Cressida Bonas desvela cómo encontró su vestido de novia tan solo cuatro días antes de su boda La actriz y exnovia del príncipe Harry fichó su look nupcial ¡en su propio armario!, un diseño que se puede conseguir rebajado en la actualidad

Aunque hay novias que no pueden esperar a enseñar su vestido cuando llega su gran día, otras prefieren guardar para ellas -al menos durante un tiempo- el que siempre se convierte en uno de los detalles más esperados de la ceremonia. Ha sido el caso de Cressida Bonas, cuya boda secreta tuvo lugar el 27 de julio y no ha sido hasta este viernes que ha decidido revelar el look que escogió para su 'sí quiero' con Harry Wentworth-Stanley. Y, lo más curioso es que, por mucho que la tradición anime a que se lleve un diseño nuevo para la ocasión -o en todo caso recuperado de alguna otra boda de la familia por el valor emocional, la actriz que durante dos años fue la pareja del príncipe Harry, optó por reciclar un modelo que había lucido unos años antes ¡ella misma!

De dónde viene el vestido, cuál es su inspiración o cómo fue el flechazo que hizo que la novia se decidiera son algunas de las anécdotas que rodean el que es uno de los looks más importantes de nuestra vida. Y, la historia de Cressida no podría parecernos más peculiar ahora que por fin la ha compartido. Hasta ahora, la intérprete se había esforzado en mantener la ceremonia lo más privada posible. La única imagen que se vio del convite fue la que subió el hermano de la artista, en la que los recién casados aparecen cabalgando de espaldas. En ella se puede apreciar un vestido blanco que se trataría de un modelo que estrenó en una jornada de trabajo como ella misma ha admitido en un artículo que ha publicado la revista británica The Spectator.

Búsqueda a contrarreloj

Si por lo general se recomienda empezar con la búsqueda del vestido por lo menos un año antes del enlace -para que haya tiempo suficiente de confeccionarlo o modificarlo poco antes y que quede perfecto a la novia-, Cressida batió récord de velocidad al dar con él ¡unos días antes de su boda! "Cuatro días antes del gran día, me recorrí todo Oxford Street buscando un vestido de novia. Como no encontré nada, recordé un viejo vestido de Whistles que llevé para un videoclip de James Arthur. Volví a casa y encontré el polvoriento diseño al fondo de mi armario. Después de plancharlo lucía como si fuera nuevo", afirmaba la actriz en el artículo.

Un diseño de edición limitada

Fue en 2017 cuando Cressida, convertida en una presentadora de televisión, compartía cámara con el cantante para grabar el vídeo musical de Naked. Aunque lo conservó durante tres años en su armario, lo cierto es que sigue disponible en la página web de la tienda, la prueba de que es un diseño atemporal que sigue triunfando entre mujeres originales y románticas. Bautizado como Guinevere, y rebajado de 661,47 euros a 429,55 euros, la creación de cuello halter con volantes y flores bordadas es "una elección preciosa para novias modernas. Moderno y femenino, este diseño de edición limitada te asegurará una entrada espectacular en tu gran día", afirman desde la marca.