¿Es Irina Shayk o Kim Kardashian? La modelo sorprende con su look más futurista

Estos días se celebra en California el famoso festival de Coachella, en el cual, edición tras edición, es habitual ver a numerosas celebrities disfrutar de la música, así como de la moda. Este evento se ha convertido en un auténtico despliegue de tendencias festivaleras que sirven de inspiración para millones de personas en todo el mundo, y ha llegado a crear un estilo propio del que rostros conocidos como Vanessa Hudgens o Alessandra Ambrosio son pioneras. Otra de las habituales de este evento es Irina Shayk, quien, en los últimos tiempos, ha dejado a un lado la tradicional estética bohemia del festival en favor de conjuntos más roqueros. El último de ellos ha conectado directamente con el armario futurista de Kim Kardashian, con quien, a primera vista, hemos confundido a la modelo al ver las fotos.

VER GALERÍA

Irina muestra su imagen más cañera

La top rusa ha asistido a una de las fiestas con motivo de Coachella con un total look negro que nos ha puesto difícil reconocerla. Ha escogido un minivestido negro entallado que dejaba su espalda al aire, el cual ha combinado con unas cangrejeras de plataforma y calcetines a juego. Completaba con unas maxigafas de sol que tapaban gran parte de su rostro, un accesorio que, sumado al peinado -una coleta alta y pulida-, nos recordaba totalmente a Kim Kardashian.

- Todas las tendencias festivaleras del primer fin de semana de Coachella

VER GALERÍA

El look futurista de Kim

La famosísima empresaria estadounidense ha hecho de las gafas de sol más excéntricas y futuristas una de las señas de identidad de su armario los últimos años, y adora llevarlas con el rostro despejado como ha hecho Irina. Además, el negro es, sin duda, su color fetiche, puesto que, aunque ha lucido prendas de todo tipo de tonos y acabados, los diseños oscuros con efecto segunda piel son sus preferidos, especialmente si son combinados con accesorios a juego y calzado cuanto más llamativo, mejor.

VER GALERÍA

Aunque, como decimos, en el último look de Irina su parecido con Kim es más evidente que nunca, esta conexión no es nueva. En los últimos meses, la modelo ha mostrado una evidente evolución de su armario hacia prendas más cañeras. Siempre ha adorado los básicos atemporales, pero ahora busca transformarlos para darles un aire cañero mediante detalles diferenciadores como accesorios impactantes o looks de belleza que no pasan desapercibidos.