La preciosa imagen con la que Clara Alonso ha anunciado el nacimiento de su segundo hijo

Hace tan solo dos semanas, Clara Alonso sorprendía al publicar una imagen presumiendo de barriguita, instantánea que no dejaba lugar a dudas y evidenciaba que estaba esperando su segundo hijo. La modelo seguía de esta forma la estrategia de su primer embarazo al esperar hasta apenas unos días antes del parto para anunciar su estado, y, ahora, una quincena después, ha confirmado la llegada al mundo del pequeño con una tierna fotografía de ambos.

La instantánea más entrañable

"Bienvenido a casa, Charlie 💙 Te queremos mucho" ha escrito Clara junto a una imagen del recién nacido y otra de ella sosteniéndole en brazos todavía en el hospital. De esta forma, no solo ha confirmado su nacimiento sino que también ha desvelado el sexo y nombre del bebé, algo que hasta ahora no se sabía. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de mensajes tanto de fans como de amigas y compañeras de profesión: "Felicidades cariño!!!! ❤️❤️❤️" ha escrito Paula Echevarría, "Es precioso, ¡enhorabuena! 🤍🤍🤍" ha comentado Lindsay Ellingson, "Felicidades Clara!!!!!" ha respondido Mar Saura.

Un posado con sabor a 'deja vu'

Curiosamente, la modelo desvelaba sus dos embarazos de forma prácticamente idéntica, con posados en sus redes en los que lucía prácticamente el mismo look, un top deportivo de Calvin Klein en blanco y vaqueros rectos desabrochados. Además, siempre discreta en redes, estuvo sin publicar nada durante meses en ambos casos, pudiendo ocultar a la perfección su estado.

Este es el segundo hijo de la modelo, que está casada con Robert Serafin tras comprometerse en mayo de 2016. Clara contrajo matrimonio con el financiero neoyorquino en Madrid el 3 junio de 2017, una boda a la americana con celebración made in Spain que recogió en sus páginas de forma exclusiva la revista ¡HOLA! Tras el enlace, ambos eligieron la isla griega de Santorini como destino de su luna de miel.