Los vestidos de novia ‘efecto Angelina’ por los que suspiraría Bella Hadid

Aunque hayan pasado ya 7 años, nadie podrá olvidar la imagen de una imponente Angelina Jolie posando sobre la alfombra roja de los Oscar en el año 2012. En aquella ocasión, la actriz dejó para la historia de la moda un impresionante vestido negro de terciopelo firmado por Versace, cuya abertura infinita y su pierna al descubierto acapararon todos los titulares. Desde entonces, cada vez que vemos a una celebrity con un diseño de corte similar, se nos hace difícil no evocar una y otra vez su recuerdo, tal y como sucedió en 2016 y, esta vez, sobre la alfombra roja de Cannes. El festival de cine francés fue el escenario del despegue definitivo de la modelo Bella Hadid, que dejó al público boquiabierto con una abertura lateral tan pronunciada y exitosa que hasta las firmas nupciales se han aventurado a lanzar su propia versión.

Este look de femme fatale ayudó inconscientemente a consolidar la trayectora profesional de la menor de las Hadid. Mientras su hermana Gigi ya triunfaba alrededor del mundo, la carrera de Bella comenzaría un ascenso meteórico con tan solo 19 años y gracias a uno de los vestidos más espectaculares que se ha visto en el famoso festival de la Costa Azul. En color rojo, de satén, con escotazo en forma de 'v' y un corte en la falda que dejaba la pierna al descubierto casi hasta la altura de la cintura, el modisto francés Alexandre Vauthier encumbró para siempre a la joven californiana durante el estreno de la película The Unknown Girl.

Si bien los vestidos de novia tienden más a las formas románticas con un punto de recato, la nueva colección de la firma Dana Harel ha llegado para romper los esquemas. Entre las propuestas primavera-verano 2019 de Wild Flowers ('Flores Silvestres', como se llama la colección), encontramos un arriesgado diseño por el que suspiraría la mismísima Bella Hadid. Uno de escote asimétrico y con una abertura infinita que ella sabría defender tan bien. Esta diseñadora israelí se caracteriza por idear vestidos ultrafemeninos, con tejidos y detalles de lujo que consiguen hacer de sus diseños pequeñas piezas de Alta Costura.

El ejemplo perfecto lo tenemos en otro de sus vestidos, un diseño que pertenece a su anterior colección Morning Star. Sus meticulosos bordados-joya con motivos florales lo convierten en una pequeña obra de arte que hacen de él un diseño bohemio y con un tono más relajado que el anterior. Sin embargo, sigue las mismas directrices en su corte: escote asimétrico y una abertura infinita que deja al descubierto la totalidad de la pierna al caminar. Además, sigue una de las tendencias más punteras actualmente en el mundo nupcial. Y es que la lencería se ha propuesto romper sus propias barreras para fundirse en los vestidos de novia de primavera, dejando a la vista unas prendas que antes quedaban relegadas a la más estricta intimidad, como bodies, braguitas o corsés.

Por el enorme parecido de su atrevido corte y sus minuciosos detalles, este look de pedrería nos lleva a echar la vista atrás al año 2017 para rescatar otro de esos looks de Bella Hadid que consiguieron dejar sin palabras al público de Cannes. Esta vez fue en su llegada a la gala anual amfAR, donde demostró por segundo año consecutivo que su relación con los vestidos de infarto no quedaba aquí. La modelo estadounidense sabe lo que es defender unos diseños naked con aberturas infinitas que sientan como un guante a las privilegiadas que, como ella, superan el umbral del 1,75 centímetros de altura y pueden presumir de piernas kilométricas. Al igual que el anterior vestido que hemos visto de Dana Harel, este diseño firmado por Ralph and Russo tampoco admitía ropa interior. Tan solo un culotte en tonos perla y unos estratégicos bordados-joya fueron suficientes como para vestir a la modelo y encumbrarla aquella noche al top 10 de las más elegantes.