Vestidos con bolsillos, los más buscados por las novias con actitud

No hace falta nada más que echar un vistazo a los looks de invitada de las celebrities de Hollywood para darse cuenta de que la moda no solo es cíclica sino que es capaz de cruzar sus propios límites para adecuarse a terrenos antagónicos como, por ejemplo, el nupcial. ¿Quién iba a imaginar que el vestido más comentado de Bella Hadid en Cannes iba a tener su propia versión para novias? Las siluetas, los escotes y los pequeños detalles que hacen especiales estos estilismos se repiten cada temporada en las pasarelas bridal del mundo para vestir a las novias como divas del Séptimo Arte. La última incursión de la moda en la industria nupcial han sido unos bolsillos laterales que protagonizaron los looks de actrices como Kirsten Dunst, Chloé Morëtz o Chrissy Teigen en anteriores galas de los Oscar.

No solo han sido apariciones puntuales sobre la red carpet del Teatro Dolby, a la que se han sumado en la última edición Olivia Colman, Sarah Paulson o Gemma Chan, también lo avalan las cifras. Según acaba de revelar un informe sobre bodas realizado por Lyst, las búsquedas del concepto 'vestidos con bolsillos' han aumentado un 83 % en los últimos meses. Para recopilar los resultados, este buscador global de moda ha analizado el comportamiento online de más de 5 millones de usuarios al mes que miran, buscan y compran artículos de moda en 12.000 diseñadores y tiendas online. Este hito coincide, además, con una imagen de una novia que se hizo viral. Tanto ella, Eve Paterson, como sus damas de honor, posaban con las manos dentro de los bolsillos de sus vestidos en un emotivo momento que, sin pretenderlo, dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

El detalle de los bolsillos está cada día más presente en todo tipo de vestidos. No faltan en los diseños camiseros, que también tienen su versión nupcial, o en aquellos ligeros que inspiran verano. En el caso de los looks de invitada y los que vemos en los vestidos de novia suelen cumplir un mismo requisito: se sitúan en los laterales y en siluetas de corte princesa, muy ceñidas por arriba y voluminosas por abajo. De hecho, se da un mismo patrón en diseños de escotes palabra de honor o sus derivados sin tirantes, ya que ayudan a enmarcar el comienzo de la cintura, prescindiendo de otros detalles de plena tendencia en los vestidos de novia como el cinturón. Así ocurre en este diseño Mikado con aplicaciones de pedrería sobre el pecho, de la nueva colección de Pronovias.