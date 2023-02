Amor, joyas y sus sueños como modelo y actriz: hablamos con Julieta, hija de Joan Gracia (Tricicle)

Desde muy pequeña, Julieta Gracia ha vivido rodeada de creatividad. Se siente muy agradecida por todo lo que le han enseñado sus padres, el humorista y actor Joan Gracia (de Tricicle) y la exmodelo Ana Fernández, pero está dispuesta a hacerse un hueco en este mundo que le fascina. Y lo está consiguiendo. Poco a poco y con paso firme. Julieta comenzó en la moda por casualidad. Una casualidad de esas que te cambian la vida. En ¡HOLA! hemos podido charlar con ella para conocerla un poco más y descubrir que, a pesar de su juentud, tiene por delante un futuro prometedor.

- Empiezas el nuevo año siendo imagen de la campaña más romántica de Rabat, ¿cómo te gusta celebrar el día de San Valentín?

Optaría por alguna escapada romántica con mi pareja, pero mejor que la piense él (ríe)

- ¿Eres de las que festeja el amor ese día en concreto o lo haces todos los días con pequeños detalles?

Me gusta tener algún detalle por San Valentin, pero para mi es más importante el día a día

- En la campaña te vemos luciendo rubís, diamantes... ¿cuál es tu pieza favorita?

Fueron demasiadas piezas bonitas que pude ponerme, pero hubo dos en concreto que me volvieron loca: el collar irregular de diamantes y también el anillo amarillo de diamantes

- ¿Cómo definirías tu estilo a la hora de elegir las joyas que te pones?

Me gusta mucho lo clásico pero también lo estridente y cañero, por eso no podría definir mi estilo como tal. Tengo la suerte de tener una hermana que tiene una marca de joyas MaisXFrida, que cada diseño que hace me vuelve loca

- ¿Tienes alguna pieza especial?

Tengo dos joyas que me regaló mi pareja de Rabat preciosísimas: una pulsera de oro blanco clásica con broche de 8, y un collar de aguamarinas con dos diamantitos que no me los saco

- Algunos no lo sabrán, pero tu padre es Joan Gracia (de Tricicle) y tu madre es la exmodelo Ana Fernández, ¿eso te ha influido?

Podría decir que algo me tendría que haber influido, pero no creo que haya sido mi caso. Lo bueno es que me han dado mucha libertad para escoger siempre mi camino. En cualquier caso, son una gran fuente de inspiración, habiéndose dedicado al máximo cada uno en sus respectivas profesiones que tanto he admirado desde pequeña

- Empezaste como modelo por casualidad... cuéntanos un poco esa historia

Fue realmente de casualidad, porque yo aún estaba acabando mi carrera de Diseño de Interiores en Elisava. Una marca de Barcelona quiso hacer fotos conmigo y la estilista conocía a mis bookers de Sight Management. Vieron mis fotos y preguntaron si tenía agencia y si quería ser modelo. Jamás me había planteado ser modelo, ya que siempre había visto fotos de mi madre y no me veía capaz de hacer lo mismo. Pero es un mundo que me está encantando y espero seguir descubriendo aún más

- En tu caso, ¿dirías que lo has tenido más fácil o igual de complicado que cualquier otra chica que quiere ser modelo?

Creo que lo he tenido igual que cualquier persona que le gusta su trabajo y no ve su trabajo como trabajo; que disfruta y que quiere seguir creciendo dentro del sector que le chifla, como a mí

- ¿Qué es lo que te ha enseñado tu madre del mundo de la moda?

Ella ha sido quien me ha formado y me ha enseñado casi todo lo que sé dentro de la moda. Ahora bien, a base de amar este mundo, he podido crecer y tener mi propio estilo y personalidad. Lo que siempre me ha dicho es que me guíe por mi sentido común, ya que nadie sabrá mejor que yo cómo quiero mostrarme al mundo

- En tu opinión, ¿qué cualidades debe tener una modelo?

Sobre todo una cabeza muy bien estructurada y saber lo que realmente quieres. Tener un poco de picardía siempre va bien, sin temor a lo que los demás piensen.

- A nivel profesional, ¿cuál es el próximo paso que te gustaría dar?

Estoy mirando para irme unos meses a París y Londres, donde creo que podré seguir creciendo como profesional. Si eso funciona bien, me gustaría dar el salto al otro lado del charco y seguir probando en Nueva York y Los Ángeles

- ¿Cómo ves el mundo de la moda actualmente?

Veo que todo lo antiguo/clásico vuelve a ponerse de moda. Todo es un ciclo (exceptuando a algunos diseñadores que son extremadamente creativos que hacen que te exploten la cabeza con sus diseños arrolladores) donde incluso lo moderno, punk, clásico... puede tener buena armonía si la sabes combinar bien

- ¿Qué opinas de los haters?

Ignore them. No te van a provocar nada más que dolores de cabeza, prefiero fijarme en los que me apoyan

- ¿Cuidas mucho tu imagen?

Agradezco que mi madre me inculcase desde pequeña que hay que cuidar mucho la piel. Yo me cuido la cara desde que tengo 20 años. ¿Podría haber empezado antes? Sí, ¡pero mejor a los 20 que a los 30! (ríe). Mi rutina facial de dia y de noche no me la saca nadie, e intento una vez por mes hacerme una limpieza general en algún centro profesional. Corporal me cuesta un poco más, pero poco a poco me voy cuidando más. Antes era mucho de cambiarme el color de pelo, de peinado... pero, claro, desde que trabajo no puedo hacerlo tanto. Me encantaría ir variando como antes, que llevaba el pelo blanco o pelirrojo

- De las modelos que están triunfando ahora mismo, ¿cuál es tu favorita?

Annemary Aderibigbe (holandesa); Loli Bahia (francesa); Mila van Eeten (francesa); Louise Robert (alemana); America Gonzalez (venezolana); Rolf (española); Sacha Quenby (Inglaterra); Quannah Chasinghorse (Alaska); Miriam Sánchez (España); Georgia Palmer (Estados Unidos); Quinn Mora (Los Ángeles)... y muchas que no pongo porque seria interminable. Obviamente a las must como Bella Hadid, Mona Tougaard, Akon Changkou, Jill Kortleve, Mica Argañaraz, y las clásicas. Todas me apasionan porque tienen su propio carisma y su propia personalidad. Son distintas, no se parecen nada... la diversidad en la moda

- ¿Has pensado seguir los pasos de tu padre y probar suerte también como actriz?

Siempre he estado tirando de algún pelo de la cabeza por esa idea, pero como aún soy joven, además de que esto ya me forma en parte como 'actriz' y sacarme la vergüenza que me quede y aprender de los demás. Pero sí, siempre lo he pensado. Nunca es tarde para empezar algo