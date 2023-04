Entrevista a Claudia Salas: 'el vestuario de Rebeka me traía por la calle de la amargura'

Aunque ya había despuntado con su interpretación en La peste, por la que consiguió una nominación a los Premios de Unión de Actores y Actrices en 2018, a Claudia Salas le llegó la fama mundial un año después gracias a la arrolladora Rebe de Élite, una joven rebelde y luchadora que buscaba sobrevivir en un surrealista colegio privado en el que todo -literalmente- podía pasar. Esta madrileña de 28 años comparte con aquella estudiante sus ganas de comerse el mundo y su inconformismo, por lo que no sorprende que en los apenas dos años que han pasado desde que se despidiera de la ficción en la que coincidió con nombres como Ester Expósito, Danna Paola o Álvaro Rico haya protagonizado una película con cuatro nominaciones a los Goya y dos exitosas series, una de la cual le ha valido el Premio Feroz a Mejor actriz protagonista.

Como ha ocurrido con otras de sus compañeras de reparto, su innegable talento, su personal estilo y sus más de 4 millones y medio de seguidores en redes han convertido a Claudia también en un reclamo para firmas de moda, deporte y belleza, aunque lo vive todo con mucha naturalidad y es selecta con los proyectos de este tipo que acepta, tal y como nos cuenta en una escapada a Getxo. Hasta allí nos desplazamos junto a ella de la mano de Reef, la marca de moda y calzado pionera en el mundo del surf, para disfrutar de 48 horas de desconexión y probar este fascinante, divertido y complicado deporte.

Aunque has hecho proyectos muy diversos, sin duda Élite te catapultó a la fama a nivel internacional. ¿Cómo viviste este boom?

Pues despacito. Fue un boom bastante fuerte. Me atropelló, en cierto modo, pero supongo que lo viví coherente y, sobre todo, honesta conmigo misma de cuidarme, de protegerme, de seguir haciendo un poco la rutina que yo tenía antes, aceptando las modificaciones que llegaron… Con terapia, sería a grandes rangos la respuesta, para gestionar el cambio. Y, sobre todo, pues seguir con la gente, mis amigos, mi familia, que yo creo que son un pilar fundamental en mi vida y es lo que me sustenta todavía a la normalidad, dentro de la anormalidad que ha sido mi vida a través de esto.

¿Te cuesta quitarte la etiqueta de Rebe?

No, realmente no. No sé si ha sido como que he compaginado proyectos muy tempranamente después de salir de Élite, entonces creo que al final también la gente ha ido viendo otros proyectos. Por supuesto, claro que sí, hay gente que todavía me lo sigue diciendo, pero es en un lugar tan bonito que no es etiquetado, como desde el recuerdo y la nostalgia…

No te molesta

No, no, en absoluto, al, revés, me hace muchísima ilusión.

¿Cómo fue dar ese paso de dejar una serie de tanto éxito, cuando además el proyecto continuaba?

Pues supongo que es como en la vida, todo en general se puede transponer al final a cualquier otro ámbito. Ya la historia está contada, el personaje ha vivido todo lo que podía vivir y también por una necesidad interna de agradecer a un proyecto tan importante en mi vida y cerrar ese capítulo para que pudieran llegar otros, que ya estaban llegando pero no estaba pudiendo cogerlos porque seguía todavía. Todo esto se juntó y fue el momento también, la historia ya no daba más y fue una cosa mutua. Yo creo que es necesario también saber soltar para que lleguen otras cosas.

Hablando de Rebe, tenía un armario muy icónico, reinterpretando el uniforme de una manera loquísima. ¿Cómo crees que es de importante el tema del vestuario y de la moda a la hora de crear un papel?

Vital, creo que dice muchísimo. La caracterización estética, en este caso del vestuario, de un personaje ya está contando si es serio, si es elegante, si es una persona más dejada, más cuidada… Al final, sin quererlo, con la moda cuentas muchas cosas. Es una manera de expresarte, de presentarte en sociedad y, sin duda, en un personaje, lo primero que ves es un poco la carcasa física: es el vestuario, el maquillaje, la peluquería, el diseño… Me parece súper importante.

Tanto la citada Rebe de Élite como tu personaje Toni de La ruta tenían un rollo muy cañeros, ahora has hecho Las pelotaris, que es una estética súper distinta. ¿Qué te apetecería probar a nivel de vestuario?

A mí los trajes de época me encantan, todo lo que tiene que ver con la época. Los años 20 me fascinan, de hecho es el vestuario con el que más me he divertido, con el que más me gusté, era con el que más me sentía representada. Porque el de Toni y de Rebeka me traían por la calle la amargura. El de Toni me gustaba más por el hecho de los 80-90s, que me encantan. Pues te diría que, por comodidad, no porque me guste, me apetece una peli o una serie que sea un único vestuario, tipo un uniforme de algo.

Pero que sea un uniforme de verdad, no como el de Élite, que cada una llevaba como quería

No, claro, te hablo de un uniforme de que es un traje básico, negro, neutro, ¿sabes? Como para ver un poco también sin esa carcasa cómo creo el personaje, viéndolo más desde la parte del reto de construcción.

Hablabas de los 90, la estética de La ruta tan marcada. ¿Qué look o qué accesorio que prendas de esa época te pondrías a día de hoy o te pones? Porque al final las tendencias son cíclicas, y los 90 están muy de moda actualmente.

Sí, totalmente. Pues alguna chaqueta de cuero, con hombreras, o algo así. También alguna gafa así de montura fina, con cristal pequeñito, redondo, eso me encanta.

Y de las tendencias de ahora del 2023, ¿hay alguna que nunca te pondrías?

Pues la verdad es que me está gustando bastante lo que está entrando, porque me parece ropa sobre todo cómoda y bonita. El oversize sigue estando muy vigente y a mí desde siempre me ha gustado muchísimo. O sea, yo soy una S y muchas veces uso XXL de chaqueta porque me encanta como es cosa del hogar en la calle. Para mí, cuando llevo una prenda así tan ancha, es como si saliera con el edredón, ¿sabes? Como si en cierto modo estuviera en casa con el abrazo, y eso me encanta. Y como está viniendo también ropa así como el pantalón de cargo muy ancho, me gusta mucho. Luego, por supuesto, claro, hay algo más ceñido también, esa mezcla.

¿Cómo llevas el crear looks para ir a la alfombra roja en eventos tan relevantes como, por ejemplo, los premios Feroz, a los que asististe como nominada?

Pues la verdad que lo enfoco más como otro personaje dentro de lo que es mi carrera: Claudia Salas en un ámbito de prensa, en una acción, en un evento de un premio que se da a la categoría audiovisual. Tengo muchísima suerte porque tengo un equipo de estilismo muy chulo, que son Paco y Jose Juan, quienes, desde el primer momento que me puse a trabajar con ellos, no hizo falta la típica conversación previa para que ellos sepan un poco mi línea o por dónde voy. Ellos acertaron ya en el primer fitting que hicimos y me ayudan a estar cómoda y sentirme a gusto, porque al final es un trabajo que voy a tener que defender, entre comillas, ¿entiendes? A la hora de posar tienes que estar segura de ti misma, si eso no está, el resto se cae. Te diría que no es un proceso que me encante de mi profesión, prefiero mil veces estar encima de un escenario, delante de una cámara, con ropa que no me pondría nunca, como de Rebeka o de Toni, que estábamos comentando. Pero lo he entendido y lo he aceptado como parte del proceso de dedicarme a esto.

Como un personaje más

Exactamente. De esta manera no me enfado, no me da pereza ir a este tipo de sitios, porque forma parte de todo lo bueno que tiene para mí. Hay algunas partes que no son del todo en las que yo me muevo más a gusto, pero contando con el equipo que tengo, y conforme va pasando el tiempo, que cada vez estoy más estable y más trabajada mentalmente, al final me lo paso bien, y me olvido un poco de la presión. Lo llevo como parte del trabajo.

Al hablar con muchos actores nos dicen que ellos no se consideran influencers, pero la realidad es que el alto número de seguidores que tenéis, en tu caso más de 4 millones y medio en Instagram, os permite también explorar ese tipo de trabajos. ¿Es una faceta que quieras potenciar? ¿Cómo lo gestionas?

Yo respeto muchísimo la profesión de influencer. Cualquier cosa que sea una experiencia, y más relacionada con el mundo del deporte, como este viaje de la mano de Reef, yo me sumo, porque además me encanta. Y lo veo como una oportunidad, es una experiencia de conocer gente, de charlar con personas que se dedican a otras cosas, el surf en este caso. Conocer la historia de marcas a nivel de emprendimiento a mí me encanta, porque al final los actores no tenemos un proyecto o una empresa física, pero sí que nosotros somos nuestro proyecto, y lo que ha hecho por ejemplo Reef desde los años 60, me parece brutal, como pionera casi de todo este mundo.

Y, luego, el mundo redes sí que es verdad que lo enfoco puramente en un aspecto laboral. Me encanta viajar como hobby, me encanta hacer deporte como hobby, pero no me dedico a la creación de contenido en viaje, o la creación de contenido a la hora de hacer deporte o ejercicio. No por nada, porque no tengo ese gusanillo de crear contenido, que supongo que es lo que tiene esta gente, a la cual yo respeto muchísimo, porque me parece súper exigente, constante, y frustrante en momentos. Veo de verdad que no es fácil dedicarse a eso, creo que la gente es muy valiente cuando se dedica al mundo puro de las redes, y todo lo que conlleva. En mi caso, yo prefiero utilizarlas enfocadas más a mi trabajo, y a mi propia interpretación. De vez en cuando comparto algo más personal para estar en contacto con la gente que me sigue, porque siento que les gusta, a mí me apetece compartirlo con ellos como sociedad, entonces está chulo, pero en general es puramente laboral de mi profesión.

¿Qué debe tener una marca de moda para que decidas aliarte con ella?

Pues estar relacionada con una causa que a mí también me aporte, que no sea solo lo bonito de la prenda, lo estético, la calidad, que por supuesto, pero que esté relacionada con acciones como este tipo, con coger a un grupo de gente, y hacer una experiencia en 48 horas, de disfrute, de compartir, de conocer…

Que tú también te lo pases bien y aprendas

Claro, y esta cosa de generar equipo, familia, eso me encanta. Y luego que me inspire en cierto modo, lo que decíamos, de repente alguien que sale de la nada, y tiene un día una idea en su casa, sin medios, y que consiga lo que consigue, para mí eso es una inspiración.

¿Sientes responsabilidad al ver las cifras de tu Instagram? ¿Tienes presión al tener a tanta gente tan joven pendiente de ti en una herramienta que afecta tanto a la salud mental?

No, realmente no, no me siento responsable de cambiar nada, no tengo esa cosa de la presión, de hecho estoy bastante aparte de todo esto. Entiendo que es una herramienta muy potente si la utilizas tú, no si te utiliza ella, pero sí que es verdad que dentro de mi margen de acción, como bien dices, en el público en el que yo pueda impactar de alguna manera, cuido el mensaje. Si es una causa con la que yo empatizo, como es el tema de la salud mental, que me parece súper importante y me gustaría promover para que la gente empiece a derribar este tipo de estigmas y no juzgue, ahí sí lo hago.

Pero no lo hago por tener la responsabilidad porque tengo voz y seguidores, sino más bien como lo haría con mi mejor amigo, lo hago desde este lado. Si a mí me funciona, creo que es útil y es servible, ¿por qué no voy a darle voz a esto? Como puede ser una ONG de fundación que colabore con chicos que está en situaciones desestructuradas familiarmente, económicamente, que no tienen medios, este tipo de cosas, o una ONG que está ayudando ahora mismo en Tanzania a construir un pozo, porque hay un pueblo ahí a las orillas del lago Victoria que no tiene ni agua, que es la fundación AERI… todo este tipo de cosas, por supuesto, pero no desde el lado de “ha pasado un mes y no he hecho ninguna causa”, sino que, igual que ahora si me llevo bien contigo te lo diría, lo veo por ese lado.