hermana me ayudaron muchísimo con todas las elecciones, fue genial poder disfrutar con ellas".

VER GALERÍA

- ¿Looks de novia para presumir de abdomen? Ideas con acierto y estilo

La magia de los detalles

A su aplaudido estilismo, sumó unos pendientes colgantes de aires clásicos —en forma de lágrima—, unos stilettos de ante rosa con hebilla joya y una manicura en un intenso color rojo. También destacaba su look de belleza estudiado al milímetro. "Tenía claro que quería llevar dos peinados, primero un recogido y en la fiesta soltarme el pelo con la honda natural del recogido. Pené en llevar un moño de bailarina, pero en el ultimo momento decidí apostar por la trenza que llevé a la boda de mi hermana, me recordaba un momento especial y me hizo ilusión repetir", nos desvela. Para sentirse cómoda, el maquillaje natural fue su elección en un día tan señalado.

VER GALERÍA

- ¿Buscas un peinado para presumir de pendientes? Estas ideas te encantarán

Inspiración ‘made in France’

Al ser su segunda boda, la pareja pudo ver las cosas con perspectiva y además de ser fiel a su estilo, organizó cada cuestión al detalle, pero sin estrés. "Me hacía mucha ilusión implicarme en los preparativos de la boda y en todo el proceso creativo que hay detrás. Además, me dedico a la decoración de interiores, por lo tanto para mí era muy importante escoger un entorno bonito como escenario de nuestro gran día", señala Guiomar. Así fue cómo, dejando de lado las sorpresas relacionadas con el virus, apostaron por una ceremonia relajada.

"Ya nos habíamos casado, por lo tanto, decidimos hacer partícipes a todos de nuestro compromiso a través de una ceremonia al aire libre, con nuestros dos mejores amigos como maestros de ceremonias, música en directo, discursos divertidos y que nos llegaron al alma. Mi hermana volvió a leer los votos…¡Ni siquiera los patos se lo quisieron perder!", bromea al contar cómo aparecieron estos animales por Lago de Maíto, el espacio que seleccionaron para el enlace.

VER GALERÍA

- La boda en Albacete de Paloma, la novia del fabuloso look victoriano y los zapatos 'low cost'

El montaje fue poco visto, de aires bohemios y sofisticados, con una decoración repleta de significado para los novios. "Nos conocimos en París y nos prometimos en Biarritz, por lo tanto, nos inspiramos en Francia para darle un toque a un escenario que no necesitaba muchos adornos", reconoce. Eligieron este espacio de bodas por su encanto, porque querían sorprender a sus invitados, que llegaban de fuera: "el lago, el campo de Golf y el comedor hacían que fuera un escenario especial".

VER GALERÍA

- Bodas 'a la española', la decoración que triunfa a nivel internacional

De aquel enclave solo les quedan escenas memorables, que demuestran lo mucho que disfrutaron. "Llevábamos mucho tiempo esperando ese día. Me cuesta elegir un momento, pero creo que me quedaría con la ceremonia, las palabras que nos dedicaron nuestros amigos y familia…", confiesa emocionada Guiomar. Porque después de la tormenta siempre llega la calma y para esta pareja su gran celebración superó con creces (y estilo) todo lo pasado un año antes.