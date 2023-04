La divertida respuesta de Barbara Palvin cuando le preguntan por su compromiso con Dylan Sprouse

Fue en 2017 cuando, después de conocerse en una fiesta, Barbara Palvin decidió seguir a Dylan Sprouse en Instagram, tras lo que él decidió mandarle un mensaje privado preguntándole si quería quedar y dejándole su número de teléfono. Sin embargo, ella tardó nada menos que seis meses en contestar, y, para el momento en el que lo hizo, el actor estaba a punto de emprender camino a China para rodar una película que le mantendría alejado de Estados Unidos durante otro medio año. Así que después de hablar durante algunas semanas, la modelo de Victoria's Secret decidió viajar al otro lado del mundo para su primera cita y el resto... ¡es historia!

Ahora, ambos conforman una de las parejas más buscadas de cada alfombra roja y son un auténtico icono de amor millennial, por lo que no sorprende que los rumores acerca de una posible boda que suenan desde hace semanas hayan revolucionado a sus fans.

VER GALERÍA

¿Boda a la vista?

Hace un par de semanas saltaba la noticia de que habían decidido dar un paso más en su relación al comprometerse, o eso confirmaba una fuente cercana a la pareja a Entertainment Tonight. "Han estado enseñando el anillo y están muy contentos", aseguraba, añadiendo que: "Siempre se muestran muy enamorados, pero están más felices que de costumbre. Están deseando empezar este nuevo capítulo juntos". Sin embargo, la reacción de la modelo al ser preguntada por este tema ha vuelto a despertar las dudas.

- Barbara Palvin y Dylan Sprouse, el amor improbable que empezó con un 'ghosting'

VER GALERÍA

Barbara ha sido vista saliendo de hacer la compra por las calles de Beverly Hills, donde los fotógrafos no han dudado en preguntarle acerca de su compromiso. ¿Su respuesta? Enseñar a cámara su mano izquierda... sin anillo alguno. No sabemos si el compromiso es real pero están arreglando la joya -algo muy habitual tras la pedida de mano-, si han decidido casarse pero aún no ha habido diamante, si simplemente ha querido prescindir de él ya que no encajaba con el look deportivo de chándal y zapatillas o si lo de la futura boda es, simplemente, un rumor.

VER GALERÍA