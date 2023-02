Ser una chica 'twee', el fenómeno que ha desplazado a la tendencia 'Y2K'

Poca duda cabe en afirmar que las tendencias del 2022 no fueron fáciles de vestir. Aún a pesar de que pasarelas, celebrities y chicas inspiradoras en estilo del street style se empeñaron en que nos enfundáramos en crop tops, ultra minifaldas y pantalones de tiro bajo, no todas hemos sido capaces de validar con buena nota la fiebre 'Y2K', y muchas, incluso, hemos preferido unirnos a otras sugerencias que surgieron de forma paralela, como el indiesleaze. Esta última estética, que llamó de nuevo a nuestras puertas justo en la recta final del año pasado, nos trasladó a las más nostálgicas a la época en la que emergieron las primeras plataformas de moda, como LookBook o Tumblr, recordándonos algunos de los looks de las que fueron en su día las primeras it-girls del momento, allá por 2010, como Rumy Neely, Cory Kennedy o Pixie Geldof, entre otras muchas.

Paralelamente al indiesleaze, en Tumblr y en los blogs del momento existía también otra pauta de estilo más suavizada, que guarda trazos en común alternativos con esta corriente de moda, pero que recordaba, al mismo tiempo, a la estética propia de los años 60. Hablamos de lo que hoy se ha denominado como Twee y que define a esas chicas indie más dulces, con cierta vestimenta nerd, que preferían estar mejor en un segundo plano en lugar de ocupar el central. También escuchaban a Artic Monkeys y Bloc Party, su plan preferido era ir a conciertos y compraban vinilos en los mercadillos, pero, en cambio, sentían devoción por la ropa de segunda mano y eran mucho menos atrevidas a la hora de vestir.

Dicen que la moda es un ciclo de diez años, en el que cada década recupera las tendencias de la anterior. Sea cierto o no, esta vez todo indica que regresar estilísticamente al año en el que nació Instagram (2010) es lo más correcto. Y no lo decimos solo nosotros, sino que nos apoyamos en TikTok para confirmarlo, ya que los vídeos que presentan la estética Twee están inundando la plataforma para convencernos de que la ropa que Zooey Deschanel luce en 500 días juntos o en New Girl (y también en su día a día) es la que ya debería estar inspirando nuestros armarios.

¿Cómo viste una Twee Girl?

Según los usuarios que han apodado esta estética, se llevan las faldas de cintura ajustada y alta que caen en vuelo con silueta A (ya sean mini o largas), las rayas por doquier, los prints, los cinturones anchos y con remaches, los cuellos bobo o los que asoman sobre jerséis o cárdigans, las gafas con montura de pasta, las blusas románticas, los labios rojos o las sandalias de tacón con medias. En resumen: prendas fáciles de encontrar en cualquier tienda vintage de precio al kilo que podrían estar sacadas de cualquier armario de 1960 y 1970.

Más allá de Zooey Deschanel, cualquier personaje de películas como The Royal Tenenbaums o Moonrise Kingdom también podría inspirarnos para ser una Twee Girl. Incluso, lo mismo ocurre con algunos de los estilismos de Lourdes Hernández cuando cantaba en Russian Red o de Alexa Chung cuando era de las pocas consultoras de moda que tenían asiento en primera fila de las fashion weeks. Pero aún hay más: las propuestas más recientes de firmas de moda como el desfile de primavera-verano 2023 de Dior o Coach también incluyen esta estética entre sus propuestas. Un revival de moda accesible y de facil uso cuya vuelta a escena no extraña, ya que la conciencia por el planeta es uno de los temas que más conciernen a las nuevas generaciones, y sabido es también que la moda se encuentra en el podio de las industrias más contaminantes del momento.