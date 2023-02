La princesa de Gales, la 'royal' que arriesga con abrigo largo y pantalón ancho

No han pasado ni 48 horas desde que Kate Middleton nos mostrara uno de sus looks con los que pasará a la historia. La razón es que, una vez más, quiso pisar la alfombra roja de los premios BAFTA en Londres. Allí, la princesa de Gales estaba radiante con un vestido reciclado de escote asimétrico y guiño nupcial que acompañó de unos llamativos pendientes largos y con motivos florales, que pertenecían a la firma española de Zara. Ahora, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra vuelve a causar sensación con un nuevo look, aunque, en esta ocasión, de trabajo. Es decir, atrás queda su imagen más festiva o de gala.

Así acierta con su look

En esta ocasión, Kate Middleton logra arriesgar con una combinación de moda que, de primeras, podría haber minimizado su altura o haber sido poco estilizadora, la combinación de un abrigo largo con un pantalón ancho. Sin embargo, la princesa de Gales vuelve a demostrar que sabe los trucos más favorecedores y consigue 'matricula de honor' con su último estilismo de trabajo. La razón principal es haber unificado su imagen en solo dos colores y optar por una prenda de abrigo que se ciñe estratégicamente a la cintura y realza los hombros. Además, el corte oversize de sus nuevos pantalones se miniza al haberlos elegido en la tonalidad más oscura. Estos son el modelo Lucanus de Roland Mouret.

Su abrigo de 2022 que también puede llevarse con cinturón

Para conseguir este lookazo de trabajo durante su visita a el hogar de la tercera edad Oxford House en Slough (ciudad situada en Berkshire, Inglaterra), Kate Middleton recupera de su armario un abrigo cámel con solapa clásica de Max&Co que puede también llevarse con cinturón al tono. Se trata de una prenda que estrenó el 3 de noviembre de 2022 y que recuperó 14 días después. Sin embargo, desde ese día, no se lo habíamos vuelto a ver.

Un bolso azul muy fácil de combinar

El día que lo llevó por primera vez, lo combinó con prendas y complementos en color cámel a juego. Todas las piezas se caracterizaban por ser atemporales y fáciles de combinar. Hoy, ha recurrido al mismo truco, pero optando por elecciones en color azul. Entre ellas, vemos sus pantalones anchos que conjuga con un jersey de cuello vuelto y un cinturón de piel. En sus manos, luce un pequeño bolso de piel, el modelo Numéro Sept de Polène. Este accesorio que se realza con una cadena dorada lo lució por primera y única vez durante su viaje a Escocia en mayo de 2022. Culmina su estilismo en este día de invierno de 2023 con unos bonitos pendientes tipo botón con dibujo en tono oro.