¿No te gustan los 'shorts' vaqueros? Apuesta por estas otras alternativas de pantalón corto

Si el código de vestuario de tu trabajo te impide ir con shorts vaqueros o si no te sientes cómoda con este básico estival, esta temporada lo tendrás muy fácil para encontrar alternativas igual de versátiles que el pantalón corto denim. Desde las ubicuas bermudas que han conquistado a Ana Boyer, hasta los siempre cómodos modelos de lino, perfectos para combinar con camisas y blusas estampadas, en el verano de 2021 se multiplican las opciones con las que decir adiós a vestidos y faldas. Fichamos los diseños más apetecibles del Street Style para inspirarte a la hora de construir tu conjunto urbano o de playa, lo bueno de estos top looks con pantalón corto es que se adaptan a casi cualquier situación. Pulsa el play y no te pierdas el último vídeo.

