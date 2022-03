Raquel Meroño y Laura Sánchez: duelo de estilo con el básico que más estiliza

La noche madrileña comienza a recuperarse gracias a las medidas de seguridad, que permiten que los eventos puedan volver a celebrarse. El estreno de La última tourné ha sido la prueba de esto, ocasión en la que rostros más conocidos se han dado cita en el Teatro Calderón para apoyar a Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández o Alaska en su nueva comedia musical, su último proyecto. De entre todos los originales looks que han pasado por el photocall, hay dos que han conseguido conquistarnos, ya que parecen confirmar que una tendencia comienza a apoderarse de las ocasiones más especiales de la temporada: el pantalón negro. Han sido Raquel Meroño y Laura Sánchez, dos de las concursantes de la nueva edición de Masterchef Celebrity (aunque esta última se haya despedido ya de los fogones) las que se han decantado por el que es uno de los básicos del armario que más estiliza. Eso sí, ambas han conseguido demostrarnos como la prenda es también un diseño tan versátil que lo mismo puede funcionar en una mezcla minimalista o en una más cañera.

Y es que cada una de ellas ha elegido una versión completamente distinta del rey del armario, lo que demuestra que da igual el estilo o la anchura de la prenda: es un éxito asegurado. Empezamos por Laura, quien escogió una combinación al más puro estilo años 2000 al combinar un pantalón ajustado de talle bajo con un chaleco negro a modo de top. El bajo, ligeramente suelto y arrugado, le daba un toque desenfadado al look final. Aunque combinándolo con la prenda sin mangas recibiría el visto bueno de Victoria Beckham, quien ha lucido combinaciones prácticamente idénticas.

Estilo masculino + tacones

¿El toque final de su conjunto de inspiración masculina? Unos zapatos Oxford de cordones con tacón ancho. No se nos ocurre un broche más perfecto para el look teniendo en cuenta que es un diseño a caballo entre el armario de hombre y de mujer. Con el complemento, la modelo remató su estilismo monocolor. Aunque no permitió que, al ser negro por completo, resultara demasiado sobrio. La hebilla del cinturón, en color dorado, a juego con los pendientes de aro, sumaban puntos de elegancia.

Mezcla rockera con pantalones anchos

¿Es posible crear un look cañero con unos pantalones acampanados? Raquel opina que la respuesta es más que afirmativa. Su mezcla para la noche de estreno empezó por el gran básico, por supuesto: unos palazzo de talle alto con los que se aseguró de que su silueta se estilizara al máximo. También añadió una blusa roja de manga larga (hábilmente combinada con el pintalabios) y una cazadora de cuero. Viendo la mezcla final (y su melena con ondas) es imposible no pensar en las combinaciones que llevaban los componentes de Queen al inicio de su carrera, ya que las anchuras en forma de 'A' combinadas con cazadoras eran la tendencia del momento. El toque roquero final lo pusieron unos botines de tacón ancho. Un resultado muy cómodo y sencillo de imitar al unir varios imprescindibles del fondo de armario.