Vestidos de novia de corte griego con los que casarte a lo Beatrice Borromeo La periodista y 'royal' monegasca dio toda una lección de estilo en su boda. Uno de sus muchos looks nupciales es tendencia

La historia de la moda ha demostrado que, a pesar del paso del tiempo, los looks que visten las royals resultan tan inspiradores como atemporales. Trajes de chaqueta, creaciones a medida o diseños de gala dejan boquiabiertos a amantes de la moda de los cinco continentes, pero nada de ello es comparable a la sensación que causan sus vestidos de novia. Beatrice Borromeo ha sido una de las que se ha mantenido y se mantiene como todo un icono nupcial desde que se casara el 25 de julio de 2015 con Pierre Casiraghi. Su boda fue un acontecimiento multitudinario al que no faltaron miembros de la propia Familia Real de Mónaco, príncipes extranjeros y reconocidos aristócratas y celebrities. Un total de cinco estilismos distintos llevó la periodista y royal monegasca en las diversas celebraciones planteadas en torno a su enlace y uno de esos modelos es tendencia esta temporada.

Después de la ceremonia civil, celebrada en julio de 2015, la pareja reunió a sus familiares y allegados en la Isla de San Giovanni para darse el ‘sí, quiero’ en un enlace religioso. Fue después de este íntimo acontecimiento cuando los novios congregaron a 600 invitados en la fortaleza medieval Roca de Angera, para festejar su gran día. Si en un primer momento, para pasar por el altar, Beatrice lucía un romántico diseño de Armani, fue para la recepción de los convidados cuando se decantó por un diseño de tirantes con velo sobre los hombros, que parecía inspirado por la Grecia clásica, realizado en seda y tul por la misma firma italiana. Es precisamente este estilo helénico de silueta princesa al que se han sumado importantes casas de moda nupcial de nuestro país, pues la tendencia gusta a las novias más románticas.

Con capa o velo sobre los hombros

Rosa Clará es una de las firmas que apuesta por estas propuestas en 2021. Su vestido Haidar así lo demuestra: ligero, sencillo y elegante, está pensado para esas novias que buscan estar cómodas durante la ceremonia. Su pronunciado escote en V se ajusta en la cintura gracias a una cinta elástica y sus líneas recuerdan a los clásicos chitones dorios, las túnicas griegas más reconocibles. Incorpora, además, el velo sobre los hombros, al igual que el de Beatrice Borromeo. “La espalda descubierta añade un toque de sensualidad. La ligera falda lisa cae con una fluidez extrema y le confiere al vestido un carácter veraniego sin igual”, explica la firma. Se puede adquirir en sus puntos de venta desde 2.380€.

Delicados detalles

Con más movimiento y la misma ligereza, el modelo Irad, diseñado por Aire Barcelona, convencerá a las amantes del volumen. El corte princesa tiene un lugar destacado en esta propuesta, además de su delicado y llamativo escote, repleto de aplicaciones y bordados. “El cuerpo bordado se combina con un escote profundo sin mangas y una espalda descubierta en V. La falda de tul con volumen se moverá con una elegancia mágica a cada paso que des”, apunta la casa barcelonesa en su web. Muy femenino y sofisticado, la firma lo propone para bodas civiles.

Vestido joya

Lo que pocos advirtieron del segundo vestido de novia de la ceremonia religiosa de Beatrice Borromeo es que en la zona trasera de los tirantes resaltaban dos detalles o aplicaciones con efecto joya. Ese protagonismo de la estética más brillante lo da el modelo Francis de Pronovias a su imponente escote asimétrico. Las aplicaciones de encaje de estilo griego, que se distribuyen por la zona del cuerpo, están hechas a mano para la casa. Su falda plisada y con vuelo también es tendencia en 2021, además de una opción que todavía resulta original.

Minimalista

Sencillo y sin estridencias, el diseño 220 de la colección 2021 de Jesús Peiró puede convencer a mujeres con diferentes tipos de cuerpos y siluetas. Su minimalismo y su estilo, muy ligado al de la las civilizaciones antiguas, es capaz de iluminar el rostro de la novia de una forma muy natural. La estética fantasía, como la propia casa llama a este estilo, la componen un escote en V delantero, uno cuadrado en la espalda y una falda drapeada realizada con la mezcla de diferentes tules. Todo un acierto como propuesta para celebraciones civiles y como segundo vestido para el gran día.

Miradas a la espalda

A diferencia de la propuesta de Jesús Peiró, este look es apto para una ceremonia religiosa, si se siguen los parámetros más tradicionales marcados históricamente para un acontecimiento de este tipo. Lo firma Matilde Cano, la firma cordobesa que lleva desde 1976 en el universo nupcial y en el de ocasiones especiales (ahora son sus hijas Marisa y Olga Gutiérrez Cano quienes están al frente de la dirección creativa), y recoge algunas de las claves de la temporada: capa trasera (en lugar del clásico velo), espalda descubierta y tejido ligero. Son solo algunos de los detalles de este look que coinciden con aquellos que vistió Beatrice Borromeo en su gran día.

Sin embargo y más allá del éxito del vestido ideado por Armani para la italiana, hubo otros elementos que fueron clave en su look de boda, pues sin ellos el estilismo no habría estado completo. Hablamos de las joyas, el maquillaje y la peluquería, tres ingredientes indispensables para transformar una propuesta sencilla en la más buscada dentro y fuera de las redes sociales. Según recoge la revista Town & Country, los pendientes que la periodista lució para la ocasión los realizó la diseñadora de joyas Noor Fares, un par creados con diamantes en forma de alas. Completó el look con una gargantilla tipo rivière con la que estaba muy favorecida. Una forma diferente de poner la guinda definitiva al estilismo que inspirará, sin duda, a las novias que se casen con un vestido de corte griego.