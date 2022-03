La boda de Anita da Costa, la 'influencer' portuguesa que convirtió su vestido en fenómeno viral

Las redes sociales, además de ser potentes canales de información y grandes plataformas en la que descubrir inspiración en diferentes formatos, son también fábricas de mensajes y ejemplo de la vida, cercana e internacional, que conecta a diferentes partes del mundo. Dentro de un móvil, una tablet o un ordenador se encuentran las herramientas con las que romper las fronteras y descubrir a diseñadores, prescritores y firmas que crean tendencia mundial. A ese mundo de oportunidades pertenece Anita da Costa, una reconocida bloguera, influencer portuguesa y ahora novia viral que ha roto todos los límites el día de su boda con un look de JESUS PEIRO que no ha dejado a nadie indiferente. Algo que sorprende, pues al preguntarle qué imaginaba al principio para el estilismo de su gran día, nada estaba claro: “¡No tenía ni idea! ¡Nunca quise casarme hasta que conocí a Tomás! Nunca había soñado con una boda y la primera vez que pensé en un vestido de novia fue en septiembre del año pasado, cuando Tommy me pidió matrimonio”, nos explica.

VER GALERÍA

- ¿Un vestido desmontable? El otro look de Belén Corsini tras el baile nupcial

Diseño convertible

No obstante, la portuguesa conocía a la perfección qué cosas no iban a estar presentes en su gran día. “Sabía que quería algo simple, eso lo tenía claro. Veía ideas y pude identificar bien lo que no me gustaba, para así ir descartando. Para el escote del vestido me inspiré en un top que me gustaba, las mangas globo que había visto en Pinterest y la capa surgió a raíz de la conversación con Merche Segarra, la directora creativa de JESUS PEIRO y Teresa Madureira Pinto de JESUS PEIRO Oporto”, concede.

Con esa minuciosidad se explica el éxito de un vestido de novia, para cuya creación es fundamental la conexión entre la novia y el equipo creativo de una firma, y así sucedió entre ambas partes: “Durante los primeros 10 minutos de la reunión con Merche y Teresa, me levanté para para ver y tocar los vestidos y me enamoré del tejido de un vestido con brillo. Le trasladé esta idea a Merche y en nada tenía el boceto listo. A partir de ahí todo fue muy fácil, ajustamos algún que otro detalle, pero en ese momento ya sabía que tenía el vestido perfecto.

VER GALERÍA

- La boda en Tarragona de Paloma, la novia del vestido liso y el ramo silvestre

Pensado para su boda el 15 de mayo, el diseño final, que se ha hecho viral, constaba de una única pieza central minimalista y ajustada al cuerpo, que le sentaba como un guante (un vestido como base), junto a un chaleco compuesto por dos mangas extraíbles de estilo Marie, de esencia vintage, y una preciosa cola. Para lograrlo hicieron falta tres pruebas del vestido, una en Barcelona, ​​dos en Portugal y otras tres videollamadas. “Una de las cosas que le pedí a Merche fue que el vestido no tuviera pinzas en el pecho, que fuera recto. Me encanta mi cuerpo y mi pecho tal y como es, ¡realmente me encanta! Y por eso quería que fuera un look elegante”, comparte Anita da Costa. Y continúa: “Creo que a pesar de ser un vestido con un importante escote, no ha perdido su elegancia. Y eso fue gracias al maravilloso trabajo del equipo de JESUS PEIRO”, defiende emocionada.

VER GALERÍA

- Tres vestidos para Olga, la novia rusa que ha dado la vuelta al mundo

Merche Segarra nos da las claves

No queda duda de que el proceso de diseño ha sido un gran viaje para nuestra protagonista. Pero, ¿cómo ha sido para la diseñadora de la prestigiosa casa barcelonesa dar forma a este look tan viral para una influencer con tanta personalidad?. La respuesta nos la da ella misma: “Anita Da Costa y Teresa Madureira (responsable de la firma en Oporto), eran unas aventureras al otro lado de la pantalla. Teníamos que diseñar y realizar el vestido de sus sueños y acababan de entrar en un estricto confinamiento. La energía de todos era muy potente. En todo momento sentí que lo conseguiríamos”. Se pusieron manos a la obra desde la primera entrevista, cuando Merche decidió no esperar a la siguiente reunión para dibujar el diseño que podía enamorar a Anita: “Dibujé la idea y al mostrársela a través de la pantalla supimos que ese era el look. Nunca suele ser tan inmediato, pero con Anita Da Costa sucedió”.

VER GALERÍA

- Tiara y vestido sencillo: la fórmula de éxito de las novias andaluzas

La directora creativa de la firma admite que la relación fue fluida y muy agradable. “Una experiencia fantástica y entrañable que formará parte de la historia de la firma y, para todo el equipo implicado, ¡un auténtico placer!”, confiesa. Por ello, ante un éxito tan rotundo solo queda preguntarle por aquello que le inspira a dar forma a creaciones tan impresionantes: “Escuchar, atentamente, cuál es su deseo, qué es lo que más les emociona y cómo se quieren mostrar. Detalles peculiares, aquello que no puede faltar, lo que no soportan… Así es como se consigue crear un mapa dentro del cual se va construyendo la idea. Y al final, lo que más hablan son sus ojos, cuando consigues conectar con esa idea que está dentro de ellas”.

VER GALERÍA

- Consejos para que las segundas celebraciones de boda sean todo un éxito

Un ramo de novia diferente

Y de un proceso fascinante, a un estilismo maravilloso, que no habría estado completo sin el ramo de novia adecuado. En tonos naranjas, marrones y blancos, este diseño sigue algunas de las tendencias para las novias de la temporada como el saber hacer propio de la floristería de autor o la fusión de flores preservadas y naturales. “El ramo fue una creación de Bouquet de Liz. Yo les envié la inspiración y les expliqué que quería un ramo grande y deconstruido, con todas las especies muy mezcladas. ¡El resultado fue perfecto!, apunta Anita da Costa.

La guinda del pastel del look corrió a cargo de Tinoca y Vasco Freitas. Los primeros idearon el maquillaje del gran día, siguendo las pautas marcadas por Anita: naturalidad, sin exceso de producto. El segundo es responsable del peinado, un recogido al más puro estilo Jane Austen: “Tenía claro que esa capa y las mangas del vestido de JESUS PEIRO pedían que el cabello estuviera suelto o trenzado, finalmente me decidí por una trenza y el resultado fue fantástico”.

VER GALERÍA

- 11 pasos que toda experta sigue en la organización de una boda

Celebración a orillas del Duero

Su look brilló en la ceremonia íntima que prepararon, a la que acudieron sus seres queridos más cercanos y que tuvo lugar en un espacio a orillas del Río Duero, el precioso Hotel Douro 41. Pocos días antes del ‘sí, quiero’, el pasado 15 de mayo, los novios veían todo difícil pues las cifras de contagio del municipio no paraban de subir, pero no perdieron la esperanza. Lo consiguieron y celebraron la boda íntima con la que siempre habían soñado. “Tomás me pidió que me casara con él en septiembre de 2020. La pandemia, a pesar de silenciosa, seguía siendo una realidad, por lo que una small wedding sería lo más seguro. Y, en cualquier caso, nunca imaginé tener una boda con 200 o 300 invitados. ¡No tengo ninguna duda de que fue la mejor opción!”, explica Anita.

VER GALERÍA

- Todos los errores que debes evitar si celebras una boda íntima

En esa inolvidable localización, decorada como un gran jardín primaveral, hubo espacio para numerosas anécdotas. Nuestra protagonista recuerda especialmente los discursos de la madre de la novia y el padre del novio. “No quería sentarme, no quería que pasara el tiempo, no quería dejar de bailar. ¡Todo fue mágico!”, revela. Quizá por eso está convencida de que el mejor consejo que podría dar a los futuros novios es que presten atención a lo realmente importante, que aunque hay cuestiones que se escapan del control de la pareja, no deben existir agobios. “No vale la pena preocuparse por pequeñas cosas. Tengo la sensación de que si estás plenamente convencida de que todo acabará saliendo bien, realmente acabará siendo así”, defiende. Sea o no cuestión del destino lo importante es que todos los novios, como Anita y Tomás, disfruten y recuerden su día con tanta alegría.