Consejos para que las segundas celebraciones de boda sean todo un éxito

Contaba Mónica, una de nuestras novias virales, que la organización y celebración de su gran enlace se había pospuesto con el fin de poder celebrar con todos sus invitados: "en la celebración, que está prevista para este próximo 29 de Mayo, no haremos fiesta o discoteca, muy a nuestro pesar, ya que los dos somos muy fiesteros, pero hemos optado por un plan que creemos que quedará muy bien”. Como ella, otras parejas han dejado para finales de 2021 y para 2022 el reto de celebrar su boda por segunda vez ya con todos los asistentes que deseaban. Pero es habitual que, ante un reto nunca antes imaginado, surjan dudas sobre cómo proceder. Hemos preguntado a las wedding planners para dar con todas las respuestas.

1. Adaptación y conocimiento

“Partiendo de que cada caso es distinto y de que cada pareja es un mundo, lo primero sin duda es recuperar la ilusión y entender que es una situación que han vivido muchos novios y no solo ellos. La pandemia nos ha afectado a todos y hay que tratar de adaptarse lo mejor posible a las nuevas circunstancias”, introduce Priscila Llorens. Luego, indican las expertas, es dispensable estar al día de las medidas: “En nuestro caso, durante todos estos meses, hemos trabajado de la mano de nuestra abogada, Reyes Gallardo”, explican desde Weddings with love.

2. Atención a la fecha

Dentro de esos primeros pasos que las expertas recomiendan dar desde ya, Lalablu fija la atención sobre la decisión de la fecha. “Deberán asegurarse en qué marco quieren que se celebre su boda. Estamos inmersos en un proceso de normalización que está delimitado por fases, a medida que van avanzando las semanas las restricciones cambian. Así que quizás lo primero es elegir la fecha adecuada para celebrarla”, indican. En concordancia con sus compañeras de profesión, el equipo de Weddings with love define como fundamental disponer de fechas alternativas: “al menos tres para ponérselo fácil a los profesionales. Nosotras recomendamos realizar nuevos contratos, que nada se quede en una simple llamada de teléfono informativa, y que todos esos contratos incluyan una cláusula de pandemias, estado de alarma o fuerza mayor”.

3. Contacto con los proveedores

Para definir esa cláusula en los contratos, conviene tener claro quiénes serán los proveedores de confianza con los que se va a contar, desde la wedding planner al catering, y por ello habría que analizar las búsquedas del pasado, repetir con los del primer enlace o apostar por algunos que atrajeran a la pareja y que en su momento no pudiesen encajar en el calendario. “Es importante, retomar, de nuevo, el contacto con todos los proveedores con los que durante estos meses se han compartido muchas conversaciones, para mover la agenda. Desde la primera conversación de fecha, en algunos casos, ha pasado mucho tiempo”, explican desde Bodegas Campos.

En esta línea va uno de los consejos más sinceros de Weddings with love, que trata de que los novios empaticen con sus proveedores, tanto en su primera como en su segunda boda: “El sector bodas ha sido muy azotado durante el último año y ha tenido unas perdidas económicas brutales. Si su fotógrafo decide que la señal se pierde porque existe un 'lucro cesante’ (siempre y cuando dicha fecha no estuviera en Estado de Alarma o no se pudiera celebrar por fuerza mayor) deben entenderlo”. Estas y otras recomendaciones las han incluido en un curso que lanzaron en el momento álgido de las crisis del pasado año.

4. Decoración a medida

Lejos de las cuestiones legales, las segundas bodas necesitan los mismos ingredientes que las demás y, para Priscila Llorens, los novios no deben olvidarse de la decoración. “Se han de adaptar tanto la decoración como las flores a esa fecha establecida. No es lo mismo casarse en otoño que en primavera o en verano. Cada estación tiene algo especial, cada una tiene sus flores de temporada, sus distintas temperaturas y sus horarios de puesta de sol. Estos puntos marcan totalmente el estilismo de una boda”, defiende. A pesar de que en 2020 las celebraciones han sido más austeras e íntimas, desde Arteboda creen que hay que apostar por esas decoraciones y conceptos que existían previamente a que la epidemia sucediera, pues a partir de ahora los enlaces serán históricos: “los novios deben abrirse a todas las posibilidades creativas que todos los profesionales del sector estamos proponiendo”.

5. Alternativas a la barra libre

Una de esas alternativas defiende la búsqueda de planes B a la barra libre, en palabras de Lalablu. “Aconsejamos estudiar alternativas a una barra libre convencional por si las medidas sanitarias vigentes en ese momento lo impiden”, nos indican. En 2021, ante circunstancias de este tipo, cada vez son más las parejas que apuestan por incorporar vídeos y juegos de mesa con los que disfrutar de un buen momento con sus invitados.

6. Empezar ya

Pero, ¿cuándo empezar con esa segunda celebración? Si bien hay parejas que lo han planteado para mediados de 2022, son muchas las que se animarán a festejar con los suyos en este verano. “Ya estamos desde hace unas semanas, empezando a disfrutar de nuevo, de todas las celebraciones que llevamos tantos meses esperando. Cada una de ellas, se ha tenido que definir de nuevo, porque han sufrido muchos cambios; de temporada, pasando cenas a almuerzo, distintas decoraciones, música desde el principio de la celebración… Hemos tenido que adaptar a las nuevas fechas cada una de las ilusiones que se volcaron en las primeras fechas de boda definidas”, comparten desde Bodegas Campos.

Coincide con esa perspectiva Priscila Llorens, que habla de las ganas de los novios por continuar con una esperada segunda parte: “Las parejas tienen muchas ganas de tirar para adelante con los preparativos, no quieren esperar más y, dada la considerable mejora de la situación, ¡ya estamos, con mucha ilusión, manos a la obra organizando bodas para este mismo año y para 2022!”. Por su parte, el equipo de Lalablu apunta que se deben cumplir todos los protocolos y medidas de seguridad vigentes y no renunciar a un enlace bonito. Porque, como indica Patricia Navarro, de Arteboda: “Entre los novios, no hay preferencia ya entre verano o invierno, no hay reglas sobre sábados o domingos… ¡Hay mucho amor!”, asegura. Y eso es lo más importante.