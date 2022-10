¡Sorpresa! Clara Alonso anuncia su segundo embarazo

Hace casi dos años Clara Alonso sorprendía con una impactante publicación en sus redes en la cual, después de meses de ausencia digital, posaba desvelando su gran secreto: ¡estaba embarazada de su primer hijo! Con una preciosa imagen mostraba su avanzado estado, ya que le quedaban apenas un par de semanas para dar a luz. Ahora, cuando su pequeño William está a punto de soplar dos velas, ha repetido estrategia y ha subido una series de instantáneas que dejan claro que le queda muy poquito para ver la cara a su segundo hijo.

VER GALERÍA

-Clara Alonso presenta a su 'bebé arcoíris' y revela el nombre que han elegido

Un posado con sabor a 'deja vu'

"Mama x2" ha escrito junto a estas fotografías en las que, curiosamente, lleva prácticamente el mismo look que la vez anterior, un top deportivo de Calvin Klein en blanco -en su primer embarazó lo eligió negro- y vaqueros rectos desabrochados. Además, en esta ocasión ha lucido también una camisa blanca, aunque la ha dejado caer hasta los antebrazos, y ha tenido un invitado de categoría: su primogénito, el pequeño William. Desde el pasado 31 de julio no había actualizado su perfil, por lo que no le ha resultado difícil esconder la barriguita como sí les ocurre a otras celebrities más activas en el plano digital.

Una boda a la americana en Madrid con Robert Serafin

Este será el segundo hijo de Clara Alonso, que está casada con Robert Serafin tras comprometerse en mayo de 2016. La modelo contrajo matrimonio con el financiero neoyorquino en Madrid el 3 junio de 2017, una boda a la americana una celebración made in Spain que recogió en sus páginas de forma exclusiva la revista ¡HOLA! Tras el enlace, ambos eligieron la isla griega de Santorini como destino de su luna de miel.

VER GALERÍA

Sobre Clara Alonso

Ni ella misma se lo imaginaba, pues fue fruto de la casualidad que un cazatalentos se cruzara en su vida y le abriera las puertas del mundo de la moda. Clara Alonso (21 de septiembre de 1987, Madrid) se encontraba en un café y él no dudó en ver que tenía posibilidades para triunfar en una pasarela y frente al objetivo de un fotógrafo. Y no erró en su intuición, pues su consagración internacional como modelo de éxito no se hizo esperar. E ironías del destino, y como confesaba a ¡HOLA! hace unos años: “Nunca me planteé ser modelo; surgió la oportunidad”.

Y la oportunidad se convirtió en la ilusión de su vida: ser una referencia entre las modelos españolas". Un estatus que se afianzó al ser elegida para desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2008 que se celebró en Miami. Su fichaje fue histórico, pues, desde 1999, no había desfilado una española en este evento y, para más señas, en este selecto grupo solo figuraban tres nombres hasta esa fecha: Helena Barquilla, que desfiló en 1995; Esther Cañadas, en 1997; y Eugenia Silva, en 1998 y 1999. Posteriormente, se uniría a ellas Blanca Padilla, (se subiría a esta pasarela en 2014 y 2017).