El abrigo más atemporal y un minibolso con raíces españolas: Kate Middleton acierta en su regreso

Después de un periodo de descanso para pasar unos días con sus hijos, los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, han vuelto a la actividad pública para dar visibilidad a una causa benéfica tan importante como la salud mental. Así, para esta ocasión tan especial, Kate Middleton se ha decantado por uno de los colores más favorecedores y clásicos de la temporada de frío, el cámel. La Princesa ha optado por un total look en este tono, compuesto por un vestido midi de punto y cuello vuelto, al que ha añadido un cinturón de cuero un poco más oscuro, gracias al que ha conseguido definir su silueta. Además, no quiso salirse de la gama de colores, ya que tanto los zapatos como el minibolso que llevaba, eran también del marrón más claro. En cuanto a las joyas, tan solo ha decidido lucir unos pendientes de aro dorados y su anillo de compromiso.

La princesa de Gales, que no ha parado de saludar a los asistentes que habían ido a recibirles, no ha perdido la oportunidad de ponerse una de las prendas que siempre es tendencia, el abrigo de color camel. Así, a juego con los zapatos de Ralph Lauren y el cinturón de la firma Boden, Kate Middleton ha evitado el frío con este abrigo largo y, al igual que el príncipe Guillermo, colocó en la solapa la amapola roja que, desde 1921, se asocia con el Reino Unido y los países de la Commonwealth, y se utiliza el Día del Recuerdo, el 11 de noviembre, para conmemorar a los militares que han muerto en las guerras. Esta fue la única nota de color que ha necesitado la princesa de Gales para lucir un atuendo perfecto al que ha añadido un beauty look muy sencillo natural y la melena suelta con la raya al lado, tal y como la hemos visto otras veces.

Un bolso con raíces españolas

¿Qué mejor que completar este bonito look en camel que con un bolsito de creación española? La princesa de Gales ha vuelto a recurrir a DeMellier, una de sus marcas preferidas a la hora de decantarse por este accesorio. El bolso, en concreto el modelo Nano Montreal, con asa corta y cierre metálico en color dorado, tiene un precio de 402 euros, pero eso no ha impedido que ya esté agotado gracias al efecto que provoca Kate Middleton. Esta firma, creada por una catalana afincada en Londres, es una de las elecciones favoritas de las royals, ya que no solo la princesa de Gales ha sucumbido a ella, sino que Meghan Markle también la ha lucido en varias ocasiones.

