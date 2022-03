¡Está embarazada! La modelo Clara Alonso sorprende en su retorno

El baby boom que está experimentando el mundo de la moda entre sus modelos no cesa. Hace pocos días, Karlie Kloss confirmaba que estaba esperando un bebé. Feliz espera que su marido, Joshua Kushner, recogió en una publicación donde la estadounidense mostraba su tripita con un posado en bikini. Semanas atrás, Emily Ratajkowski también confirmaba su embarazo con lo que ella también se unía a este grupo de futuras mamás, entre los que también figuran Romee Strijd, Elsa Hosk o Rianne Ten Haken. Ahora, un nueva mujer se une a ellas, la española Clara Alonso , casada con Robert Serafin, que acaba de sorprender al posar embarazada; por lo que se prepara también para la llegada de su primer hijo.

Clara Alonso ya luce un embarazo muy avanzado

Desde el pasado 13 de marzo, Clara Alonso no actualizaba su muro principal de su perfil social en Instagram. Un distanciamiento de la redes que hizo que muchos se cuestionaran la razón que le había llevado a su 'desaparición'. Sin embargo, con su última publicación, la modelo española despeja todas las dudas. En la fotografía, podemos verla de perfil con un cropped top de Calvin Klein y unos vaqueros. Un look que deja al descubierto su figura que muestra un embarazo muy avanzado. "Así es cómo ha pesado mi cuarentena", comenta junto a esta instantánea. Rápidamente, las reacciones de compareños de profesión y amigos no se han hecho esperar. Joana Sanz, Cristina Tosio, River Viiperi, Paula Echevarría, Dalianah Arekion... Todos han querido enviar sus felicitaciones.

Una boda a la americana en Madrid con Robert Serafin

Este será el primer hijo de Clara Alonso, que está casada con Robert Serafin tras comprometerse en mayo de 2016. La modelo contrajo matrimonio con el financiero neoyorquino en Madrid el 3 junio de 2017, una boda a la americana una celebración made in Spain que recogió en sus páginas de forma exclusiva la revista ¡HOLA! Tras el enlace, ambos eligieron la isla griega de Santorini como destino de su luna de miel.

Sobre Clara Alonso

Ni ella misma se lo imaginaba, pues fue fruto de la casualidad que un cazatalentos se cruzara en su vida y le abriera las puertas del mundo de la moda. Clara Alonso (21 de septiembre de 1987, Madrid) se encontraba en un café y él no dudó en ver que tenía posibilidades para triunfar en una pasarela y frente al objetivo de un fotógrafo. Y no erró en su intuición, pues su consagración internacional como modelo de éxito no se hizo esperar. E ironías del destino, y como confesaba a HOLA.com hace unos años: “Nunca me planteé ser modelo; surgió la oportunidad”. Y la oportunidad se convirtió en la ilusión de su vida: ser una referencia entre las modelos españolas". Un estatus que se afianzó al ser elegida para desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2008 que se celebró en Miami. Su fichaje fue histórico, pues, desde 1999, no había desfilado una española en este evento y, para más señas, en este selecto grupo solo figuraban tres nombres hasta esa fecha: Helena Barquilla, que desfiló en 1995; Esther Cañadas, en 1997; y Eugenia Silva, en 1998 y 1999. Posteriormente, se uniría a ellas Blanca Padilla, (se subiría a esta pasarela en 2014 y 2017).

La boda de Clara Alonso