Si no te gusta llevar pantalones muy cortos, este look de Ana Boyer es perfecto para ti La empresaria ha compartido con sus seguidores un estilismo con las bermudas de cuero que reinventan el concepto de 'short'

Apenas se asoma el calor, comenzamos a contemplar posibles alternativas a la falda o al vestido con intención de alejarnos de la monotonía. Sin embargo, las mujeres que no encontramos un aliado de estilo en el pantalón corto nos vemos cada año en una compleja encrucijada. Para este dilema, Ana Boyer ha dado con la clave, gracias a las bermudas que marcan cintura y son capaces de elevar cualquier look casual . En 2020, esta versión formal del pantalón corto mantuvo su vigencia más allá del verano, siendo sujeto de nuestros estilismos de invierno. Su versatilidad, una difícil de conseguir con shorts vaqueros o minifalda, ha permitido que esta trascienda el calendario de tendencias, así como los códigos de vestimenta. La empresaria, cuyo estilo clásico se desmarca de los excesos, pone a prueba las bermudas más cañeras (con truco añadido) para demostrar que esta pieza puede resultar tan elegante como un vestido y mucho más favorecedora que su versión micro.

El sustituto favorecedor del short

Más de una se sentirá identificada con la sensación de evitar los pantalones cortos por sus escasos dotes estilísticos. Si bien no es la pieza de moda por excelencia, las expertas internacionales han sabido dar un giro de tuerca a la situación revitalizando su versión tanto más larga en diversos tejidos, como el tweed o la piel. Ana Boyer se ha sumado recientemente a la propuesta con su propio ejemplar de cuero, cuyo punto fuerte es el beneficioso diseño paper bag. Su característico corte holgado, el talle alto y esa cintura que ajusta la tela aparentemente sobrante los ha convertido en compra obligatoria para las mujeres que buscan definir cintura y sumar centímetros de pierna sin necesidad de llevar los shorts cortos cortísimos.

- Ana Boyer y Sandra Gago inspirarán tu próximo look de invitada

Se trata de las bermudas de tiro alto Kate, de Ba&ash, que la misma firma incluye en su catálogo como parte de un estilismo western de blusa romántica y botas cowboy, sugerencia que Ana Boyer ha seguido al pie de la letra. La prenda está confeccionada en cuero, material que potencia su elegancia, y consiste en un diseño de cinturilla paper bag con dobladillo vuelto y bolsillos amplios laterales.

Los nuevos favoritos de Ana Boyer

La empresaria ha conseguido el equilibrio ideal entre llevar pantalones cortos (sin por ello recurrir al short veraniego) y conseguir un look que funciona en ocasiones formales e informales, cambiando únicamente el calzado. Hazte con sus dos prendas multiusos, de la firma Ba&Ash, que darán de sí más allá del entretiempo.

Copia su look a la perfección

La economista se resiste aún a dejar las botas western en el armario, en vista de sus ventajas en conjunto con las bermudas de tiro alto. Si quieres emular su estilo, combinando lo cañero con lo elegante, apuesta por la blusa blanca con cuello victoriano y volantes, de La Redoute Collections; las bermudas de piel, de Scalpers, y las botas cowboy de napa rebajadas, de Cortefiel.

Nuestra propuesta para esos días de verano

Con el alza extrema de las temperaturas, especialmente si nos apetece un plan de playa, es comprensible que las mangas largas y los tejidos gruesos se queden dentro del armario hasta septiembre. No por ello, sin embargo, el estilismo de Ana Boyer pierde vigencia. Si no te fascinan los pantalones cortos, pero quieres inspirarte en su elegante look con pantalón corto, combina la blusa sin mangas de cuello redondo con volantes y bordados, de Only, con las bermudas fluidas de tiro algo, de Vero Moda, ambas disponibles en El Corte Inglés.

