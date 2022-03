¡Muy francés! El look de la 'influencer' Géraldine Guyot en su boda con Alexandre Arnault

En 2021 las bodas han dejado atrás las limitaciones y normas no escritas y se han hecho más personales que nunca. Marcadas por el gusto de los novios y las tendencias de cada momento, muchas de ellas han llegado a las redes sociales para convertirse en todo un fenómeno. Influencers como Anita da Costa, Olga Kudishkina o Robyn Maber crecían en fama internacional gracias a unos brillantes looks de novia que daban la vuelta al mundo para inspirar a las que estaba en la búsqueda del vestido perfecto. A esa lista de prescriptoras de estilo recién casadas se ha sumado hace tres días Géraldine Guyot, que daba el ‘sí, quiero’ a Alexandre Arnault, vicepresidente de desarrollo de productos y comunicación de Tiffany and Co. e hijo del hombre de negocios más famoso de la moda: Bernard Arnault, propietario de LVMH.

Una boda a la francesa

“Todo comenzó en 1998 ... y ahora es un sí para toda la vida”. Con estas palabras y una bonita imagen para acompañarlas anunciaba Alexandre Arnault a sus seguidores que había celebrado su ansiada boda. El pasado sábado 10 de julio los novios congregaron a sus seres más queridos en una ceremonia civil en el corazón de París. En la publicación no faltaban comentarios de grandes amigos y de nombres tan sonados en el universo de la moda como la modelo Naomi Campbell, la it-girl Sofía Sánchez de Betak, las influencers Aimee Song y Caroline Daur, el diseñador Virgil Abloh, el chef Jean François Piège, el cantante Pharrell, la socialité Lauren Santo Domingo o el Dj David Guetta.

El look más romántico

Pero si hubo una felicitación destacada entre esos comentarios fue la de Jonathan W. Anderson, fundador de la firma homónima y director creativo de Loewe, que fue, a su vez, el creador del look de la novia. Géraldine Guyot confió en el diseñador británico para que diera forma a un estilismo muy francés, de silueta recta, cuello a la caja y aires silvestres, románticos y relajados, con el que la novia estaba muy favorecida. Géraldine y Anderson apostaron por incorporar cuatro grandes tendencias de la temporada: el largo al tobillo (que dejaba al descubierto unas sandalias de piel), las mangas abullonadas, las aplicaciones florales (repartidas por todo el vestido) y el efecto satinado.

Para completar el look la fundadora de la firma D’Estrëe optó por las flores en diversos formatos y por una coleta, la preferida por las novias con más estilo. Por un lado, en el pelo, colocó flores alrededor del lazo y la gomilla de su peinado, para conseguir un efecto silvestre al más puro estilo provenza francesa. A ello se sumó un ramo de novia fundido en blanco, pequeño y discreto, que recordaba a los que escogieron algunas de nuestras novias más virales y las royals en sus respectivos enlaces.

A juzgar por la imagen que Alexandre Arnault subió hace unas horas a su perfil, la diseñadora y experta en moda se cambió para el baile nupcial, por lo que podría haber contado con un segundo estilismo para este momento de la noche. En la captura se intuye, además del mismo peinado, un diseño algo más ajustado, que marca la silueta de la novia con unas mangas farol, terminadas en un pequeño y elegante volante.

Amor duradero

Con ambos estilismos Géraldine se convertía en esposa de Alexandre Arnault, quien revelaba el 22 de diciembre de 2020, a sus entonces 119.000 seguidores, que se había comprometido con “su alma gemela”. Ella daba la respuesta por la misma vía: “mil veces sí”. Comenzó así una cuenta atrás de preparativos intensos que estuvieron marcados por la mudanza de los novios a Nueva York, lo que hacía presagiar que el enlace tendría lugar allí. Finalmente París ha sido la ubicación elegida y la pareja no podía estar más feliz. Desde que hicieran oficial su relación en agosto de 2019 (si bien se conocen desde la infancia), su amor no ha hecho más que crecer.

Ambos disponen de dos currículum vitae dignos de la élite. Él comenzó su desembarco laboral en la prestigiosa firma de equipaje Rimowa, como codirector ejecutivo de la casa, no sin antes pasar por Carrefour, formarse en la escuela Télécom de París y terminar con honores un máster en la escuela Politécnica de la capital francesa. Ella se especializó en diseño de moda en la prestigiosa escuela londinense Central Saint Martins. Precisamente porque pertenece a una familia de coleccionistas de arte, pasó por Christie's y la Fondation Beyeler de arte moderno y contemporáneo. Cuando lanzó D’Estrëe al mercado, la firma de complementos más buscada entre las mujeres de moda, ya se encontraba en el prestigioso ranking europeo ‘30 under 30’ de Forbes, en el que solo aparecen los treinta nombres de jóvenes emprendedores más brillantes con menos de 30 años en Europa.

¿Su referente?

Con su compromiso y posterior boda, Alexandre Arnault siguió los pasos de su hermano, Antoine, que daba el ‘sí, quiero’ a la top Natalia Vodianova en septiembre de 2020, en el ayuntamiento del distrito XVI de París. Tras dos niños en común y una década de amor, la pareja sellaba su relación en un discreto enlace civil. Para la ocasión, la modelo también se decantó por el largo midi y las mangas especiales en un estilismo firmado por su gran amiga Ulyana Sergeenko, que cuenta con una firma bajo su nombre. El diseño con marcadas hombreras y tejido ligero, formaba parte de forma parte de la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2020/21 de la casa. Pero, si algo une a la modelo aquel día con Géraldine el pasado 10 de julio eso es, sin duda, una gran sonrisa.

