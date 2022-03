Eva González y Ana Portillo Domecq, unidas por el top 'brilli' que no necesita accesorios ¿Demasiado pronto para pensar en Navidad? Ambas nos han enamorado con esta favorecedora prenda que anima cualquier look

Este último año y medio hemos visto cómo nuestras vidas cambiaban drásticamente debido a la situación sanitaria, lo que ha repercutido en prácticamente todos los sectores, incluido el de la moda. En 2020 el estilo homewear vivió un auténtico auge, y es que el teletrabajo y la ausencia de planes elegantes hizo que los leggins, las sudaderas y los conjuntos de punto se convirtieran en nuestros básicos para el día a día. Sin embargo, ahora que poco a poco vamos recuperando cierta normalidad, los diseñadores nos proponen el extremo contrario, buscar el brillo y la ilusión mediante tejidos llamativos y prendas que no pasen desapercibidas. Buena nota de ello han tomado Eva González y Ana Cristina Portillo Domecq, quienes han coincidido con el mismo top español, un modelo deslumbrante que no necesita accesorios.

Momento de brillar

Hace unas semanas, la presentadora anunciaba la nueva temporada de La Voz con unas imágenes promocionales que distaban mucho de las de anteriores ediciones, dejando a un lado los looks roqueros en negro aunque manteniendo esa estética rompedora. De esta forma, presumía de cuerpazo con unos entallados pantalones metalizados en tono champán que combinaba con un top a juego, un diseño de cuello alto y manga larga cuajado de lentejuelas. Al más puro estilo 'burbuja Freixenet', la andaluza aumentaba nuestras ganas de arreglarnos y salir a disfrutar.

También para un look de día

Hace unos días, Ana Cristina Portillo Domecq -quien este fin de semana triunfaba con su look en la boda de su hermana Claudia- tomaba el relevo de Eva y brillaba con el mismo top en la presentación de lo nuevo de The 2nd Skin Co., casa que precisamente firma esta prenda. La hija de Fernando Portillo y Sandra Domecq optaba por una versión muy similar a la de la presentadora pero en un tono más dorado, y la combinaba con un pantalón de pinzas camel para conseguir asimismo un favorecedor total look que estilizaba su figura.

Como decimos, el top es una de las prendas pertenecientes a la colección AD-HOC de esta marca española que cada vez tiene más peso en la alfombra roja y que ha llegado a conquistar a la reina Letizia. En el desfile otoño/invierno 2021-2022 se presentó en su versión en negro pero se encuentra a la venta en otras tonalidades como burdeos, plateado o las que han lucido Eva y Ana Cristina.