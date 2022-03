La inesperada conexión del anillo de compromiso de Cressida Bonas con la Casa Real Británica

Ya es habitual que muchas parejas anuncien su compromiso a través de sus redes sociales. Las influencers María Pombo o Alexandra Pereira utilizaron este medio para avisar a sus seguidores de sus respectivos enlaces y, el 19 de agosto, el aristócrata Harry Wentworth-Stanley empleó su perfil para hacer oficial su compromiso con Cressida Bonas. Un texto muy breve y una imagen junto a la exnovia del príncipe Harry bastaron para generar varios miles de likes y una gran repercusión en la prensa internacional. Pero lo más observado en este tipo de instantáneas no son los novios, sino el anillo. La joya que Cressida luce en su mano izquierda está elaborada con oro, rubíes y diamantes. Una pieza de inspiración vintage que encierra una curiosa relación con la Familia Real Británica.

Una entrevista publicada por The Telegraph confirma que la firma de joyería Bear Brooksbank ha sido la encargada de diseñar este exclusivo anillo. Y es en su creadora, Bear, donde radica la clave que conecta esta joya con la Casa Real. Tal como explica HELLO! la diseñadora de joyas es prima de Jack Brooksbank. Jack se convirtió en el marido de Eugenia de York cuando, el pasado 12 de octubre, la pareja se dio el 'sí, quiero' en el Castillo de Windsor. Además, se rumorea que Cressida y Bear son grandes amigas, algo que no sería extraño dada la elección de la firma para la creación de una joya tan importante.

Más allá de la relación entre Cressida y la diseñadora, se ha desvelado que el anillo está compuesto por un gran diamante central, rodeado por una fila de rubíes y otra de diamantes más pequeños. Una pieza diferente que reaviva la tendencia de las joyas de inspiración vintage. Tal como explicaba la diseñadora al medio, se trata de un diseño interesante, diferente, pero clásico al mismo tiempo. Y es que no podemos olvidar que, según un estudio elaborado por Tiffany & Co., una mujer mira su anillo de compromiso cerca de un millón de veces a lo largo de su vida. Un motivo por el que los expertos recomiendan optar por diseños atemporales.

Lo que no ha trascendido es el valor de la joya. Algunas de las piezas de la firma pueden alcanzar los 25.000 euros, un precio muy inferior al que los expertos dieron al de Meghan Markle. Aunque tampoco se llegó a confirmar el precio de su anillo de compromiso, hay quien lo cifra en 100.000 euros, una cuantía que no alcanzaría el de Cressida.