¡Ya es mamá ! Clara Alonso anuncia el nacimiento de su bebé con una tierna imagen

¡Enhorabuena! La modelo Clara Alonso ya es mamá. Una feliz noticia que tiene lugar tan solo dos semanas después de que anunciara su embarazo, con el que sorprendió a todos sus seguidores tras mantenerlo en secreto. Para dar a conocer el nacimiento de su primer hijo del que todavía se desconoce si es niño o niña, la madrileña, casada con el financiero neoyorquino Robert Serafin desde 2017 y una de las pocas españolas que ha conseguido desfilar para la firma de lencería Victoria's Secret (lo consiguió en el fashion show de 2008), ha publicado una tierna imagen del piececito del recién nacido en su mano. "La Navidad llega pronto este año", comparte junto a esta fotografía.

El pasado 1 de diciembre, Clara Alonso sorprendia a todos seguidores en su perfil social. La modelo había dejado de publicar en su muro principal desde el pasado 13 de marzo. Sin embargo, su retorno no pudo ser más impactante, pues compartió una imagen en la mostraba una abultada tripita que dejaba al desnudo. Confirmaba así la feliz noticia de que se convertiría en mamá y muy pronto, dado lo evidente que era su embarazo. Ayer mismo, compartía unas polaroids en las que posaba de forma similar para adelantar que se encontraba ya en la semana 40. Ni 24 horas después, llega la imagen del piececito de su bebé que ha enloquecido a todos sus seguidores.

Sobre Clara Alonso

Ni ella misma se lo imaginaba, pues fue fruto de la casualidad que un cazatalentos se cruzara en su vida y le abriera las puertas del mundo de la moda. Clara Alonso (21 de septiembre de 1987, Madrid) se encontraba en un café y él no dudó en ver que tenía posibilidades para triunfar en una pasarela y frente al objetivo de un fotógrafo. Y no erró en su intuición, pues su consagración internacional como modelo de éxito no se hizo esperar. E ironías del destino, y como confesaba a HOLA.com hace unos años: “Nunca me planteé ser modelo; surgió la oportunidad”. Y la oportunidad se convirtió en la ilusión de su vida: ser una referencia entre las modelos españolas". Un estatus que se afianzó al ser elegida para desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2008 que se celebró en Miami. Su fichaje fue histórico, pues, desde 1999, no había desfilado una española en este evento y, para más señas, en este selecto grupo solo figuraban tres nombres hasta esa fecha: Helena Barquilla, que desfiló en 1995; Esther Cañadas, en 1997; y Eugenia Silva, en 1998 y 1999. Posteriormente, se uniría a ellas Blanca Padilla, (se subiría a esta pasarela en 2014 y 2017).