Los mejores consejos para organizar una boda con pocos meses de antelación Hablamos con los referentes del sector sobre cómo lograr que la falta de tiempo no suponga un inconveniente

Desde que se inicia la cuenta atrás para una boda, con la pedida de mano o el mutuo acuerdo de los novios, es habitual que la pareja ponga fecha a su gran día. Algunas lo hacen teniendo como referencia lo que un espacio concreto les ofrece, otras tienen muy claro cuándo ocurrirá pero, hay unos terceros, que desean darse el 'sí, quiero' cuanto antes, sin miedo a que la poca antelación pueda condicionar el resultado final. Hacerlo con éxito y evitando que el tiempo sea un hándicap es un arte para el que resulta casi imprescindible contar con un experto en la materia. “Si los novios no tienen mucho tiempo para organizar su boda, el principal consejo que puedo dar es que cuenten con ayuda profesional. Principalmente porque, en la mayor parte de los casos, es la primera vez que se casan y por desconocimiento, no saben a lo que se están enfrentando”. Lo explica Josep Plana, fundador y CEO de La Puta Suegra, la empresa de referencia internacional en organización de eventos responsable de las bodas de Sergio Ramos y Pilar Rubio o Pelayo Díaz y Andy McDougall.

Minimizar riesgos y reducir la presión

Explica Josep que la profesión de event planner es una de las cinco más estresantes del mundo y que por ello es importante dejar actuar a los expertos: “Nadie tiene en cuenta a la hora de organizar una boda la infinidad de variables que pueden ocurrir los días antes, el día de la boda y los días posteriores a esta. Esto puede suponer un desgaste emocional y físico muy alto que desencadenará en que la pareja no disfrute de la boda”. Es por eso que ellos defienden su trabajo como expertos en minimizar riesgos y en aplicar la creatividad más allá del propio día B: “también se tiene que desarrollar en los presupuestos y en la producción”.

El primer paso en el que Josep hace hincapié es en la búsqueda del espacio, aquello que primero se debe acordar cuando hay poco margen de maniobra. “Analizamos y desarrollamos más de 180 puntos de necesidades para saber si un espacio cumple con los mínimos requisitos para que el evento se pueda producir”, nos explica. Es por ello que son muchos los detalles a tener en cuenta en lo relativo a la ubicación, pero por su experiencia creen que es posible organizar un enlace en tan solo tres semanas si existe un equipo preparado para ello: “Realmente se puede organizar una boda increíble en tres semanas siempre que tengas ayuda y esta sea de un equipo de alto rendimiento, con amplia experiencia en producción y creatividad”.

Organizar la boda sobre el papel

Esta perspectiva que apuesta por el soporte profesional también la comparte Ana Campón, wedding planner de Love a tope, empresa de organización de bodas en Andalucía y expertas en destination weddings. A la lista de consejos imprescindibles a tener en cuenta suma, además, algunas propuestas muy prácticas, empezando por lo más sencillo y, en ocasiones, olvidado: “los novios deben organizar sus ideas: qué es lo que quieren y lo que no. También estudiar el presupuesto estimado que tienen para la boda”.

En un siguiente paso, la experta recomienda a los novios buscar sus proveedores más afines, hacer un listado con los preferidos y preguntar sobre su disponibilidad y tarifas. “Una vez tengan toda la información de todos, deben hacer una lista en orden de preferencia, hasta poder elegir uno de cada. En mi opinión, para tener una boda ‘top’, lo importante es que la comida sea buena y el Dj lo dé todo y más”, puntualiza. No deja atrás, tampoco, cuestiones relativas a la decoración, que hablará de la personalidad de los novios. Para acertar transformando el escenario aconseja que ambos se empapen en imágenes de inspiración y siempre “que se dejen aconsejar por profesionales expertos en bodas para hacerse a la idea de lo que quieren”.

Hay áreas de la boda en la que se puede meter la pata si no hay wedding planner para evitarlo. La propia Ana reconoce que para su boda en 2022 seguirá estos consejos, pero contará con ayuda profesional. “Cuando la pareja tenga decididos los proveedores imprescindibles (espacio, catering, foto, video, Dj y música y decoración), será el momento de ponerse con los detalles finales”. En este grupo, indica Ana, entran el transporte, los regalos para invitados o el photocall; partes que son importantes, pero no urgentes.

Enlace exprés

Desde Pasión Eventos, por su parte, confirman que los novios deben ser flexibles y que la visión de un experto es imprescindible en estos casos. Además, se centran en factores importantes que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo: “Si los novios quieren casarse en sábado, tal vez sería recomendable que sea una boda más pequeña, ya que el abanico de lugares aumenta y también seria más sencillo que un catering pueda hacer una boda pequeña de última hora. Si la boda puede ser de lunes a jueves, habría más disponibilidad”. Así, indican, para mayor facilidad se debe evitar: elegir un sábado entre mayo y septiembre, encapricharse de un proveedor en especial y tardar mucho en tomar cada una de las decisiones.

“Si los novios tienen un presupuesto limitado o ajustado sería un inconveniente más a sumar, ya que podríamos encontrarnos el caso de que solo hubiera disponible un lugar que, aunque sea adecuado en estilo y características, se salga del presupuesto inicialmente planteado. Esto también sería extrapolable al resto de proveedores, pero es algo que no podemos saber”, puntualizan. No obstante, aunque pueda haber dificultades, también se dan experiencias inolvidables, por eso recuerdan que es importante no conformarse con lo básico y dejarse guiar. Aunque haya poco tiempo, pueden conseguirse resultados maravillosos. Palabra de experto.