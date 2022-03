Vestidos lenceros icónicos que hoy son un look de novia increíble El 'slip dress’ de los años 90 es ahora la mejor opción para bodas íntimas y ceremonias civiles

Pensar en esos vestidos de novia icónicos que han marcado un antes y un después es pensar en diseños de corte princesa como el de Kate Middleton o el de Grace Kelly, en looks años 60 como el rosa de Audrey Hepburn o en diseños más bohemios y románticos como los de Beatrice Borromeo. En la lista no podría faltar tampoco el slip dress que Carolyn Bessette lució en su boda, una propuesta de Narciso Rodríguez para Nino Cerruti, sencilla, de seda, de corte al bies, con tirantes finos y con el inconfundible sello de la estética años 90. Son precisamente estas creaciones lenceras las que en 2021 han vuelto para quedarse, como opciones elegantes, favorecedoras y alternativas a los modelos más clásicos.

Capaces de encajar como vestidos para la preboda, para ceremonias civiles, celebraciones íntimas, enlaces relajados o como segundo estilismo para una boda de tarde, estos diseños son una apuesta segura y muy cómoda, que debe ir siempre acompañada de looks de belleza muy naturales y accesorios con un punto nocturno. Nadie mejor que las actrices, supermodelos y celebrities de la década noventera para inspirar a las novias que se plantean un modelo satinado para su día señalado. Ellas supieron sentar cátedra en las alfombras rojas, con un minimalismo que era puro lujo y que hoy las protagonistas del gran día y sus invitadas buscan emular. Nombres como Kate Moss y Gwyneth Paltrow fueron incondicionales de estas propuestas, aunque ha habido muchas más mujeres que nos han regalado looks icónicos, incluso en la última década. Jeanne Damas, icono de estilo y creadora de la firma Rouje y Nicole Warne, influencer y fundadora del blog Gary Pepper (sobre estas líneas) son dos de ellas.

El viral

¿Quién? Kate Moss

¿Cuándo? El 31 de enero de 1995 en la gala que celebra anualmente The Council of Fashion Designers of America (CFDA o Consejo de diseñadores de moda americanos).

La clave: Kate Moss es al vestido lencero, lo que Sarah Jessica Parker al modelo Hangisi de Manolo Blahnik: todo un referente y su mejor embajadora. Pocas alfombras rojas de mediados de los años 90 se resistieron a ver a la modelo con un slip dress y es que no hay prenda que haya sabido lucir mejor que esta. Su look más icónico es, quizás, este diseño blanco, de largo tobillero que acompañó de una imponente y sutil gargantilla (tendencia en esta temporada) y unos stilettos negros poco convencionales. En este estilismo se han inspirado numerosos diseñadores nupciales que han hecho del minimalismo su seña de identidad.

El deslumbrante

¿Quién? Gwyneth Paltrow

¿Cuándo? El 29 de marzo de 1995 en la presentación de Jefferson en París, que tuvo lugar en el Teatro París de Nueva York, a beneficio de la French American Foundation.

La clave: La actriz fue una de las que encontró en el slip dress su particular uniforme. Con este diseño de tirante ancho y chal a juego demostró que menos es siempre más. Prescindió de todos los accesorios y, en lo que respecta al maquillaje, el look cara lavada fue su mejor compañero en esta ocasión. Aquella lección de estilo no ha caducado y son muchas las novias que podrían optar hoy por un vestido inspirado en el de la imagen y estar más que favorecidas.

El mini

¿Quién? Sarah Jessica Parker

¿Cuándo? El 24 de octubre de 1997, en unos prestigiosos premios de moda.

La clave: Estilistas y amantes de la moda reconocen que este look de la actriz es difícil de olvidar. Sencillo, ligero y muy ‘mini’, este vestido nude fue toda una revolución en su época y todavía conserva ese halo tan épico como atrayente, pues resulta difícil dejar de mirarlo. El estilismo lo completaban unas elegantes naked sandals dignas de Carrie, protagonista de Sexo en Nueva York. Hoy esas novias sin miedo a nada y algunas de las que se casan por lo civil pueden mirarse en el reflejo de este diseño y sentirse Sarah Jessica Parker por un día (o más de uno).

El de lentejuelas

¿Quién? Gwyneth Paltrow

¿Cuándo? En la gala de los Oscar celebrada el 25 de marzo de 1996.

La clave: La versión más festiva del slip dress la llevaba Gwyneth a esta gala y destacaba por sus incontables lentejuelas, aunque elegantes y nada estridentes. Con aires que rozan lo sexy y un pronunciado escote, este vestido brillante contaba con un pañuelo a juego que protegía a la actriz de los momentos más fríos de la noche. Entre las tendencias de la temporada, el efecto glitter es una de las más buscadas por las novias que celebran bodas íntimas, porque da luz al rostro, al mismo tiempo que invita a todos a celebrar.

El asimétrico

¿Quién? Christy Turlington

¿Cuándo? Era octubre de 1993 y, junto a Helena Christensen y Carla Bruni, desfilaba en París para presentar la colección primavera/verano de 1994 de John Galliano.

La clave: No apto para novias clásicas, el slip dress que Galliano —entonces en uno de los grandes momentos de su carrera— ideó para que la supermodelo llevara sobre la pasarela se encontraba entre lo onírico y lo artístico. Con un suave tono lavanda, reflejos satinados y volantes en escote y tirantes, potenciaba el bonito tono de piel de Christy y marcaba su figura con cortes diagonales y una falda asimétrica. Sin duda, todas aquellas que se planteen añadir color a enlaces informales y prebodas pueden encontrar en esta creación su inspiración más original.

El del escote especial

¿Quién? Courteney Cox

¿Cuándo? En la octava gala benéfica Fire & Ice, el 3 de diciembre de 1997, al lado de Lisa Kudrow y Jennifer Aniston.

La clave: Del tradicional vestido lencero nacieron multitud de declinaciones que exploraban nuevas siluetas, escotes, tirantes y espaldas, pero siempre manteniendo la misma esencia sencilla y satinada, característica de esta prenda. Sucede así con el look que Courteney Cox luce sobre esta alfombra roja, una versión nada clásica del slip dress en rosa, con escote asimétrico, corte princesa y largo hasta el suelo, que acompañó de un peinado ‘bob’ cardado. En 2021 este podría ser un estilismo perfecto para el baile nupcial de las novias más románticas.

El de invitada

¿Quién? Christy Turlington

¿Cuándo? El 10 de diciembre de 1996, en la tradicional gala del Museo Metropolitano de Nueva York, que homenajeaba los 50 años de Dior, acompañada por Calvin Klein.

La clave: Más allá de las propuestas que podrían inspirar a las protagonistas del gran día, existen multitud de vestidos lenceros que resultan actuales, a pesar de los años, para ser la invitada perfecta. Es el caso del memorable diseño burdeos, de tirantes muy finos y tejido fluido, que la supermodelo llevó en el evento de moda por excelencia. En una boda de verano, en horario de tarde o noche, un diseño como este haría triunfar a la mejor amiga de la novia.