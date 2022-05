María de la Orden se casa con un vestido 'midi' y pamela 'made in Spain'

Fiel a su estilo. Si algo caracteriza los looks de María de la Orden es esa esencia a medio camino entre lo chic, lo vintage y lo atrevido que le ha valido convertirse en un referente en el universo de la moda y a estos ingredientes no ha renunciado en su boda. Esa misma personalidad y ese particular buen gusto del que hace gala ha estado muy presente en su gran día. La diseñadora se ha casado en un enlace civil hace tan solo unas horas en el corazón de París y su estilismo no ha dejado a nadie indiferente. Para la ocasión, ha elegido un diseño midi, de inspiración retro y unos accesorios cuidadosamente estudiados que han puesto la nota sofisticada al conjunto.

El look más esperado

Los diseños de la madrileña han cautivado a mujeres tan estilosas como Tamara Falcó, Sassa de Osma, Eugenia Silva, Beatrice Borromeo y la Reina Letizia. Sus propuestas, dentro de sus tres firmas (María de la Orden Studio, La Veste y Table Nº7) triunfan dentro y fuera de España y Francia, los países en los que se mueve como pez en el agua. Quizá por todo ello su boda era un acontecimiento muy esperado no solo por sus seguidores, que se cuentan por miles, sino por los estilistas y expertos en moda nupcial. Como era de esperar, en su enlace no ha defraudado al recurrir a un vestido midi de aires retro, con tejido fluido y ablusado, mangas poeta, cuello pérkins, cintura ceñida, detalle en el busto y silueta lady. Una opción fresca y ligera, ideal para una boda de primavera en el país galo y con el mismo movimiento y aires vintage por los que la modelo Natalia Vodianova se decantó en su gran día, celebrado también 'a la francesa'.

El look recuerda al que Rita Hayworth lució para casarse con Alí Khan el 27 de mayo de 1949 (compuesto por un vestido camisero con fajín a la cintura y un sombrero) y, al mismo tiempo, al que escogió una de las novias virales de la que hablábamos hace tan solo unos meses, Patricia. Tanto la joven asturiana como la emblemática actriz y María de la Orden tienen en común el que parece ser uno de los accesorios más buscados en 2022: la pamela nupcial. La elegida por la influencer y directora creativa es una pieza blanca con redecilla, realizada por la firma Mimoki Couture a mano, totalmente made in Spain. "No puede estar más espectacular, ¡emoción máxima!", describía la firma en la red.

Accesorios muy chic

El tocado era el detalle necesario para completar una boda al más puro estilo años 50, pero no el único complemento a destacar. También gozaron de protagonismo sus stilettos satinados en blanco, unos espectaculares pendientes de perlas colgantes y un ramo de novia del mismo tono. "Esa flor se conoce como flor del guisante, cuyo nombre técnico es Lathyrus. Tiene una fragancia exquisita, pero es muy delicada, requiere de muchos tallos, porque el pétalo es muy traslúcido", nos desvela la florista Carolina Bouquet sobre la elección de María.

A juzgar por las fotografías que compartieron sus invitados, no fueron las mismas flores en las que confió para la decoración, pues prefirió introducir una nota de color sobre las mesas del banquete, junto a algunos elementos clásicos y exóticos como bandejas de plata o sombrillas pintadas. La nota divertida del día la puso el transporte que escogieron los novios, un microcoche retro y muy sofisticado: el BMW Isetta.

Invitadas

A su boda civil no han querido faltar grandes nombres de la moda y las artes, sus mejores amigas en Francia. Siempre acertadas y originales, a la cita acudieron Inés de Cominges, Blanca Miró, Laura de la Revélière, Ilaria de Moustier, Tatiana de Nicolay y Geraldine Guyot. Precisamente esta última también escogía un diseño midi con accesorios blancos para su enlace civil con Alexandre Arnault, vicepresidente de desarrollo de productos y comunicación de Tiffany and Co. e hijo del hombre de negocios más famoso de la moda: Bernard Arnault, propietario de LVMH.

París, el lugar donde empezó todo

Aunque la empresaria es madrileña, se trasladó a París hace ocho años, donde conoció a Edward Bouygues, con quien se ha casado después de que este se lo pidiera en Les Carrieres de Lumieres, en la Provenza francesa. En un principio, su gran boda está fechada para el próximo 21 de mayo en Burdeos, lugar en el que la familia del novio cuenta con una prestigiosa bodega, Chateau Montrose, con más de dos siglos de historia que adquirió en 2006. Todo apunta a que la Feria de Sevilla será la inspiración de una preboda el día 20 con la que la novia hará un guiño a España y a sus invitados. Ya en la celebración oficial será el diseñador Jan Taminiau, preferido de incontables royals y aristócratas, quien la vestirá.

Todo se desarrollará en Francia, pues la prescriptora de estilo llegó a París para estudiar Derecho y Economía en la reconocida Universidad de la Soborna y en la ciudad de la luz encontró su lugar, poco después de viajar por Perú. En el país americano comprendió que era la moda su verdadera pasión e inició un proyecto a su regreso en la capital francesa, que ahora se traduce en tres sólidas firmas muy populares. Hoy sus chaquetas, camisas y ropa para el hogar se comercializan en prestigiosos espacios y plataformas de lujo con reconocimiento internacional y su éxito no hace más que crecer.