Barbara Palvin y Dylan Sprouse, el amor improbable que empezó con un 'ghosting' La pareja se conoció en una fiesta en 2017 pero no comenzaron a salir hasta el año siguiente

Dylan Sprouse había tenido tiempo a formarse una carrera en Disney Channel, dejarla y volver al cine cuando en 2017, con solo 25 años, conoció a una chica en una fiesta en Nueva York. No era cualquiera, era la modelo y actriz Barbara Palvin, un año menor que él pero ya convertida en una de las maniquís más populares del momento. Fue el comienzo de una historia de amor improbable, por la que muy pocos apostaban y que tenía la barrera del lenguaje (ya que ella es húngara) y aún no dominaba el inglés, que se ha terminado convirtiendo en una de las relaciones más estables de su generación en Hollywood. Ahora rondan tienen 30 y 29 años, viven juntos, felices y enamorados entre la Gran Manzana y Los Ángeles, convertidos en el mejor apoyo que su pareja podría tener.

Todo empezó con una serie de casualidades que, en vez de acercarles el uno al otro, les alejó. Después de conocerse en la mencionada fiesta en 2017, Barbara Palvin decidió seguir a Dylan Sprouse en Instagram, un movimiento de lo más frecuente de la mañana siguiente a un encuentro social, y no le dio más importancia. Sin embargo, el protagonista de Hotel, dulce hotel dio un paso más y le escribió diciendo: "Oye, no sé cuanto tiempo estás en Nueva York pero deberíamos quedar si quieres, aquí tienes mi teléfono". Un mensaje directo que, pese a mostrar una intención clara por verse, no fue contestado en seis meses, tal y como contó el intérprete en W Magazine.

Podría decirse que Barbara Palvin le "dejó en leído" y le hizo ghosting (ignorar a alguien que, posiblemente, tiene intenciones románticas) a Dylan Sprouse, puesto que lo hizo intencionalmente: "Sabía que no estaba en condiciones en ese momento y quizás en mi interior sabía que podía ser algo más". Para el momento en el que respondió el mensaje, el actor estaba a punto de emprender camino a China para rodar una película que le mantendría alejado de Estados Unidos durante seis meses. Así que después de hablar durante algunas semanas, la modelo de Victoria's Secret decidió viajar al otro lado del mundo para su primera cita.

El resto es historia, y la oficializaron exactamente donde empezaron: en Instagram, con motivo del cumpleaños de Dylan Sprouse, Barbara publicó una tierna felicitación que dejó a todos sus fans sorprendido. Empezaron poco a poco, de hecho la modelo dijo inicialmente que no quería tener una relación exclusiva con el actor como él sí había expresado que quería, pero finalmente cambió de opinión. No solo eso, sino que casi un año después del comienzo de su noviazgo estaban a punto de mudarse juntos pero la maniquí aún no había conocido a Cole Sprouse, el hermano de su novio y protagonista de Riverdale. Como la serie se filma en Vancouver (Canadá) y los tres son personas muy ocupadas, sus agendas les había impedido coincidir.

La pareja tiene muchos gustos en común, pero la principal es el sentido del humor que comparten. Además, han sido un enorme apoyo el uno para el otro, viajando por el mundo siempre que fuera necesario para estar juntos a pesar de sus agendas. Dylan continúa actuando, pero también tiene otros negocios en los que centra su atención en el día a día y que le permiten mantener su nivel de vida sin continuar inmerso en la rueda de Hollywood de rodar, promocionar, descansar, que resulta algo difícil de compatibilizar con la rutina sobre la pasarela.